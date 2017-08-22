 Украинские медики получили право лечить пациентов по международным протоколам, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.
"Как один из шагов реформы и приближение украинской медицины к мировым стандартам лечения и диагностики мы позволили нашим врачам базировать свои рекомендации пациентам на современных международных протоколах.
Поэтому каждый врач сможет удостовериться, что то, что он назначает человеку - самое действенное и оптимальное из известного человечеству, а каждый пациент будет иметь инструмент для контроля качества медицинской помощи, которая ему предоставляется", - написала она.
Супрун подчеркнула, что мировая наука не стоит на месте и украинцы не должны оставаться в стороне прогресса.
"Клинические руководства, которые мы вам предлагаем, постоянно обновляются. Пожалуйста, пользуйтесь ими", - отметила она, опубликовав ссылку с помощью которой их можно найти на сайте Минздрава.
Как сообщалось ранее, по данным ВОЗ почти 4 миллиона жителей востока Украины лишены адекватной медицинской и гуманитарной помощи.
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какая-то барыга в министерстве ?
оно там с совецького времени сидит ?
оно подохло и теперь рефоормы ?
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Вы сначала научите наших медиков правильно диагностировать заболевание - вот это будет дело!!!
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....в абзаці шостому слова «частина локального протоколу медичної
допомоги,» виключити;
абзац дев'ятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим - чотирнадцятим;
в абзаці дев'ятому слово «локальних» замінити словами «нових
клінічних»;
після абзацу одинадцятого доповнити абзацом дванадцятим такого
змісту:
«новий клінічний протокол медичної допомоги - клінічна настанова,
обрана Міністерством охорони здоров'я України для її застосування на
території України як клінічного протоколу без проходження процедури її
адаптації; визначає процес надання медичної допомоги при певному
захворюванні; затверджується Міністерством охорони здоров'я України як
текст нового клінічного протоколу або посилання на джерело його
розміщення чи публікації.».
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