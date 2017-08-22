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Все про:медицина (1600) реформы (2773) Супрун Ульяна (172)

 Украинские медики получили право лечить пациентов по международным протоколам, - Супрун

медицина врач

Медики Украины получили право базировать свои рекомендации пациентам на основе международных медицинских протоколов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Как один из шагов реформы и приближение украинской медицины к мировым стандартам лечения и диагностики мы позволили нашим врачам базировать свои рекомендации пациентам на современных международных протоколах.

Поэтому каждый врач сможет удостовериться, что то, что он назначает человеку - самое действенное и оптимальное из известного человечеству, а каждый пациент будет иметь инструмент для контроля качества медицинской помощи, которая ему предоставляется", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве в рамках реформы появятся пять директоратов, - Супрун

Супрун подчеркнула, что мировая наука не стоит на месте и украинцы не должны оставаться в стороне прогресса.

"Клинические руководства, которые мы вам предлагаем, постоянно обновляются. Пожалуйста, пользуйтесь ими", - отметила она, опубликовав ссылку с помощью которой их можно найти на сайте Минздрава.

Как сообщалось ранее, по данным ВОЗ почти 4 миллиона жителей востока Украины лишены адекватной медицинской и гуманитарной помощи.


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В общем посыл понятен,лето на дворе,подорожника много,лечитесь подорожником.Реформа,за реформой.
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Тут Вы правы.В связи с очень дорогим медицинским некачественным лечением простому пересичному надо надеятся на подорожник,ну и на боярышник.На большее денег то не хватит с пустым карманом.С раши смеются,а в Украине кто в курсе, боярышник на спирту то же очень в ходу.
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По міжнародних цінах вони вже давно лікують............
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Тільки якість того лікування на рівні племені Тумба-Юмба.
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У твоєму випадку не то що українські а навіть світові медики безсилі.
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в целом что мешало эту норму при кравчуке ввести ?
какая-то барыга в министерстве ?
оно там с совецького времени сидит ?
оно подохло и теперь рефоормы ?
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В Украине очень многие выступают против реформы,это те,кого все устраивает,медицины практически инет,зато главврачи на дорогих машинах,в в МОЗе вообще миллионеры
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Яке відношення мають ці п"яниці до міжнародного протоколу?
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теперь на шару лучшие таблетки от гройсмана ?
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Лечить по протоколам, когда диагноз известен, любой идиот может!
Вы сначала научите наших медиков правильно диагностировать заболевание - вот это будет дело!!!
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Для этого наших медиков нужно переучивать ,хотя бы в Польше,в Украине они в лучшем случае санитары после вуза
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они скоро сами переучатся... Только наверное мало кто вернется.
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С самого утра басни рошеновские запускают)))
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Уже б сказала открыто..скоро не каждый сможет лечиться, мало кто сможет...остальные готовьтесь к земле...Бо много расплодилось при савецкой власти
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Вроде бы лечиться сможет тот , кто заработал страховку, или имеет мешок денег. Тот кто рассчитывает на шару, в пролете.Т.е. с начала трудоспособного возраста необходимо каждому думать об обеспечении здоровья и пенсии. Неработающим, ,фига с маслом.
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Классное изложение протоколов....

....в абзаці шостому слова «частина локального протоколу медичної
допомоги,» виключити;
абзац дев'ятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим - чотирнадцятим;
в абзаці дев'ятому слово «локальних» замінити словами «нових
клінічних»;
після абзацу одинадцятого доповнити абзацом дванадцятим такого
змісту:
«новий клінічний протокол медичної допомоги - клінічна настанова,
обрана Міністерством охорони здоров'я України для її застосування на
території України як клінічного протоколу без проходження процедури її
адаптації; визначає процес надання медичної допомоги при певному
захворюванні; затверджується Міністерством охорони здоров'я України як
текст нового клінічного протоколу або посилання на джерело його
розміщення чи публікації.».
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очень правильное решение. до сегодняшнего сплошь и рядом в наших больницах оказывались выполнять курс лечения, определенный врачом за границей. например, онкология - израильтяне назначают курс, скажем химии, а наши отказываются его соблюдать и определяют "свой метод" - сразу "рэзать". а потом метастазы и 2-я стадия молниеносно преходит в 4-ю. сколько народу умерло...
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А кто вы такие, чтобы позволять? Все нормальные доктора уже работают по протоколам , но используют кто во что горазд. Единой привязки нет плюс проблема с языком. Так чем ты хвастаешься, дура?
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Цікаво ? А яка різниця для пацієнтів по яких протоколах ці барани будуть їх "лікувати"!?
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Какой удар по нашим врачам! Как теперь мотивировать "йодную сеточку" или "укутывать потеплее"? Хотя стоп! Врачи лишь получили право лечить как в цивилизованном мире! Пожалуйста, назначайте АФЛУБИН (Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. КодАТС R05X. ....Фармакокінетика.Для гомеопатичних лікарських засобів не вивчається.). Никто и не скажет что ты шарлатан и ублюдок. Врачам такое говорить нельзя.
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Нужно не РАЗРЕШАТЬ пользоваться-кто сейчас запрещает?-а ОБЯЗАТЬ использовать протоколы лечения.Только тогда толк будет!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские медики получили право лечить пациентов по международным протоколам, - Супрун
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