 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Один украинский военнослужащий погиб, один - получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинский воин погиб в результате противостояния сил АТО с вражескими НВФ в районе Авдеевской промзоны.
Напомним, 20 августа российские наемники 47 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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