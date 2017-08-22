EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  948  1
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6799) штаб (802) Антитеррористическая операция (17320) потери (1167) Авдеевка (1641)

 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

свеча

Вчера, 21 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Один украинский военнослужащий погиб, один - получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинский воин погиб в результате противостояния сил АТО с вражескими НВФ в районе Авдеевской промзоны.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики сожгли дома мирных жителей в Зайцево, применив зажигательные снаряды. ВИДЕО

Напомним, 20 августа российские наемники 47 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.



 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти