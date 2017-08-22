 Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.
"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября в Украину. Многие мне не советуют этого делать. У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран. Без дела и доходов, наверное, я здесь не останусь", - сказал он.
При этом политик подчеркнул, что все же намерен вернуться и продолжать борьбу с "барыгами" в Украине. "До встречи на украинско-польской границе", - добавил Саакашвили.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Мне на Молдову барьіжить!А вот вам ваш Президент!
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(щас шутить будуть)))
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Обоих обвиняют в коррупции и оба бежали из своих стран...
До сих пор семья Патаркацишви́ли, ждет деньги у Саакашвили, который отобрал у них завод и телестудию .....
Парадокс в том, маргиналы Украины и ватники Москвы считают Саакашвили борцом с коррупцией....
Давно было нужно отправить Саакашвили в Грузии, чтобы он там доказывал в суде, что не крал и не убивал ...... у многих на Западе возник давно вопрос, где средства берет безработный Саакашвили на многочисленные перелеты ????
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А що, звучить.
Цікаво тут інше. В той час як Міхо наче всепланетний бомж бродить по світові, проросійський, як каже Саакашвілі, Президент Грузіїї проводить військові навчання спільно з НАТО.
До речі, на посту Президента Грузії Саакашвілі в 2012 році підписав безвізовий режим з рашкою.
Отакий от поворот.
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Не розумію що це за суржик "Рух новых сил"?
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почему Слободян: "Паспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы."
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Есть такая притча-анекдот: «Останавливает гаишник адвоката... Подходит не торопясь... А адвокат сразу ему диктофон под нос и говорит:
- Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде.» Так Слободян, как спикер и его руководство и под суд попасть могут.
Никто не имеет права выполнять неконституционные приказы, даже, если их выдал президент. Их карьере конец в любом случае с честью или бесчестием. Остался вопрос пойдет под суд или нет?
Президент, скажет потом, что ошибся и перед Западом будет оправдываться, вернув паспорт гражданину, как Слободян говорит в третьих лицах про Саакашвили. Третье лицо в обращении - это уже факт, что он понимает незаконность своих и ведомства действий.
Так вот Порошенко один раз уже сказал, что ошибся, выдавая паспорт, скажет и второй раз, что недоглядел и вернет паспорт. Есть такая пословица: "Все минется, одна правда останется". А у Слободяна и иже с ним под суд прямая дорога за выполнение неконституционного приказа.
Соль в чем? В том, что пан Слободян и его ведомство знают, что второго гражданства у Саакашвили нет, а поэтому действия этих чиновников противоправны и наказуемы.
И удачи в суде над ними я им не пожелаю.18.08.2017 09:26
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