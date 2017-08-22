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 Политика Украины
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 Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран"

саакашвили

Глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили утверждает, что несколько европейских стран предложили ему гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября в Украину. Многие мне не советуют этого делать. У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран. Без дела и доходов, наверное, я здесь не останусь", - сказал он.

При этом политик подчеркнул, что все же намерен вернуться и продолжать борьбу с "барыгами" в Украине. "До встречи на украинско-польской границе", - добавил Саакашвили.

Читайте также: Саакашвили: "Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября"

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Киданец?У кацапа подгорает?Вроде Ольгино далеко от Ростова,неа?https://www.youtube.com/watch?v=xKe0ur4llY0
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Бомжара, еще цену себе набивает. Надо вернуть Михуила на Родину, в Грузию, его там прокуратура заждалась.
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Да что же вы нулевые шакаладники такие убогие?Ни каких аргументов,одно гавно из пасти своей изрыгаете,по делу сказать есть что?
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Аргумент железный - Миша редкостный идиот.
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С точки зрения нулевых шавок,таки да,мог ведь грабить Грузию и деньги выводить в офшоры как Барыга,или сесть в Одессе на потоки,и жить как кот в масле,а он не ворует сам и другим не дает.
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Я Петю тоже не оправдываю. Жидок Вальцман в нарушение Конституции предоставляет гражданство, а затем опять же в нарушение Конституции его лишает.
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Причем здесь твои виртуальные друзья дебил? По жизни то хоть один друг есть, кроме мамки?
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Виртуальные друзья здесь то ни при чем,просто ты нулевка засланая,троль голимый,который два дня как на ресурс оформлен срать жиденько,как в методичке написано.
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Вон ты как закукарекал петушок - Гдэ жи ты мАя Мишико?
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Злой крот, не отвечай ты этому мокше, не поднимай ему рейтинг в команде шакалов. Хочешь, чтобы люди прочли твое мнение пиши в свой же адрес после первого ответа. Гиперактивный мокша разошелся менять флажки, аж в глазах рябит.
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просто ума не хватает даже воровать, завидует всем и гавкает
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А кроме "не ворует" у нього в Україні якісь досягнення є? Перерахуйте, будь ласка, тільки практичні. що можна в руках потримати
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Може я не сподобаюсь кому , а може багатьом . але як на мене нема нічого страшного в тому, що хтось украв 1 млн, а приніс користі на 100 мільйонів, Всі і скрізь крадуть, якщо є можливість, навіть дітки в садку Та якщо це в межах пристойного, а користі от того крадія в рази більше, то я готовий закрити на те очі.
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Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 9226Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692
Мне на Молдову барьіжить!А вот вам ваш Президент!Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692
Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран" - Цензор.НЕТ 4692
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Скільки можна піарити це "швілі"???...............
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Нулевой,пиши исчо,твое мнение очень интересно.
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Андруша смицький - ти хоч писок встиг помити, чи з бану зразу на Цензор паскудити?
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и кому оно нужно? во всех странах, где побывал миша, нищета и потеря территорий!
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Пля, хуйловские троли слетелись как мухи на г-но...
(щас шутить будуть)))
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особенно это ватное терпило Thoughtful Realist пытается там что то тужиться, ну оно и понятно, на раззейской педерации жопа, вот эти чушки и батрачат на укр сайтах за бублик, под общий хохот, вяликие пля
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Рятівник наш золотенький, Мессія українського народу.
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З воскресінням тебе Кацахол.. А то на РФ ходили чутки, що ти того... Покинув ніби нас. Що ж - довгого тобі життя на форумі..
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Не шоколадные завели на него дело и объявили в розыск.
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Янукович, Саакашвили - 2 сапога пара.

Обоих обвиняют в коррупции и оба бежали из своих стран...
До сих пор семья Патаркацишви́ли, ждет деньги у Саакашвили, который отобрал у них завод и телестудию .....
Парадокс в том, маргиналы Украины и ватники Москвы считают Саакашвили борцом с коррупцией....
Давно было нужно отправить Саакашвили в Грузии, чтобы он там доказывал в суде, что не крал и не убивал ...... у многих на Западе возник давно вопрос, где средства берет безработный Саакашвили на многочисленные перелеты ????
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У Юльки варофки,которая в Украине все украла и Пятру Ляксеичу подкинула.
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Что она у тебя украла, у голодранца?
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Влада боїться Міхо. А кацапи як і порохоботи красиво пишуть..........однаково.
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Этот жалкий бомж вызывает только жалость
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Міхеіл Саакашвілі, Президент Франціїї.
А що, звучить.
Цікаво тут інше. В той час як Міхо наче всепланетний бомж бродить по світові, проросійський, як каже Саакашвілі, Президент Грузіїї проводить військові навчання спільно з НАТО.

До речі, на посту Президента Грузії Саакашвілі в 2012 році підписав безвізовий режим з рашкою.
Отакий от поворот.
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Люцик выходи,мы тебя застукали,ану дрысни ЛохНРовским поносом.
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Причем здесь Люцифер, понос то у тебя, чудо козломордое.
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О!Даже Кацапским холуям обламали мазу! Уважать наш Цензор за то,что сюда позволительно заходить даже 4-ем советникам хуйла,12-и дупотатам ґосдурьі,51-му порохоботу во главе с самим главхрю и т.д....-вопрoс особьій,но наши сервера хранят информацию независимо даже от собственника сайта и вьідают ее только в екстренньіх случаях в судебном порядке.Так неужели они считают,что Гражданское Право Человека на Честь и Достоинство можно отобрать без суда и следствия етими,спрятанньіми за прозрачньіми для такоґо суда сетями впн-прокси,пропахотонами?За кучерявьім цьігашеску тюрьма плачет!И вправду,как у вас говорят,"Саака на них нет!"https://www.youtube.com/watch?v=L6EqoGHTxhs
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Міхо має більшу підтримку людей чим порошенко. Це факт.
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Повертайся Миха і одразу на передову, боротися за Україну.
-----------
Не розумію що це за суржик "Рух новых сил"?
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"доигрался хер на скрипке... очень музыку любил .."
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Не боишься,что Михо с передовой твой хлев,в котором ты живешь разбомбит?Ты то на другой стороне,против Украины,живешь и кормишь оккупантов?Будешь потом кричать,что ВСУ тебя обстреляли.
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Порошенко навіть чесно боїться йти на вибори . Хоче прибрати Міхо.подивимося що буде.
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Перечитав всі коментарі під темою. Не є прихильником ні Петра , ні Міхо. Дивує одне - повне співпадіння риторики постів як прихильників Петра так і кацапні. Щось подібне вже було в темах про Корбана, львівське сміття та блокаду ордло за ініціативи Парасюка й Семенченко.. Співпадіння?
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Це тобі Петя не по бульдозеру лазить.бачиш що за Міхо Європа.
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В Украине ещё не были президентами реальные кандидаты - Тимошенко, Ляшко,Тягнибок,Саакашвили. Других пока не предвидится. Следующие 20 лет эти люди будут управлять страной. Вряд ли по два срока. Но свои амбиции они удовлетворят. Кто то сомневается? Пусть назовет имя...
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Після Юща потрібно було обирати Тимоху і не були б ми зараз в такій сраці, а після шапкокрада потрібен був Гриценко, а не лавочник. Така моя думка.
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повторю, написанное ранее:

почему Слободян: "Паспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы."
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Есть такая притча-анекдот: «Останавливает гаишник адвоката... Подходит не торопясь... А адвокат сразу ему диктофон под нос и говорит:
- Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде.» Так Слободян, как спикер и его руководство и под суд попасть могут.
Никто не имеет права выполнять неконституционные приказы, даже, если их выдал президент. Их карьере конец в любом случае с честью или бесчестием. Остался вопрос пойдет под суд или нет?
Президент, скажет потом, что ошибся и перед Западом будет оправдываться, вернув паспорт гражданину, как Слободян говорит в третьих лицах про Саакашвили. Третье лицо в обращении - это уже факт, что он понимает незаконность своих и ведомства действий.
Так вот Порошенко один раз уже сказал, что ошибся, выдавая паспорт, скажет и второй раз, что недоглядел и вернет паспорт. Есть такая пословица: "Все минется, одна правда останется". А у Слободяна и иже с ним под суд прямая дорога за выполнение неконституционного приказа.
Соль в чем? В том, что пан Слободян и его ведомство знают, что второго гражданства у Саакашвили нет, а поэтому действия этих чиновников противоправны и наказуемы.
И удачи в суде над ними я им не пожелаю.18.08.2017 09:26

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А даремно він позбавив Міху громадянства. Ой даремно... Це йому ще гикнеться.
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Коли порошенко позбавив Саакашвілі громадянства він підписав собі вирок. Боягузи не виграють війни. Порох окрім того що брехло то ще і сцикло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран"
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