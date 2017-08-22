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 Общество
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Все про:ВОЗ (91) здравоохранение (173) медицина (1599) Донбасс (15807)

 4 млн человек на востоке Украины лишены адекватной медицинской помощи, - ВОЗ

воз

Почти 4 миллиона жителей востока Украины лишены адекватной медицинской и гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечают эксперты, на востоке Украины практически иссякли ресурсы в сфере здравоохранения, стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования. При этом больницы и поликлиники нередко оказываются под обстрелами и получают серьезные повреждения. В результате у миллионов жителей восточных областей нет доступа к адекватному медицинскому обслуживанию.

"Миллионы людей в центре Европы остались без медицинской помощи. В сотнях медицинских учреждений нет оборудования и лекарств. Медицинские работники живут в страхе, боясь попасть под артиллерийский обстрел, многие покидают страну", - заявил директор подразделения по инфекционным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ Недрет Эмироглу.

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По данным ВОЗ, с начала конфликта под обстрел попали 160 медицинских учреждений по обе стороны линии соприкосновения. 130 из них либо частично, либо полностью прекратили работу.

"Руководители более чем 400 больниц сообщают о том, что им катастрофически не хватает лекарств. При этом 3,8 миллиона жителей востока Украины нуждаются в медицинской помощи", - говорится в докладе.

ВОЗ призывает международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку.
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для большинства там простой рецепт - фото хуйла пусть приложат - авось рассосется.
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как не жестоко об этом говорить но товарищам на донбассе - за что боролось(за кого голосовали) то и получили Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
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ВОЗ призывает международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку. Источник: https://censor.net.ua/n452572
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Пора от слов переходить к делу! Давить Хуйла санкциями и вводить миротворцев в оккупированные земли Украины.
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ну и что нам теперь ? скидываться на медпомощь дамбасне? они же всю галактику кормили, пусть теперь платят хотябы за себя.
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Не поможет даже если скинуться деньгами. Донбасня органически не приемлет образованных людей.
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ВОЗ просит Украину оказать им помощь и принять срочные меры!
Так шоо - Градом их лупануть или Точкой У...
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А Бог не фраер, выдел кто орал , Россия , Россия !
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дамбасяне как и крысьчане должны полностью осознать степень своей ущербности и предательства. Для них только один путь осознание своей вины через лишения и страдания, а потом должна наступить кара в виде нескольких волн акций по выбраковке их.
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Согласен конвой Камазов, со слабительным, что бы "русский мир" легче вышел.
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І на іншій частині Україні без грошей в стаціонар не ляжеш на лікування. Люди просять гроші через ЗМІ для операцій - це для когось відкриття?
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Больную лошадь, к примеру, пристреливают, что бы скотинка не мучилась...
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цих алєнєй теж можна постріляти, але ж хто зможе стільки землі перекопати, щоб цих рогатих хоронити
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Я бы поосторожнее выражался, о том кто у нас что кричал и кого звал. Хотя бы потому, что к врачам Мариуполя у наших бойцов никаких претензий нет. Напротив- благодарны. Но, проблемы имеются, несомненно. Вот, свежак, сегодня вечером заметка, на сайте города: " В мариупольской горбольнице пациент трое суток обитал в коридоре" (с)
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Соседка моя родом из Сартаны рассказывала сколько у вас звало россию.
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Ну, так сколько??? Ей, из Сартаны- виднее, наверное. Но, вот такой парадокс: я не згаю ни единого человека, из своей родни и знакомых, кто ходил на референдум. Кто-то просто не знал, допускаю. Но, подавляющее большинство- просто по хрену вся возня. Как впрочем- и сейчас.
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так обычно себя оправдывают..никто ничего не знал..и войну называют возней..ну так..чтобы совесть не мучила..
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Меня??? Меня ничего не мучает. А возня- это потому, что не щупается. Даже когда по Восточному шарахнули. Вот серьёзно: тока те оживились, кто там проживает, в плане- пора валить А центр Мариуполя и Запад- никакого движения.
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а можно ясней..мне непонятно..кто оживился и зачем..
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Моя родня, которая на Восточном жила. Но, не в плане какой-то гражданской активности. Они свалили, в Запорожскую область, к родне, квартиры- за бесценок продав.
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и че..она сказала спасибо тем..кто не ходил на референдум?
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Та ничего они не сказали. Ни нам... никому. Собрались и свалили. Я вот, по свободе, к ним смотаюсь. Посмотрю- как устроились. Можэ и сам там что-то прикуплю. на всякий случай.
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Кстати, продолжу- там, в Новомлиновке- за бесценок домишки купили. Так что... вот так.
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А стекол перманентная вибрация надоела. Вибрировали, понимаешь, и вибрировали. И надоело им.
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Очень и нтересно. Антивибрационные вставки в уши или в мозги ?
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Это надо подсказать тем, кто у них купил. А мне- жаль, что уехали! Так я в курсе был, получше многих- где грохочет, какой калибр... Стоило позвонить только. А щас- пичалька.
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Та верно. Вот, те, кто у них купил- этой дозой ответственности щас в полной мере наслаждаются. На улице Киевской.
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думаю..что причина здесь..
Россия, Москва, улица Кремль
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Так ты, получается- себе противоречишь. То сами виноваты, то кремляди. А мне- всё равно. Главное, что всё плохо. И будет- ещё хуже.
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думаю..что всегда можно найти причину и следствие..ничего не происходит просто так..
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Я- в такие дебри не лезу. Мне бы щас побыстрее отсюда свалить. К жене и к котам. А шо там происходит и ещё произойдет... То у меня так: проблемы решать- по мере поступления.
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та у всех проблемы..и в одессе они были..а на донбассе вот возней закончилось..и главное жители донбасса не причем..
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Ясное дело! Жители- они и есть жители. А вот проворные профи и столь же проворные горлопаны, подсунутые в нужный момент, в нужное место- вот они- сволочи! А вот кто их подсунул- те в полном порядке. Рукопожимаемы. И всё-то у них хорошо. Парадокс? Не-а.
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и голосовать будут за оппоблок..потому что свои..
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Я не удивлюсь- если в принципе- никто на выборы не пойдет. ну, как максимум- процентов 9-12, не более.
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к сожалению твоих земляков ничему жизнь не учит - но как известно горбатого исправит могила..
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Понимаю. Но, я её возражу. Для неё сепары все, кто пятый канал не смотрит. А у меня- иная статистика: Процентов 75, как минимум- по хрену. Свои проблемы- выживания.
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"В результате у миллионов жителей восточных областей нет доступа к адекватному медицинскому обслуживанию."
кроме востока Украины есть ещё запад, север, юг и центр,

вакцину от ботулизма по миру ищем.. скорая приезжает на вызовы без ничего почти
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Цензор.НЕТНовостиОбщество4 млн человек на востоке Украины лишены адекватной медицинской помощи, - ВОЗ
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