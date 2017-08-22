 4 млн человек на востоке Украины лишены адекватной медицинской помощи, - ВОЗ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечают эксперты, на востоке Украины практически иссякли ресурсы в сфере здравоохранения, стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования. При этом больницы и поликлиники нередко оказываются под обстрелами и получают серьезные повреждения. В результате у миллионов жителей восточных областей нет доступа к адекватному медицинскому обслуживанию.
"Миллионы людей в центре Европы остались без медицинской помощи. В сотнях медицинских учреждений нет оборудования и лекарств. Медицинские работники живут в страхе, боясь попасть под артиллерийский обстрел, многие покидают страну", - заявил директор подразделения по инфекционным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ Недрет Эмироглу.
По данным ВОЗ, с начала конфликта под обстрел попали 160 медицинских учреждений по обе стороны линии соприкосновения. 130 из них либо частично, либо полностью прекратили работу.
"Руководители более чем 400 больниц сообщают о том, что им катастрофически не хватает лекарств. При этом 3,8 миллиона жителей востока Украины нуждаются в медицинской помощи", - говорится в докладе.
ВОЗ призывает международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку.
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Так шоо - Градом их лупануть или Точкой У...
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Россия, Москва, улица Кремль
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кроме востока Украины есть ещё запад, север, юг и центр,
вакцину от ботулизма по миру ищем.. скорая приезжает на вызовы без ничего почти
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