 80% объектов строительства можно вводить в эксплуатацию онлайн, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"Хочу обратить внимание бизнеса и граждан на электронные услуги в градостроительной сфере: 80% всего строительства в Украине можно начинать вводить в эксплуатацию онлайн. И этими возможностями уже воспользовались при строительстве более 2600 объектов", - пишет он.
"Электронные услуги касаются наиболее популярных объектов (категории CC1): частная застройка, малоквартирные дома, административно-бытовые здания малого и среднего бизнеса. До конца года планируем ввести е-услуги для остальных объектов недвижимости", - добавил глава правительства.
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- все остальное нам доппи зды,
особенно ваш "рост экономики"..
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не ну там правда удобнее играть, и чат, в фейсбуке что -то не то с играми и долго грузится
а так что там могут фсб найти, как рассказывали, страничка "левая" на левую почту зарегистрирована, которой я не пользуюсь естественна, в политических группах не участвую, пусть делают чтобы было удобно, тогда юзеры может и позабросят вконтакте, если не сильно привыкли
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на Руси на 100 летв Украине 54,7 % припасено.
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