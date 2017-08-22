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 Общество
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 80% объектов строительства можно вводить в эксплуатацию онлайн, - Гройсман

гройсман

Кабинет Министров расширяет перечень онлайн-услуг в сфере строительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"Хочу обратить внимание бизнеса и граждан на электронные услуги в градостроительной сфере: 80% всего строительства в Украине можно начинать вводить в эксплуатацию онлайн. И этими возможностями уже воспользовались при строительстве более 2600 объектов", - пишет он.

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"Электронные услуги касаются наиболее популярных объектов (категории CC1): частная застройка, малоквартирные дома, административно-бытовые здания малого и среднего бизнеса. До конца года планируем ввести е-услуги для остальных объектов недвижимости", - добавил глава правительства.
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Гнойсман, вводи тарифы 2013 года
- все остальное нам доппи зды,
особенно ваш "рост экономики"..
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Ты, че на святое заришься? Ротедам ++ святое!
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80% объектов строительства можно вводить в эксплуатацию онлайн, - онлайн не достроить и жить рядом онлайн с недостроем.
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гройсман хочет на кнопки нажимать и больше ничего не делать..
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и жилье будет онлайн: вместо квартиры - кластер, вместо окна - пиксель.
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В администрации президента решили создать Церковь свидетелей покращення.
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а вконтакте сичас в карты много играет из Украины онлайн
не ну там правда удобнее играть, и чат, в фейсбуке что -то не то с играми и долго грузится
а так что там могут фсб найти, как рассказывали, страничка "левая" на левую почту зарегистрирована, которой я не пользуюсь естественна, в политических группах не участвую, пусть делают чтобы было удобно, тогда юзеры может и позабросят вконтакте, если не сильно привыкли
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Ничё. Юля придет, и как обещает издаст указ, и будет газ за копейки, доллар по восемь, тарифы как 15 лет назад, и т.п.
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То фигня! Если лохов найти, то можно и "Онлайн" строить...
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Ну с лохами проблем нет. Их на Руси на 100 лет в Украине 54,7 % припасено.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество80% объектов строительства можно вводить в эксплуатацию онлайн, - Гройсман
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