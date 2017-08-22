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 Наблюдение за беременностью и роды будут бесплатными, - Минздрав

беременность

Наблюдение за беременностью и роды будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Министерство здравоохранения.

По информации ведомства, готовящаяся медицинская реформа не предусматривает введения оплаты за роды.

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В частности, в последней редакции законопроекта №6327 говорится: "В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием медицинской помощи в связи с беременностью и родами".

Вместе с тем, в 2018 году отдельные услуги будут оплачиваться из бюджета в рамках пилотных проектов. Одним из первых таких "пилотов" должна стать оплата стоимости родов напрямую родильным домам от Национальной службы здоровья по единому для всей страны тарифу.
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Да ? Мы 2 раза рожали в Дании и все бесплатно.
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Это всё пока бла, бла, бла! Пусть покажут в бюджете сколько на медицину будет выделено.
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Нет уж, пусть лучше покажут сколько из выделенного дойдет до врачей! А выделяют у нас на нее больше чем на армию во время войны. Потому так и держаться за кормушку, от того и такие дикие идеи. "Бесплатно" это же сколько бабала они через свои руки пропустят? Не дай Бог завтра введут страховую (не гос.) медицину, кому этот МОЗ, со всеми своими обл.здравами нужен будет?
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На медицину в этом году выделили меньше половины от потребного, на кардиологию всего 10%, значит на 9 пациентов нет ни лекарств, ни возможности их лечить.
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назовите сферу, кроме обеспечения ВРУ и АП, которую у нас финансируют на 100%?
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Мне не нужен бесплатный врач, я хочу зарабатывать столько, что бы ему мог платить. Мне так спокойнее!
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А мне нужен высокопрофессиональный врач, которого нанимает по конкурсу моя громада (например Киева), платит ему очень достойную зарплату (а не текущие копейки 3200 -7000грн.), контролирует качество и количество услуг, уровень квалификации, а я, как гражданин Украины, член громады получаю услуги бесплатно, как это указано в Конституции, ст.49
В Украине национального богатства больше, чем на 30 000 000 000 000 $ (30 триллионов, земля, недра, гос., коммун. предприятия, водные ресурсы и т.д.). Национальное богатство должно работать на всех украинцев: на образование, медицину, а не на олигархов и чиновников.
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А кто сказад, что страховая медицина изменит качество и количество медицинских услуг, а не доходы чиновников?
Все реформы увеличивают состояние чиновников, а не решают наши проблемы.
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Бесплатно, вы в поле можете родить, а в Дании - за деньги налогоплатильщиков.
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Вы не платили, а другие через налоги за вас заплатили. Или вы думаете, что в Дании врачи работают на шару?
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Я, когда прочитал заголовок, порадовался, что мне рожать- не светит. Явная экономия семейного бюджета. Потому- продолжу курить. На сэкономленные...
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а я накочу соточку, тому що родити теж не збираюсь
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Очередное прозрение сумашедших чиновников.
У нас по конституции ВСЯ медицина бесплатна.
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Это как? А почему не работа кассиров? Или к примеру водителей?
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а зараз це все офіційно платно? я реально не знаю. ще не рожав(ла)
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По информации ведомства, готовящаяся медицинская реформа не предусматривает введения оплаты за роды.

Жалует царь, да не жалует псарь.. У нас, по идее, и сейчас медицина бесплатная и шо?
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Шо, шо ! У нас люди такие , все дают и все берут , халява !
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Да? Люди??? Ошибочка! Это- Система у нас такая. Если бы я не платил, когда жена ногу сломала... А платил я очень немало, выразилось, в общем- далеко не в сотнях долларов. Так вот она бы инвалидом осталась, навсегда. А мамы бы моей- просто не было в живых, если бы не тысячи долларов врачам.
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Не-а! Не люди. Нелюди- допускаю. Инопланетяне- вполне вероятно. Но- явно не люди.
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кладбище - склад готовой продукции минздрава
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А ведь все могли сделать и за зарплату,сами приучили, чудо от врачей только за деньги,а так просто его не бывает
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Та это сарказм Андрюха, ведь у них же руки и мозги другими не становятся,после получение денег,а ведь они идут на работу,за которую получают зарплату и знают,шо обязаны ее делать согласно клятве на совесть и не навредить
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Есть ещё бабки-повитухи! Тренд, судя по всему, будет восходящий!
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А раньше они должны были быть платными? Я уже не говорю про список, который должен быть куплен, а то ни ни, рожать низя. Ну и кровь сдать,- кровосиси мать их.
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Ты бы хотел, чтоб роды у твоей жены принимала акушерка с зарплатой 2,500 и врач с 3,5-4.0К грн? Они бы явно с твоей любимой "пылинки сдували", не? У меня жена в ЖК до пенсии дорабатывает. Говорит в роддоме недобор сотрудников, бегут туда , где зарплаты больше...
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у нас не бегают, а ездят. Преимущественно 2-3 раза в году, и преимущественно за кордон, отдохнуть. Если вы на Закарпатье расскажите про бедного гинеколога или акушерку, на вас посмотрят как на больного.
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Вадим, Вы не правы, как раз туда попасть ой как не просто. Друг мой с связями и доплатой в зелени, устроил в роддом свою жену.
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Вас, обоих Сергеев , приглашаю в гости. Убедитесь шо у нас совсем по другому. Ибо ,- внизу читайте....
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я так понял, что после введения мед. реформы все мед. услуги будут платными.
только за роды не будет введена оплата.
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Так у нас и так вроде как роды и медецина еплатная. Только надо доктору в карман засунуть иначе он тебе только клизьму керосиновую и сделает.
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Прочитав заголовок думал кто наблюдает тому бесплатно.
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З таким ростом цін на продукти та предмети першої необхідності, росту вартості комунальних платежів не то що родити, жити не буде кому в Україні.
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у меня подруга когда рожала, то там за всё-всё надо платить, и ещё по сто раз всякую чепуху дорисовывают лишнюю, чтобы брали в аптеке тут же рядом, ну не будет так я ни верю, не платишь нх ты кому там нужен
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у всіх так, хто родить, одні тільки телепні в Кабміні про це не знають.
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В Виннице страховку врач предлагает. Страховая знаешь чья? Правильно,-местного маркизакарабаса, который не так давно примьер. Врача обязывают выдавать план по страховкам, не выполняешь,- пшелна...
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Значит будет такое же дерьмо как и сейчас. Все логично. Роддомы и ж.консультации, наряду с хирургией, самый большой и самый прибыльный для них гадюшник. Навести в нем порядок, потерять кормушку.
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Новосні топ сепар і вата ресурсів вже коментують платні роди
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это и есть зрада. Нация вымирает, а они все велосипед пытаются придумать...
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То ти в Греції пропустив-тут була купа коментів, що МОЗ планує це платним зробити. Які ніки це робили- сам здогадаєшся.
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в жизни не поверю. Что Супрунка = вредитель, че то умное и полезное хотела сделать. Мне вот одно интересно, у нее штатовская медстраховка есть? Ей если хреново станет, она туда рванет, или в реформированную нею "бесплатную" рай.больницу?
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типа каждой семье к 2000 году отдельную квартиру? где-то я это уже слышал...
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Предлагаю так. Забеременела женщина, она и ее муж, освобождаются на время беременности и родов, от уплаты налогов с заработной платы. На сэкономленное, идут и платят врачу. Во первых будет справедливо. Кто в конверте получает, тот на .опе сидит, кто налоги платит, тот в выиграше. И врачи довольны.
Ой, забыл... в этой схеме нет места для пани Супрун с ее МОЗом...
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с такими "реформами", "люстрацией" и мозгами лучше бы задумались о бесплатных похоронах ...
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Ато... вы думаете почему землю селянам не разрешают продавать? У них, на нее, далеко идущие планы. Ну если судить из содержания "рехформ"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаблюдение за беременностью и роды будут бесплатными, - Минздрав
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