 Наблюдение за беременностью и роды будут бесплатными, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Министерство здравоохранения.
По информации ведомства, готовящаяся медицинская реформа не предусматривает введения оплаты за роды.
В частности, в последней редакции законопроекта №6327 говорится: "В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием медицинской помощи в связи с беременностью и родами".
Вместе с тем, в 2018 году отдельные услуги будут оплачиваться из бюджета в рамках пилотных проектов. Одним из первых таких "пилотов" должна стать оплата стоимости родов напрямую родильным домам от Национальной службы здоровья по единому для всей страны тарифу.
823 60
На пункте пропуска в Донецкой области у женщины приняли роды(43)
Женщина родила ребенка на улице в Одессе и бросила его умирать. ВИДЕО(117)
"У женщин должен быть выбор": под парламентом протестовали против запрета абортов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(967)
Во Львове из маршрутки на ходу выпала беременная женщина(32)
О чем "шумит" Минздрав...(0)
Жительница Донецкой области родила мертвого ребенка и закопала его в огороде, - полиция(20)
Гражданка Украины и ее парень арестованы в ОАЭ за внебрачный секс(275)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Украине национального богатства больше, чем на 30 000 000 000 000 $ (30 триллионов, земля, недра, гос., коммун. предприятия, водные ресурсы и т.д.). Национальное богатство должно работать на всех украинцев: на образование, медицину, а не на олигархов и чиновников.
Ответить
Все реформы увеличивают состояние чиновников, а не решают наши проблемы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У нас по конституции ВСЯ медицина бесплатна.
Ответить
Ответить
https://ruclip.com/video/rmc7loUBI1w/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96.html
Ответить
Ответить
Жалует царь, да не жалует псарь.. У нас, по идее, и сейчас медицина бесплатная и шо?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
только за роды не будет введена оплата.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ой, забыл... в этой схеме нет места для пани Супрун с ее МОЗом...
Ответить
Ответить
Ответить