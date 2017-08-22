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 Судья выманил у предпринимателя $16 тыс., пообещав помощь в принятии нужных решений, - ГПУ

суд

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование в отношении судьи Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом получил от представителя коммерческой структуры 16 тыс. долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, за указанные средства представитель "фемиды" обещал посодействовать в вынесении судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины решений в пользу истца.

Госслужащему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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...не знаю что и сказать

один хотел "порешать" другой судья...
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