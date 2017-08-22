 Судья выманил у предпринимателя $16 тыс., пообещав помощь в принятии нужных решений, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, за указанные средства представитель "фемиды" обещал посодействовать в вынесении судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины решений в пользу истца.
Госслужащему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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