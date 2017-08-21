 Власти Чехии официально выразили благодарность украинскому диссиденту Попадюку, выступившему против агрессии СССР в 1968 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
"Я ценю Вашу отвагу", - отметил чешский министр. По его словам, Европе сегодня нужны такие люди, как Зорян Попадюк, которые не боятся сопротивляться несправедливости, попыткам ущемления прав человека и тоталитарным практикам.
По сообщению МИД Чехии, они также обсудили европейские устремления Украины, российскую оккупацию Крыма и Донбасса и положение в России.
Зорян Попадюк передал чешскому министру копии открыток, которые он распространял в 1968 и 1972 годах во Львове и Стрые с осуждением советской оккупации Чехословакии, после чего в 1973 году по инициативе КГБ его осудили за "антисоветскую агитацию и пропаганду".
Украинский диссидент вместе с чешским министром возложили цветы к памятнику чешской студентке, которая была одной из первых жертв советской оккупации в 1968 году.
Вечером Зорян Попадюк провел встречу в пражской библиотеке имени Вацлава Гавела, во время которой рассказывал чехам о своем пребывании в советских лагерях и причины, которые заставили его протестировать.
"Армия шла фактически мимо моего дома. Двое суток шли танки, машины с ракетами, - вспомнил Зорян Попадюк. - Все мы были в страхе. Кто-то думал, что Советский Союз - это сила, которую никто не победит. Также были люди, которые считали, что это был конец коммунистической идеологии ".
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, аудитория встретила и провела украинского диссидента продолжительными аплодисментами и словами благодарности.
Ежегодно 21 августа чехи вспоминают трагические события подавления демократических преобразований и советской оккупации, начавшейся в 1968 году.
64-летний Зорян Попадюк был впервые арестован еще студентом из-за распространения самиздата, листовок против угнетения украинцев в СССР или против оккупации Чехословакии и т.д., был приговорен 1973 года по семи годам лишения свободы в лагерях строгого режима и пяти годам ссылки. Уже в ссылке в Казахстане по аналогичному обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде" был осужден во второй раз к 10 годам лишения свободы в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки. Был помилован и освобожден в 1987 году, когда советская власть начала отпускать политзаключенных на свободу во время так называемой "перестройки" для улучшения отношений с Западом.
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может на подработке...? - тогда ясно...
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что тебя так возбудило..фильм на чешском языке..извини..что не на великом исландском..
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например, на разоблачение преступлений чекистской хунты в Чечне и реальную помощь жертвам, да и, что стесняться, самому чеченскому сопротивлению российской агрессии.
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