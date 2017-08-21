 НАПК без обсуждения утвердило результаты проверки деклараций Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", соответствующие решения были приняты в ходе заседания агентства в понедельник. При этом решения были приняты без обсуждения.
Напомним, ранее Кабинет Министров назначил членом НАПК адвоката Александра Серегина, избранного накануне конкурсной комиссией.
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Все "за"?
Единогласно!...
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главноторгующегоглавнокомандующего может только кансерва и огент крымля!
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Ляшко призывает расстреливать украинцев которые будут встречать Саакашвили. pic.twitter.com/KeO6RaNbqV
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и уеду куда-нибудь..."
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І з чолом високим і ясним
Гріє серце постать ця любима
Це обличчя рідне нам усім.
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