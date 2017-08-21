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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13587) проверка (511) электронное декларирование (581) НАПК (500)

 НАПК без обсуждения утвердило результаты проверки деклараций Порошенко

напк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило результаты полной проверки электронных деклараций Президента Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", соответствующие решения были приняты в ходе заседания агентства в понедельник. При этом решения были приняты без обсуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мониторинг образа жизни и финансовый контроль чиновников не хватает ресурсов: необходимо что-то менять в законодательстве, - НАПК

Напомним, ранее Кабинет Министров назначил членом НАПК адвоката Александра Серегина, избранного накануне конкурсной комиссией.
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Сомневаться в честности и порядочности продавшего свой бизнес ради интересов Украины главноторгующего главнокомандующего может только кансерва и огент крымля!
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Пока порошенко сидит на троне - не нападёт. Именно кацапские войска на границе с Украиной - гарантии его безопасности.
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Все хорошо, конечно... Что не ясно?... Заработано напряженным трудом на благо родины...
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Покращення
Ляшко призывает расстреливать украинцев которые будут встречать Саакашвили. pic.twitter.com/KeO6RaNbqV

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А вы не возмущайтесь, а лучше меньше объедайте страну! :D

НАПК без обсуждения утвердило результаты проверки деклараций Порошенко - Цензор.НЕТ 5219
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А этого ублюдочного комуниста замполита кто сюда втыкнул?
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Да как вы смеете! Петру Алексеевичу еще и проверки устраивать!
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Кучу денег потратили на этих дармоедов. Ляксеевич, не расслабляться! Все проверки впереди!
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А что проверять?... Сколько будок построил на своем веку?...
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Да здравствует наше НАПК - самая честная в мире!
НАПК без обсуждения утвердило результаты проверки деклараций Порошенко - Цензор.НЕТ 7694
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Зато, говорят, опять поймали кого-то на взятке в 100 долларов!...
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Есть ещё желающие голосовать за президента порошенка и его ублюдочную партию БПП ?
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Не смешно. Сектанты дважды несудимого с плакатами "янукович - наш президент!" табунами по Киеву лазили.
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Сейчас на страничку "пономариков" зайду, клич дам: "посоны, там на Цензоре витрину бьют, анаконду мучают и нашего Петюнчика-побрехунчика обижают!"
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хорошо бы , чтобы к выборам кто то появился за кого можно проголосовать "за"
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"Городовой, звали его Небаба... Кристальной души... "
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Дядько з найчеснішими очима
І з чолом високим і ясним
Гріє серце постать ця любима
Це обличчя рідне нам усім.
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"НАПК без обсуждения утвердило результаты проверки деклараций Порошенко" - чего там обсуждать? Порошенко ни разу в жизни не соврал, особенно перед выборами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК без обсуждения утвердило результаты проверки деклараций Порошенко
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