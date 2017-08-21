 Миссия ОБСЕ зафиксировала 755 взрывов в Донецкой и Луганской областях 18-20 августа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии.
В частности, 18 августа миссия зафиксировала 70 взрывов в Донецкой области, 115 - в Луганской. 19 и 20 августа в Донецкой области было зафиксировано 60 и 330 взрывов соответственно, в Луганской - 180 взрывов 19-20 августа. Всего за указанный период в Донецкой области зафиксировано 460 взрывов, в Луганской - 295.
Кроме того, 20 августа медицинский персонал больницы в Донецке сообщил членам команды миссии, что 1 пожарный погиб и еще 2 были ранены во время тушения пожара одного из частных домов.
При этом сотрудники миссии указывают, что "патруль СММ продолжил осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, как это предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, однако доступ миссии на этих участках по-прежнему остается ограниченным".
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