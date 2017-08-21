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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 755 взрывов в Донецкой и Луганской областях 18-20 августа

обсе

Сотрудниками Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировано 755 взрывов в Донецкой области и Луганской областях протяжении 18-20 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии.

В частности, 18 августа миссия зафиксировала 70 взрывов в Донецкой области, 115 - в Луганской. 19 и 20 августа в Донецкой области было зафиксировано 60 и 330 взрывов соответственно, в Луганской - 180 взрывов 19-20 августа. Всего за указанный период в Донецкой области зафиксировано 460 взрывов, в Луганской - 295.

Кроме того, 20 августа медицинский персонал больницы в Донецке сообщил членам команды миссии, что 1 пожарный погиб и еще 2 были ранены во время тушения пожара одного из частных домов.

При этом сотрудники миссии указывают, что "патруль СММ продолжил осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, как это предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, однако доступ миссии на этих участках по-прежнему остается ограниченным".

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Sam I AM‏ @From_Sector_B 20 серп.Більше
Учёные днр выяснили, но не смогли объяснить, что именно.
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Почему не уточняют на подконтрольной территории или на не подконтрольной.
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Представителям ОБществаСлЕпых из ресторнов и саун ешё кое-как удаётся вести подсчёт, но определять место взрывов... То Вы от них уж слишком многого требуете.
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САНКЦИИ. Российская компания не смогла вывести средства с криптовалютной биржи после ввода санкций США.
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Российский блокчейн-стартап Soundchain заявил о проблемах с криптовалютной биржей Poloniex. Компания не может вывести средства после появления в правилах биржи пункта о гражданах стран, против которых введены санкции США. Об этом сообщил руководитель Soundchain Артем Абаев.Новые правила требуют от пользователей биржи подтверждать, что они не «находятся под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго», а также «не определены как "специально обозначенное лицо" или состоят в "перечне исключенных лиц", составленным Министерством торговли США».Soundchain обратилась в техподдержку с просьбой закрыть аккаунт и вывести средства. В Poloniex ответили, что биржа больше не работает со страной, где базируется Soundchain, и что компании необходимо вывести средства с площадки
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По словам Абаева, после ответного письма с доказательствами невозможности самостоятельного вывода средств техподдержка перестала отвечать на запросы.Poloniex обновила пользовательское соглашение в августе, кроме пункта о подсанкционных гражданах в правилах появился пункт об отказе от участия в коллективных исках против торговой площадки.Одна из крупнейших криптовалютных бирж Poloniex работает с 2014 года. По данным площадки, суточный объем торгов на 21 августа составляет около $ 116 млн, биржа торгует 365 криптовалютными парами
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 755 взрывов в Донецкой и Луганской областях 18-20 августа
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