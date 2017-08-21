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Все про:посол (1166) Россия (71930) санкции (6395) США (13261)

 Новый посол РФ в США Антонов фигурирует в списке санкций ЕС, - СМИ

антонов

Новый посол России в США Анатолий Антонов входит в санкционный список Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", Европейский Союз добавил его фамилию в список лиц, на которых наложены санкции два года назад из-за агрессии РФ против Украины.

Новый посол, которому 62 года, дипломат по образованию. До назначения он занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 2011-2016 годах он был заместителем министра обороны. В этот период Россия оккупировала Крымский полуостров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол России в США Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в США.
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Та да- вони ж тільки гидоту якусь робити здатні.
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будет, но этого мордвина будут держать на короткой привязи. Его даже в госдеповском супермаркете при покупки стекломоя сопровождать станут.
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Вони граються в проскочить або не проскочить, а вдруг зроблять виключення із правил(санкцій)
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Трохи не так-на ньому санкції ЕС, а послом його у США пхають. Рашисти кориди бажають.
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Но США же підтримує європейські санкції, так что будем посмотреть
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Там і немає нормальних. Як не гівно, так тріска.
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Новый посол РФ в США Антонов фигурирует в списке санкций ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 6115Олег Леусенко (Новый посол РФ в США Антонов фигурирует в списке санкций ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 391oleg_leusenko) пише,
2017-08-19 20:20:00Попередні Share Наступні
С ними Босх: тролли руцкагамира (фото)
А вы думали у руцкагамира другое лицо? Нет, у него морды, рыла, хвосты и копыта. Это и есть исконный "русский мир".
Новый посол РФ в США Антонов фигурирует в списке санкций ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 2908
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На фото кочегар, тисне руку слідуючому кочегару, і каже, ти довго тут не затримуйся
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У оленевода шойгу был замом?

Дипломаты на россосии такие "дипломаты".
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Не нижче "полковника", а цей взагалі генералом має бути. У ФСБ, правда.
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Интересно, как Трамп у него в такой ситуации будет верительные грамоты принимать?
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А с Госдепом кандидатуру посла вже погоджено? Чи яка там процедура,
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Вообще-то предварительно запрашивается агреман, потом уже идёт назначение. Но шут этих кацапов знает, могли спецом обойти процедуру, чтобы поорать про русофобию. Особенно на фоне последних посольских войн
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Тобто саме так, як і в нас посла призначити хотіли?
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Типа того.У нас же год уже как их пОсла нет. Кстати, в курсе как они со своим торжественным приёмом в июне лажанулись по поводу Дня оркостана? Никто же не пришёл к ним, кажется кроме посла Беларуси и Казахстана вроде.
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А мне было интересно, я тогда специально ждала сообщения на их сайте. Похихикала конечно от души. https://ukraine.mid.ru/-/o-prieme-v-posol-stve-po-slucau-dna-rossii?inheritRedirect=true&redirect=%2F
Вот так вот уныло выглядел Лукашик в окружении друзей из Средней Азии.
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Могут долго не принимать и согласовывать его полномочия. Все это похоже на провокацию со стороны россии.
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Те, що виглядає як лайно-і є лайно. 100% провокація. Причому проти ЕС в першу чергу.
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Если примут - будут раскручивать тему, что США плюют на ЕС. Не примут - пойдёт раскрутка русофобии. В любом случае своё не упустят.
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То тільки для свого телевізора вже- на більше їх вже не стане.
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в принципі, посол в США вже не потрібен, візи для мокшей і так вже не видають
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Однажды у чукчи спросили каких он знает послов. "Однако, знаю "посол чрезвычайный", знаю "посол уполномоченый" и знаю "посол на..."
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Только в том случае, если от него примут "верительные грамоты"!
А что бы их вручить, оно должно как-то в страну попасть!
Но до момента вручения "верительных грамот" оно обычное подсанкционное чмо, которое могут и невпустить в страну...)))
Ото будет цирк..)))
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Он обладает иммунитетом в любом случае. В крайнем - уедет в свою засРашку.
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Новый посол, которому 62 года, дипломат по образованию. Источник: https://censor.net.ua/n452562

У козломордых все чекистско-коммунистические чикатилы "дипломаты" по "образованию", дохлый чуркин, например...
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Дайте угадаю - оно тоже на коляске ездит?!
Это уже вирус какой-то...))))
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Американцы пошлют ...этого посла...после...посыкой...домой. В Касабстан.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовый посол РФ в США Антонов фигурирует в списке санкций ЕС, - СМИ
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