 Новый посол РФ в США Антонов фигурирует в списке санкций ЕС, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", Европейский Союз добавил его фамилию в список лиц, на которых наложены санкции два года назад из-за агрессии РФ против Украины.
Новый посол, которому 62 года, дипломат по образованию. До назначения он занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 2011-2016 годах он был заместителем министра обороны. В этот период Россия оккупировала Крымский полуостров.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в США.
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Путин хороший человек! Он умеет держать русских свиней в дерьме!...
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Но опять же Москва накажет только себя
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В мире маленьких людей очень много есть бля*ей...
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2017-08-19 20:20:00Попередні Share Наступні
С ними Босх: тролли руцкагамира (фото)
А вы думали у руцкагамира другое лицо? Нет, у него морды, рыла, хвосты и копыта. Это и есть исконный "русский мир".
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Дипломаты на россосии такие "дипломаты".
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Вот так вот уныло выглядел Лукашик в окружении друзей из Средней Азии.
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А что бы их вручить, оно должно как-то в страну попасть!
Но до момента вручения "верительных грамот" оно обычное подсанкционное чмо, которое могут и невпустить в страну...)))
Ото будет цирк..)))
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У козломордых все чекистско-коммунистические чикатилы "дипломаты" по "образованию", дохлый чуркин, например...
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Это уже вирус какой-то...))))
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Где я не буду никагдаааа!
:p
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