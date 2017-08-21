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 Крымские татары готовы бежать от российского призыва и служить в ВСУ, - Джемилев

джемилев

Крымские татары, проживающие на оккупированном полуострове, готовы переходить административную границу с Херсонской областью и служить в украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Относительно "Аскера". Создание воинского подразделения преимущественно из выходцев из оккупированных территорий, которые имеют какие-то свои особенности, в первую очередь, скажем, религиозного характера, - мы имели в виду создать особое такое подразделение, которое не обязательно должно было называться крымскотатарским... Я думаю, что этот вопрос будет решаться: дело в том, что сейчас в оккупированном Крыму принудительный призыв в российскую армию, что противоречит Гаагской конвенции о статусе оккупированных территорий, и люди говорят, что лучше они будут переходить украинскую границу и служить в украинской армии. Но у них есть свои особенности: хотели бы служить в специальных подразделениях", - рассказал он.

По его словам, на данное время в "Аскере" (общественном формировании "Аскер") достаточно мало людей, потому что на содержание большей его численности сейчас нет средств. Джемилев читает, что если это подразделение будет частью в составе Министерства обороны Украины, соответственно будет и финансирование. "И, я думаю, численность этого подразделения будет резко увеличиваться", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты оштрафовали крымскую татарку на 300 тыс. рублей за проукраинские посты в соцсети

Напомним, общественное формирование "Аскер" было создано активистами экономической блокады оккупированного Россией Крыма. Весной 2016 года оно начало нести службу на контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на админгранице с Крымом.
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То чому не біжать?
Чому не служать?
Чому тільки зараз, коли їх в армію рашки хочуть забирати?
Чому в мене стільки "чому" до вас, шановний Мустафа?
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Многие бы оттуда уехали и разных национальностей. Вопрос в том, как устроиться на материке, не имея жилплощади.
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А як влаштувалися ті, хто вже виїхав?
Я шановного Мустафу Джемілєва за язик не тяг.
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Хто як. Знаю, що навіть на Троєщині кримці є.
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Мова йде в першу чергу за тих, хто готовий йти служити у ЗСУ.
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давно пора.Для некоторых это давно было обязанностью.
Крымские татары готовы бежать от российского призыва и служить в ВСУ, - Джемилев - Цензор.НЕТ 4915

Крымские татары готовы бежать от российского призыва и служить в ВСУ, - Джемилев - Цензор.НЕТ 1630
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ну тебе ,генерал - майору, наверно виднее возле компа, ты за всех и всё знаешь лучше всех.
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вот что мне тебе ответить , все знают что правый сектор воевал, а где конкретно?
мой брат говорит, что в их подразделении были и татары ,и грузины, ,и даже россияне, воевал наш Володя под Горловкой, несколько раз меняли место дислокации , служил в мехбригаде.
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Ви фото "Аскера" виклали- за них і спитав. То де?
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я выложила фото тех, кто не сидел сложа руки в Крыму.
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У Криму, може, і не сидів. А воювали де? Втретє і в останнє питаю.
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что вы говорите, "в останнє"? Сначала- оставьте этот тон для тех, кто вам обязан, у меня вы не имеете право ничего требовать, тем более ультимативным тоном..
И вот я вам, в последний раз отвечаю, везде , по всей линии фронта есть воющие в ВСУ татары.
Именно эти, на фото, как видите стоят на Чонгаре, и прикрывают наши границы, я так понимаю , для вас это занятие пустяковое и не стоящее даже внимания.
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Я тоже слышал, что крымцы есть по разным частям, но в общем информации нет.
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А Меджліс хоч якесь відношення до них має? Якось підтримує?
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Це питання якраз до Джемілєва, але повинні це робити.
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Тобто ніде не воювали. Дякую за відповідь.
Мій тон був викликаний незрозумілою мені вподобайкою-перепрошую.
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Саша, защищать границы в военное время это тоже служба Украине, это украинские границы и они стоят на первом рубеже.
Вы слишком категоричны, это не правильно.
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Аби не було сьогоднішніх слів Джемілєва, я би не був таким категоричним.
Залишаюся при своїй думці.
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Після того, як вони приходили до блокованих українських військових частин із їжею, а українці не оборонялись, не віддали їм зброю...Я би таким теж не вірив.
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Що було-загуло. Два роки ситуація зовсім інша.
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Але повної довіри вже нема і її треба відновлювати. Почавши із звинувачень у їх адресу, то і чекати цього годі.
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Ви суперечите самому собі- частина Кримців вже воює у ЗСУ з ваших слів. А ці з Аскера якісь особливо недовірливі? А ті, що в Криму, не довіряють країні, громадянами якої вони є, і яка воює зараз на Донбасі, захищаючи свою землю?
Це як?
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Ось так і є, що багатьох кримців у свій час не переконали у відмінності українців і росіян. А деякі, що воюють це зрозуміли.
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Десь я так і розумів ситуацію. Як на мене- вона дуже паскудна. В мене була надія, що Меджліс своїм авторитетом має змогу довести відмінність українців та росіян, та бачу, що це їм несила.
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Це в першу чергу повинні робити українці, бо тоді вони приїхали і не бачили відмінностей. А ще українці казали, що росіяни брати (які їх депортували) і шукали в росії гарних людей...
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Ваше право, хотя идти воевать или даже охранять границы Украины оставив родных в логове зверей, не каждому под силу.Только за флаг Украины над Меджлисом, в оккупированном Крыме, за позицию политзаключенных татар, я бы им пожала руку.
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Руку і я потисну- та питання значно ширше та делікатніше.
І воно ось у чому- вони готові воювати за автономний Крим, та не готові воювати за Україну в цілому.
Я дивлюсь на це саме в такому аспекті.
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Воюют они за Украину,конечно не все, но их можно понять, чтобы уйти на войну, нужно оставить семью в безопасном месте.
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первый коммент ,знаю к вам обращен, и лайк поставила, потому что осуждать все горазды, но точно кто воевал, воевали или нет, где именно- никто не знает определенно, но осудить ничего не зная мы можем.
а второй, я поняла был направлен к Vovcheg Zak, товарищу с неустойчивой психикой.
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Ні. Це мій "фанат"- всі його перли на всіх гілках про мене.
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Вот именно, что этнические подразделения делать неправильно. Служить нужно вместе.
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треба було свою землю відвойовувати, а не тепер єбалом з Києва щолкати. мені один крисчанин розказав, що татарва теж надіялась на масковські зарплати, тому не опиралась
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даааа, они видать на тебя понадеялись, пока раздумывали, а ты уже войну выиграл, и Украину освободил.
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как раз ты и ответил , как быдляк.
генерал -майор диванного войска.
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А ведь в 1994 году ситуация была в Крыму очень похожая с 2014 годом,даже еще хуже можно сказать,ваты там было 100% и машков с кацапами были уверены,шо легко захватят власть и Киев не будет сопротивлятся,но яйца таки у кого то нашлись,прилетела Альфа,заняла здания Сбу,Мвд и на том закончилась анексия и машков стал на лыжи
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Всё верно, но есть один нюансик - в то время расея влачила жалкое существование и Ельцин боролся за власть, поэтому им было не до нас.
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В нас тогда ситуация если помнишь не лучшая была и если сравнивать то ресурсов у цапов было больше намного та и Ельцину это бы пошло в зачот как хуйлу,просто если бы сосрали и не рыпнулись,то все закончилось бы тоже быстро
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По поводу ресурсов не соглашусь, поскольку у нас было ЯО и крупные силы в Крыму, не обработанные расейской идеологией. Если ты вспомнишь, сколько стоила нефть в расее и сколько было денег у них в казначействе, то станет ясно, что они не могли ничего предпринять. В это время в расее проводились залоговые аукционы, поскольку денег у правительства не было вообще. Гайдар, а позже Черномырдин эти деньги занимали у олигархов - Ходорковского, Гусинского и т.д.
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В 1992 году в Лиссабоне был подписан договор в котором бывшие республики серере владеющие ЯО обязуются вывезти его в рф,а в 1994 году подписан известный меморандум, по поводу крупных сил Черноморского флота РФ то да
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Ну так в чому проблема-нехай приходять та служать.Спокутують вину,так би мовити...
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А за те,що Батьківщина кримських татар,Крим, тимчасово окупований.
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Ця вина лежить на тих, хто здав Крим без бою та не надав тоді їм зброю. Так, що не звинувачуйте, якщо нема аргументів.
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Хто хоче-той шукає можливості,а хто не хоче-шука причини.Оце і всі аргументи.
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Из Киева тогда был приказ, всех провокаторов вязать. В первые дни дай татарам оружие со складов они бы смели тех пару тысяч козломордых и утопили в море. И как минимум по форумах козломордых крым тогда мог для кацапов превратиться во вторую чечню, притом Рашка была бы в намного худшей позиции.
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После того, что делали в Крыму до оккупации (а делала это от Украины власть рыгов) нам еще извиняться нужно. Понятно, что есть и особенности, а еще ненависть к ним как национальному меньшинству.
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а что они творили?
Вот самозахваты 90 х помню. Причем они гуляли конкретно по крыму. Захватили поле, выдавили акты на землю и сразу же перепродали, поехали дальше захватывать. Или я придумываю и не было такого?
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Самозахваты были, но и официально землю распродавали и им старались не давать землю. Это тоже было.
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В 90х уже понаехало на крым из узбекистана и туркмении немеряно. Никто им не запрещал приписываться в крыму. К стати они этим и пользовались.
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Туда их и депортировали. Приписываться давали, но отношение к ним у большинства кацапов и некоторых украинцев было гадкое сразу. Я это тоже видел.
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т.е. власть рыгов только к татарам плохо относилась А ко всей остальной Украине - ну просто медом мазали. Ну-ну. А ненависть у кого к кому? К татарам? Отродясь не помню ненависти в Украине к нац. меньшинствам. Только в последние время к некоторым- за коллаборационизм и с*ыкушничество. И то не ненависть, а презрение.
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Еще и как, даже здесь найдете ненависть к меньшинствам и другим религиям.
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Это неправда. Никогда украинцы к татарам плохо не относились. Вот русня к стати и раньше на крысме их панически боялась.
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Не говорю, что все так. Но ненависть к Исламу и здесь на Цензоре найдете. А это для крымцев важно, так что я прав.
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Лично я к Вашей вере никогда не позволял себе плохих выражений.
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Во-первых про свою веру я не писал. Во-вторых я не про Вас, а вообще об отношении части ксенофобов к Исламу, а следовательно и к крымцам.
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Еще раз, здесь можно найти ненависть за коллаборационизм и с*ыкушничество, а также за воровство и барыжничество. И неважно кто какой нации. Почитайте, сколько на Порошенко г*на выливают. Он что - татарин? Не надо тут игры устраивать, типа как негры, натворят делов, и когда им заслуженно дают по шапке сразу начинают верещать, что это расизм, их чур не трогать. Так и татары, 3 года война идет, 90% в схроне сидит. Визг подняли, только когда их призыв в рос. армию начался.
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Вы здесь не правы, поскольку Крым сдали не татары, а наша семибоярщина! Более того, если бы татары только попытались бы сопротивляться им бы это запретили сразу.
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Так и запрещали, было громадное давление на Меджлис.
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Так потрібго було не питати нашу семибоярщину,а захищати свою Батьківщину.
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Против пулемётов - кухонными ножами и старыми кара-мультуками?
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а на Майдане против снайперов с деревянными щитами не шли?
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это тоже правда. Я лично был во время того митинга в симферополя и видел все это и начало захвата видел.
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А в чем проблема?
Что в ВСУ не найдется в разных частях места для службы? Ило они хотят свою бригаду на админгранице организовать чтобы своих сородичей с острова трусить?
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мдааа. видать у чувака совсем бабло заканчивается. раз такую херню несет. хочет видимо замутить в херсонской обл татаро-монголию за украинский бюджет.
давай расскажи про татарский добро бат и о их великих победах в ато.
фантазер старый
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никому слух не резануло "что лучше они будут переходить украинскую границу и служить в украинской армии. Но у них есть свои особенности"????
Т.е. если бы их не призвали - все было бы чики пуки? Хай там Украинцы каждый день гибнут, а мы с русскими уж как-нибудь уживемся? так что ли, татары? Хитро*опые. Это если мягко сказать. А не пошли бы вы куда подальше со своими "особенностями". Х*р вам, а не автономию.
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"Свободная экономическая зона" в Крыму действует?... Не слышно было о ее отмене... Может пропустил...
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Еще и как действует. И электрику туда шыкалад поставляет с хазом. Интернет только с 1 числа крысятам отрубили.
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Хотят служить в особых специальных подразделениях, шмонать на КППВ ? А воевать за Украину а потом за крым они не хотят?
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нет. воевать опасно, лучше чебуреки и шашлык русне продавать, и собачий аусвайс запасной иметь.
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Чисто з цікавості.Як розумію,ти з Херсонщіни?Якісь напряги з татарами?
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Да. Никакого напряга с татарами нету. Их мало после 14 года переехало к нам , в основном в Генический район и немного в Чаплынку.
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т.е. лучше поздно чем на колыме или в другой части сайберии служить?
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Язиком вертіти - не мішки носити, хто їм заважає приїхати на материк і служити в ЗСУ?
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Я немного про особенности не поняла.Если это касается религии,то у нас мусульмане не только крымские татары,и они служат и служили в армии на равне со всеми,без всяких особенностей.Не хорошо делить людей,все должны быть равны.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрымские татары готовы бежать от российского призыва и служить в ВСУ, - Джемилев
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