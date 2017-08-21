 Крымские татары готовы бежать от российского призыва и служить в ВСУ, - Джемилев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"Относительно "Аскера". Создание воинского подразделения преимущественно из выходцев из оккупированных территорий, которые имеют какие-то свои особенности, в первую очередь, скажем, религиозного характера, - мы имели в виду создать особое такое подразделение, которое не обязательно должно было называться крымскотатарским... Я думаю, что этот вопрос будет решаться: дело в том, что сейчас в оккупированном Крыму принудительный призыв в российскую армию, что противоречит Гаагской конвенции о статусе оккупированных территорий, и люди говорят, что лучше они будут переходить украинскую границу и служить в украинской армии. Но у них есть свои особенности: хотели бы служить в специальных подразделениях", - рассказал он.
По его словам, на данное время в "Аскере" (общественном формировании "Аскер") достаточно мало людей, потому что на содержание большей его численности сейчас нет средств. Джемилев читает, что если это подразделение будет частью в составе Министерства обороны Украины, соответственно будет и финансирование. "И, я думаю, численность этого подразделения будет резко увеличиваться", - заявил он.
Напомним, общественное формирование "Аскер" было создано активистами экономической блокады оккупированного Россией Крыма. Весной 2016 года оно начало нести службу на контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на админгранице с Крымом.
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Чому не служать?
Чому тільки зараз, коли їх в армію рашки хочуть забирати?
Чому в мене стільки "чому" до вас, шановний Мустафа?
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Я шановного Мустафу Джемілєва за язик не тяг.
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мой брат говорит, что в их подразделении были и татары ,и грузины, ,и даже россияне, воевал наш Володя под Горловкой, несколько раз меняли место дислокации , служил в мехбригаде.
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И вот я вам, в последний раз отвечаю, везде , по всей линии фронта есть воющие в ВСУ татары.
Именно эти, на фото, как видите стоят на Чонгаре, и прикрывают наши границы, я так понимаю , для вас это занятие пустяковое и не стоящее даже внимания.
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Мій тон був викликаний незрозумілою мені вподобайкою-перепрошую.
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Вы слишком категоричны, это не правильно.
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Залишаюся при своїй думці.
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Це як?
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І воно ось у чому- вони готові воювати за автономний Крим, та не готові воювати за Україну в цілому.
Я дивлюсь на це саме в такому аспекті.
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а второй, я поняла был направлен к Vovcheg Zak, товарищу с неустойчивой психикой.
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генерал -майор диванного войска.
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Вот самозахваты 90 х помню. Причем они гуляли конкретно по крыму. Захватили поле, выдавили акты на землю и сразу же перепродали, поехали дальше захватывать. Или я придумываю и не было такого?
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Что в ВСУ не найдется в разных частях места для службы? Ило они хотят свою бригаду на админгранице организовать чтобы своих сородичей с острова трусить?
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давай расскажи про татарский добро бат и о их великих победах в ато.
фантазер старый
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Т.е. если бы их не призвали - все было бы чики пуки? Хай там Украинцы каждый день гибнут, а мы с русскими уж как-нибудь уживемся? так что ли, татары? Хитро*опые. Это если мягко сказать. А не пошли бы вы куда подальше со своими "особенностями". Х*р вам, а не автономию.
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