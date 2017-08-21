 Госкино объявило 8 фильмов, участвующих в национальном отборе на "Оскар"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госкино, в этом году в национальном отборе участие принимают 8 фильмов:
- "Война химер", реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая;
- "Dzidzio Контрабас", реж. Олег Борщевский;
- "Живая", реж. Тарас Химич;
- "Никита Кожемяка", реж. Манук Депоян;
- "Уровень черного", реж. Валентин Васянович;
- "Сломя голову" (укр. - "Стрімголов"), реж. Марина Степанская;
- "Червоный", реж. Заза Буадзе;
- "Чужая молитва", реж. Ахтем Сеитаблаев.
Напомним, 90-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года.
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Слава Україні!
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Дядько питає нєгра в автобусі "Синку, ти якої національності? " "Українець" "Тю! А я тоді хто?! ", - дивується дядько
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А зараз картинка з життя.1995 рік,Київ.По двору йдуть два слюсарі-сантехніки.У дворі грають діти.Один з них чорний.Слюсарі голосно між собою на російській щось типу:"О,негретосик".Хлопчик чистісінькою українською мовою(з татаро-монгольськими матюками) швидко розповів і що він думає про цих двох кацапів,і про їх сруській язіг.Вираз облич цих двох перців змалювати неможливо.Весь двір ржав,шо коні.
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