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Все про:кино (1144) Оскар (47) фильмы (226) Госкино (73)

 Госкино объявило 8 фильмов, участвующих в национальном отборе на "Оскар"

оскар

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок на участие в национальном отборе фильма, который будет представлен на юбилейной 90-й церемонии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госкино, в этом году в национальном отборе участие принимают 8 фильмов:
- "Война химер", реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая;
- "Dzidzio Контрабас", реж. Олег Борщевский;
- "Живая", реж. Тарас Химич;
- "Никита Кожемяка", реж. Манук Депоян;
- "Уровень черного", реж. Валентин Васянович;
- "Сломя голову" (укр. - "Стрімголов"), реж. Марина Степанская;
- "Червоный", реж. Заза Буадзе;
- "Чужая молитва", реж. Ахтем Сеитаблаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В День Независимости состоится премьера фильма о борьбе украинцев в ГУЛАГе, - Госкино

Напомним, 90-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года.
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Гойсмана отправляйте. Он в номинации фэнтэзи всех Оскаров заберет
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Вы посмотрите на этих "национальных" номинантов . Депоян... Буадзе... Сеитаблаев...
Дядько питає нєгра в автобусі "Синку, ти якої національності? " "Українець" "Тю! А я тоді хто?! ", - дивується дядько
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Ну,вибач,але тут краще :"Заходить негр у київску(львівську і т.д.) маршрутку і :"Слава Україні!".А пасажири йому : "Та заспокойся,синку.Ми й так бачимо,що ти не москаль".
А зараз картинка з життя.1995 рік,Київ.По двору йдуть два слюсарі-сантехніки.У дворі грають діти.Один з них чорний.Слюсарі голосно між собою на російській щось типу:"О,негретосик".Хлопчик чистісінькою українською мовою(з татаро-монгольськими матюками) швидко розповів і що він думає про цих двох кацапів,і про їх сруській язіг.Вираз облич цих двох перців змалювати неможливо.Весь двір ржав,шо коні.
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да, но абы человек был хороший, если Петренко а человек нехороший то ну и что что Петренко, не поможет
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Покажите их Поклонской. Ее ругань - отличная и бесплатная реклама.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоскино объявило 8 фильмов, участвующих в национальном отборе на "Оскар"
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