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 Суд в Швейцарии пожизненно отстранил от спорта экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничева за коррупцию

iaaf

Международный спортивный суд в Лозанне (Швейцария) оставил в силе решение комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о пожизненном отстранении от участия в спорте бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, бывшего казначея IAAF Алексея Мельникова и бывшего консультанта по маркетингу IAAF Папа Массат Дьяка.

"Судя по представленным доказательствам, обвинения в адрес Балахничева, Мельникова и Дьяка остаются вне сомнений, и санкции должны быть продлены", - говорится в релизе суда, который цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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В решении комиссии IAAF, на которое подавали апелляцию, Балахничев был признан виновным в том, что по договоренности с Мельниковым, Дьяком и другими лицами решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую спортсменку Лилию Шобухову, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что спортсменка перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне 2012 года. Балахничев не признает свою вину.
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