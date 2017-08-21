 Климкин обсудил с румынским министром подготовку визита в Украину президента Румынии Йоханниса и вопросы прав национальных меньшинств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
В ходе беседы стороны пришли к общему мнению, что обе общины должны оставаться ключевым элементом сотрудничества двух стран.
А.Пестирнак во время встречи отметила, что румынская сторона заинтересована в сохранении самобытности этнических румын, проживающих в Украине. "Одновременно призываем их быть лояльными гражданами своего государства и поддерживаем необходимость надлежащего владения украинским языком всеми гражданами Украины", - сказала министр.
Стороны договорились о надлежащей подготовке двусторонних мероприятий высокого уровня, прежде всего, официального визита в Украину президента Румынии Клауса Йоханниса.
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https://youtu.be/BGkTBORwdEo
https://youtu.be/Ilbs5qza830
https://youtu.be/Xe2eEzKeB1A
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