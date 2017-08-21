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 Политика Украины
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Все про:МИД (4251) Румыния (506) меньшинство (11) Климкин (1378) Йоханнис (7)

 Климкин обсудил с румынским министром подготовку визита в Украину президента Румынии Йоханниса и вопросы прав национальных меньшинств

климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр Румынии по вопросам иностранных румын Андреа Пестирнак обсудили ряд вопросов, связанных с обеспечением прав румынского национального меньшинства в Украине и украинского национального меньшинства в Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе беседы стороны пришли к общему мнению, что обе общины должны оставаться ключевым элементом сотрудничества двух стран.

А.Пестирнак во время встречи отметила, что румынская сторона заинтересована в сохранении самобытности этнических румын, проживающих в Украине. "Одновременно призываем их быть лояльными гражданами своего государства и поддерживаем необходимость надлежащего владения украинским языком всеми гражданами Украины", - сказала министр.

Стороны договорились о надлежащей подготовке двусторонних мероприятий высокого уровня, прежде всего, официального визита в Украину президента Румынии Клауса Йоханниса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния поддерживает территориальную целостность Украины и отмечает важность выполнения Минских договоренностей, - президент Йоханнис
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По моему, уже все румыны в Украине обзавелись румынскими паспортами.
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Вы правы! У нас, похоже, все нацменьшинства имеют свои паспорта и украинские!
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Похоже на то, что после бегства Януковича всем нам на Украину на с рать
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Барыга сын Румынскоподданого,подходит под нац меньшинство румынское))
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А вы знаете, что МО РФ объявило конкурс на на лучшие фантазии о потерях ИГИЛа, а то у них фантазия уже закончилась ...
https://youtu.be/BGkTBORwdEo

https://youtu.be/Ilbs5qza830
https://youtu.be/Xe2eEzKeB1A
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин обсудил с румынским министром подготовку визита в Украину президента Румынии Йоханниса и вопросы прав национальных меньшинств
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