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 Политика Украины
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Все про:назначение (1358) Порошенко (13586) Приднестровье (379)

 Порошенко назначил Крыжановского новым спецпредставителем Украины в вопросе урегулирования конфликта в Приднестровье

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующий указ размещен на официальном сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: " На изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 16 сентября 2005 года № 1279 "О Специальном представителе Украины по вопросам приднестровского урегулирования" (с изменениями, внесенными Указами от 30 марта 2006 года № 267, от 9 августа 2008 года № 699, от 6 июля 2010 года № 759, от 16 сентября 2010 года № 905 и от 4 апреля 2014 № 375) назначить Крыжановского Виктора Владимировича Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования".

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не хочу це обговорювати друже. хай піде в АТО потім базікає. я зі своїми солдатами розмовляв Українською. достали мене ці організми схаді в АТО....
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ботва думає , що це такий "залізний аргумент" - їм так , в методичках , написали ..
Не звертай уваги ...))
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Барыга про свою родину не забывает,поц.Про Приднестровье уже бы и забыли,если бы это мурло не плясало под Ху"лом.
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В Придністров'ї вже 26 років "врегульовують" - те ж саме буде і на Донбасі ... Історія , схоже , нас так нічому і не навчила .
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А вы знаете, что МО РФ объявило конкурс на на лучшие фантазии о потерях ИГИЛа, а то у них фантазия уже закончилась ...

https://youtu.be/BGkTBORwdEo
https://youtu.be/Ilbs5qza830
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в Большой стране Инженера запускавшие Межконтинентальные ракеты ,- Окурки собирали и если бы не ножки буша , поели бы Друг друга . Все повторяется ,- Только уже намного Меньшей Стране и произойдет все намного Быстрее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил Крыжановского новым спецпредставителем Украины в вопросе урегулирования конфликта в Приднестровье
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