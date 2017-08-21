 Порошенко назначил Крыжановского новым спецпредставителем Украины в вопросе урегулирования конфликта в Приднестровье

Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующий указ размещен на официальном сайте Главы государства.
В тексте указа отмечается: " На изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 16 сентября 2005 года № 1279 "О Специальном представителе Украины по вопросам приднестровского урегулирования" (с изменениями, внесенными Указами от 30 марта 2006 года № 267, от 9 августа 2008 года № 699, от 6 июля 2010 года № 759, от 16 сентября 2010 года № 905 и от 4 апреля 2014 № 375) назначить Крыжановского Виктора Владимировича Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования".
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Не звертай уваги ...))
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https://youtu.be/BGkTBORwdEo
https://youtu.be/Ilbs5qza830
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