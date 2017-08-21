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Все про:Жебривский (582) обстрел (6795) Донецкая область (4608)

 Террористы обстреляли из вооружения БМП штаб раздачи гуманитарной помощи в Зайцево, - Жебривский

зайцево

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обнародовал информацию о ситуации в Зайцево, которое постоянно обстреливают российские наемники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Последние сводки из Жованки (район Зайцево - ред): в результате сегодняшних обстрелов со стороны боевиков и пожаров, которые они повлекли, сгорели 9 нежилых зданий, один до сих пор тушат пожарные расчеты ГСЧС.

Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, во время обстрелов боевики целились по жилым кварталам, под огонь орковской БМП попал Штаб гуманитарной помощи.

Бой продолжается. Люди скрываются по домам и подвалам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли окраины Зайцево - сгорели пять нежилых домов, - Жебривский
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наші генерали погано вчили військову історію. чи може гарно її забували.

Террористы обстреляли из вооружения БМП штаб раздачи гуманитарной помощи в Зайцево, - Жебривский - Цензор.НЕТ 3016
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захват Криму не нагадує ? а так і було .....
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Всё равно скажут что это их ВСУ обстреливают.
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В Индии говорить по английски предпочитает высший класс общества,бедняки на своем
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якщо вам зручніше російською - то будь ласка. я принципово після Майдану не розмовляю і не пишу російською. дякую за розуміння.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли из вооружения БМП штаб раздачи гуманитарной помощи в Зайцево, - Жебривский
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