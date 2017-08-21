 Террористы обстреляли из вооружения БМП штаб раздачи гуманитарной помощи в Зайцево, - Жебривский

Последние сводки из Жованки (район Зайцево - ред): в результате сегодняшних обстрелов со стороны боевиков и пожаров, которые они повлекли, сгорели 9 нежилых зданий, один до сих пор тушат пожарные расчеты ГСЧС.

Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, во время обстрелов боевики целились по жилым кварталам, под огонь орковской БМП попал Штаб гуманитарной помощи.