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Все про:Порошенко (13586) СБУ (14766)

 Бывший глава СБУ на Херсонщине Доценко возглавил Департамент защиты национальной государственности СБУ, - указ Порошенко

сбу

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим указом Даниила Доценко начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщается, другим указом Д.Доценко уволен с поста начальника УСБУ в Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил Куця начальником СБУ в Донецкой и Луганской областях
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Кум? чи сват ? чи брат? чи подільник ? ну не вірю я в данному випадку в правду!
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Пихуй кого оно там назначяет. Осенью всей барыжной шобле, сценарий Чаушеску, покажеться избавлением...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБывший глава СБУ на Херсонщине Доценко возглавил Департамент защиты национальной государственности СБУ, - указ Порошенко
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