 Бывший глава СБУ на Херсонщине Доценко возглавил Департамент защиты национальной государственности СБУ, - указ Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщается, другим указом Д.Доценко уволен с поста начальника УСБУ в Херсонской области.
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