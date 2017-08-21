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 Политика Украины
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Все про:назначение (1358) Порошенко (13586) СБУ (14766)

 Порошенко назначил Куця начальником СБУ в Донецкой и Луганской областях

сбу

Президент Петр Порошенко назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №227/2017, обнародованный на сайте главы государства.

"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - сказано в документе.

Перед тем Порошенко уволил Куця с должности начальника Управления СБУ в Донецкой области.

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Двойники. Трезвые они ещё больше похожи на оригиналы

Порошенко назначил Куця начальником СБУ в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 5633
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Однояйцеві близнята. Маю на увазі не те, що з одного яйця вилупились, а те, що одне на двох мають. Тому і тримаються разом.
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Петя в горячке тасует Сбушниками,время Ч все ближе и ближе.
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Судя по фамилии ничего доброго от этого назначения не будет, да и разве может чиколатный кого-то нормального назначить!
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А чого ж? Мабудь, достойний чоловік - слова поганого за нього ніхто не скаже. І сепаратисти не скажуть, і бандюки не скажуть , і контрабандисти теж не скажуть. А найголовніше - вищестояще начальство теж не скаже.
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Можно много рассказывать о коррупции в высших кругах СБУ, но остановимся на нашем «родном» Донецком управлении и на его наиболее «колоритных» преставителях. Полковник Куць Александр Иванович, возглавлявший до второй половины марта с.г. управление, является одним из выходцев из подразделений «К». В последние пять лет он возглавлял 2-й отдел главного отдела «К» Управления СБУ в г. Киеве и главный отдел «К» ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области (со статусом заместителя начальника ГУ). В этих должностях зарекомендовал себя в глазах начальства как очень грамотный руководитель и опер - ежегодно его подчиненными возбуждалось от 30 до 50 уголовных дел, большинство из которых - по ст. 368 УК Украины (получение взятки). Результаты действительно впечатляющие, если не учитывать то, что в своем большинстве они являлись не чем, иным, как устранением конкурентов коммерческих структур, интересы которых он и его подчиненные защищали за взятки. Поэтому он и был назначен на эту должность начальника управления с задачей продемонстрировать борьбу с коррупцией, призванной «втереть очки» простаковатой общественности и нашему президенту Петру Порошенко, сменив «команду», «присосавшуюся» к каналам контрабанды в «ДНР» и «ЛНР», на новую, выстроенную под новое руководство ГУ «К» СБУ (сменилось руководство в Киеве - заменяются «команды» и на местах). И задачу эту он успешно выполнил. 16-17 июня 2015 года по обвинению в коррупции и «крышевании» контрабанды были сняты со своих должностей первый заместитель начальника Управления полковник Житенев Сергей Викторович, заместитель начальника Управления - начальник главного отдела в г. Мариуполе подполковник Цвигун Вадим Станиславович, начальник главного отдела контрразведывательной защиты экономики полковник Бабак Геннадий Анатольевич и его подчиненные подполковник Стрижак Вадим Евгеньевич, начальник 1-го отдела подполковник Шаров Александр Александрович и старший оперуполномоченный на особо важных объектах 3-го отдела подполковник Ткаченко Артем Викторович. Естественно, по существующей традиции, никто из них, несмотря на столь серьезные обвинения в условиях войны с сепаратистами и внешним врагом, под суд так не попал (большинство из них пересели в новые кресла) - все они преспокойно живут припеваюче. Своих не сдают. Это свидетельствует о существвании монолитной коррупционной «системы» пронизывающей СБУ сверху донизу, выстроеной на протяжении двух десятилетий существования нашей независимой Украины, которая живет и процветает до сих пор.
Василь Грицак
P.S. Я долго размышлял над тем, как подписать эту статью. Естественно, я не идиот, и указывать свою подлинную фамилию не намерен, да и статью я писал ее с таким расчетом, чтобы мои потенциальные «заклятые друзья и приятели», которых я приобрету с лихвой после ее опубликования, долго еще ломали голову о подлинной личности автора (а сам с удовольствием понаблюдаю и «поприкалываюсь»). Вполне возможно, «наследники Папы Мюллера» из внуренней безопасности объявят автора душевнобольным (действительно, какой здравомыслящий человек выступил против «системы» в СБУ), или «террористом-ватником», или «агентом Кремля», и кинутся на мои поиски с целью прилечения к уголовной ответственности «за разглашение сведений, составляющих государственную тайну». Коллеги, не «напрягайтесь»: то что наша Служба смертельно поражена раковыми метастазами коррупции - это уже не тайна для нашего общества. Оглянитесь вокруг себя! Ну а для читателей представляюсь своим настоящим именем: не потерявший совесть офицер Службы безопасности Украины! Честь имею!
5 апреля 2016 года
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Оглянись вокруг себя.
Что ты видишь?
Кто тебя окружает?
Так можно спросить каждого.
И получить одинаковый результат.
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Скорее всего мы совершенно разное окружение себе выбрали. Меня окружают образованные порядочные люди.
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Как правило, с таким окружением не пасутся на форумах. Как-то так. Ничего личного, только наблюдения.
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Про "пасутся" - это, я так понимаю, применительно к себе было употреблено? А те, кто получают информацию из других источников - "пасутся", соответственно, возле телевизоров, среди газет, книжек, в соцсетях и т.д.? Ты понимаешь, что чаще всего на уровне подсознания человек воспроизводит и высказывает ассоциации из своей личной атмосферы, среды существования и жизнедеятельности в ней. Именно это сгенерировало в тебе - употребить "пастись".
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янукович что-то похожее произносил на экзамене "на проффесора". А буквы - да, напрягают умы ниже среднего.
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я потрясен вашим интеллектом. вы проецируете собственные паттерны и стереотипы на все живое... Это хорошо, что ваши познания о януковиче такие глубокие. Не вы ли принимали экзамен? Или вместе учились с великим сыном енакиевского народа? Что-то роднит вас с ним...
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"пасутся на форумах" - это не моя ассоциация была, а кого-то с пастбища. Перечитайте всё же повнимательней всю лесенку, вы, похоже, приписываете мне чужие высокоинтеллектуальные труды.
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Несомненно.
С доходами превышающие зарплаты в сотни раз.
Образованные и порядочные.
Такие же хорошие стреляли по толпе из калаша через дверь в Хмельницком СБУ.
И 1600 образованных и порядочных предали Украину в Крыму и на Донбассе.
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Информация с увольнениями, возможно, и верная, но так как её преподносишь... Врядли тебе можно верить. Особенно после концовки про твою "честь".
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Трудновато, конечно, жить без мозгов. А ещё и с плохим зрением в придачу - совсем плохо. Там фамилия автора текста указана.
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Он не тасует. Он подымает статус Управления от обыкновенного до "Главного". Теперь Куць будет генерал-лейтенантом. Пеца думает, что теперь он вдвое рьяней будет "топить" за Барыгу. Ну-ну. Блять не СБУ а какая-то армия как в Северной Корее: Глава СБУ (на минточку!) - Генерал Армии. Генерал есть - а Армии нет...
Как там пел В.С.Высоцкий: "А почему нет золота в стране? Раздарили, гады, ...раздарили... Лучше бы давали на войне - а Насера (Барыгу) б после нас простили".
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Порошенко-Порошенко, Порошенко-Порошенко! ЦН превращается в сайт АП.
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даже не сомневаюсь, что это очередной г-н, других офшоренко и не назначает...
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Удачи, Александр Иванович.
Помните, кто Вам говорил: "Скромность украшает человека"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил Куця начальником СБУ в Донецкой и Луганской областях
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