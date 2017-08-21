 Порошенко назначил Куця начальником СБУ в Донецкой и Луганской областях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №227/2017, обнародованный на сайте главы государства.
"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - сказано в документе.
Перед тем Порошенко уволил Куця с должности начальника Управления СБУ в Донецкой области.
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Василь Грицак
P.S. Я долго размышлял над тем, как подписать эту статью. Естественно, я не идиот, и указывать свою подлинную фамилию не намерен, да и статью я писал ее с таким расчетом, чтобы мои потенциальные «заклятые друзья и приятели», которых я приобрету с лихвой после ее опубликования, долго еще ломали голову о подлинной личности автора (а сам с удовольствием понаблюдаю и «поприкалываюсь»). Вполне возможно, «наследники Папы Мюллера» из внуренней безопасности объявят автора душевнобольным (действительно, какой здравомыслящий человек выступил против «системы» в СБУ), или «террористом-ватником», или «агентом Кремля», и кинутся на мои поиски с целью прилечения к уголовной ответственности «за разглашение сведений, составляющих государственную тайну». Коллеги, не «напрягайтесь»: то что наша Служба смертельно поражена раковыми метастазами коррупции - это уже не тайна для нашего общества. Оглянитесь вокруг себя! Ну а для читателей представляюсь своим настоящим именем: не потерявший совесть офицер Службы безопасности Украины! Честь имею!
5 апреля 2016 года
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Что ты видишь?
Кто тебя окружает?
Так можно спросить каждого.
И получить одинаковый результат.
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С доходами превышающие зарплаты в сотни раз.
Образованные и порядочные.
Такие же хорошие стреляли по толпе из калаша через дверь в Хмельницком СБУ.
И 1600 образованных и порядочных предали Украину в Крыму и на Донбассе.
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Сага о «тяжелых» трудовых буднях сотрудников Донецкого Управления СБ Украины в борьбе за «бабло» под знаменем АТО. 24-й годовщине образования СБУ посвящается!
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Как там пел В.С.Высоцкий: "А почему нет золота в стране? Раздарили, гады, ...раздарили... Лучше бы давали на войне - а Насера (Барыгу) б после нас простили".
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Помните, кто Вам говорил: "Скромность украшает человека"?
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