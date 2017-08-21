 Крымчанин Зейтуллаев может объявить новую голодовку, - жена

Об этом 21 августа в комментарии Крым.Реалии сообщила его жена Мерьем Зейтуллаева, передает Цензор.НЕТ.
"Руслан прекратил голодовку перед этапом, но сказал, что это не последняя его голодовка. Он будет добиваться встречи с украинским консулом. Хочет обговорить свои планы вместе с ним. Все будет зависть от того, будут ли нарушатся права Руслана, будет ли он находится в одиночной камере, как к нему отнесутся. Будет добивается лишения российского гражданства", - рассказала Зейтуллаева.
Напомним, 27 июля, Руслана Зейтуллаева осудили на 15 лет лишения свободы и с ограничением на год после отбытия наказания
Фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев в Верховном суде России 27 июля опроверг обвинения, выдвинутые против него в суде, и заявил, что они "строятся на показаниях неких засекреченных свидетелей".
26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.
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а на одну позицию выше
Крымчанин Зейтуллаев может объявить новую голодовку - 100 (сто!!!!) просмотров.
цифры говорят о патриотах лучше всяких слов...
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