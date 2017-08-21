В работу киевского метро 24 августа будут внесены коррективы
24 августа в День Независимости КП "Киевский метрополитен" решил закрыть на вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" - выход на Институтскую
В сообщении отмечается: "24 августа со начала работы и до окончания мероприятий ко Дню Независимости Украины на вход и выход не будут работать станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" (выход на улицу Институтскую). Другие варианты и пересадка работать без изменений.
В этот же день на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Украина) - "Маритиму" (Португалия). Станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход с 18.45 до 19.45. В это же время на вход будет закрыт станция "Площадь Льва Толстого", а на выход - "Дворец спорта".
Просим учитывать график и планировать поездки".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевское метро переходит на синие жетоны, зеленые будут действовать до конца сегодняшних суток, - Макогон
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить