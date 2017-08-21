 В работу киевского метро 24 августа будут внесены коррективы

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

В сообщении отмечается: "24 августа со начала работы и до окончания мероприятий ко Дню Независимости Украины на вход и выход не будут работать станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" (выход на улицу Институтскую). Другие варианты и пересадка работать без изменений.В этот же день на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Украина) - "Маритиму" (Португалия). Станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход с 18.45 до 19.45. В это же время на вход будет закрыт станция "Площадь Льва Толстого", а на выход - "Дворец спорта".Просим учитывать график и планировать поездки".