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Все про:Жириновский (536) Литва (1191) Россия (71929) телевидение (443)

 К российским каналам в Литве хотят применить жесткие санкции за высказывания Жириновского

жириновский

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) признала, что два российских телеканала разжигают ненависть.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, ЛКРТВ установила, что разжигали ненависть высказывания российского парламентария Владимира Жириновского в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "РТР Планета" и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi".

Председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас предупредил, что к этим каналам могут быть применены более жесткие санкции, чем обычный запрет трансляции в Литве на три месяца. "Всему есть предел. Если эти три месяца никак не повлияли и нарушения повторяются, то, на мой взгляд, санкции должны быть строже", - сказал он. "Возможной санкцией (ограничение трансляций в Литве. - ред.) для них было бы от года до полутора лет", - добавил Вайтекунас.

В программе на канале "РТР Планета" Жириновский, в частности, сказал: "Нужно выдвинуть ультиматум прибалтийским государствам, чтобы они отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России, а не отведете - мы примем определенные меры". На вопрос ведущего, какие меры, политик ответил: "А они потом увидят. Утром, ночью прилетят какие-то самолеты".

Российский парламентарий участвовал и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi". Там он говорил об оккупации части Украины и Приднестровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы доведем дело до раздела Украины. Вся юго-восточная часть будет наша", - Жириновский. ВИДЕО

Литва начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и стала поддерживать террористов на Востоке Украины.

Из-за нарушений на "РТР Планета" комиссия дважды останавливала трансляцию этого канала в Литве на три месяца и один раз обязала перевести его в пакет платных программ. Трансляция "ТВЦi" была остановлена в Литве один раз.

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Теперь между США и пидерацией буИИтЬ безвиз...
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Литовцам давно пора было закрыть эти говноканалы!
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Вони чомусь вважають, що лише два канали ненависть розпалюють, а інші - любов проповідують. Як які-небудь "християнські вісники" по неділях зранку. А даремно. Ой даремно. Там навіть на каналах про риболовлю немає ні журналістів, ні рибалок, ні навіть риб з раками, зате є купа пропагандонів "рускага міра" і ще більша купа адептів секти "Назад в ссср".
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Гнати треба кацапських пропагандонів звідусіль.
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а чого в нас тільки ІНТЕР коштує...... г.канал конкретний.
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Це не канал, а анал, другими словами кацапська шлюха...
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це так. я на телевізорі в себе його анулював.
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Zirik ne uspel na nacionalnuju gordost ,, tolchok,, ,potomu,, potomu demonstiroval na svojom ,,mongolo-gibridnom,, .
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Жирик - клистирная трубка, которая выделяет воспламеняющиеся газы путлера. Давно пора СМЫТЬ С ЭКРАНОВ этого человека (???) со справкой.
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Кацапию надо наказывать , жестко , без промедления за каждую гадость , за каждую угрозу , за каждое оскорбление, только так можно заставить вечно пьяную казламордию, если не думать над сказанным, то хоть пусть опасаются ляпнуть ,что в бошку взбредет.
пора научить страну скотов отвечать за свои слова.
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Да Серега, капец мы сделали со страной, например украли пожарных с Ростова и закопали на Донбассе .
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Козломордых свинособак(«мышибратьев-ихтамнетов») топит, поджигает справедливая рука Господа, а им все неймется, неужели некому тихонько удавить подушкой в постели этого мочегонного птенца лубянской демократии?! Утром проснется расея, а вокруг Кремля тока лужа из ботокса, да и нам полегче станет...
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не только каналы но и русню в Балтийских странах нужно закрыть.
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Лучше бы америкосы сделали кацапов персонами нонграта да и наложили арест на кацапское имущество в Америке да и заморозили кацапские счета в банках вот это были бы ощутимые санкции а не всякая фигня где санкции неощущают 90-95% кацапов так как были нищими так и остались.
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Так запретите и все! точка. Если не понимают по хорошему! А вообще поражает еще толерантность к клоуну этому! Сколько эта мерзость,будет разжигать ненависть? Его,что нельзя заочно судить, подать в розыск в интерпол?
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Putin-Huilo!_(star).jpg - есть звезда такая оказывается
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Зачем постить харю этого ублюдочного пидора??? Неужели нельзя обойтись фотографией простой кучи дерьма???
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Да в Литве эти каналы месяц работает три отдыхает и так с начала украинских событий
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Кстати сегодня в Литву зашел первый танкер с штатовским газом
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хоть бы к нам не зашел.и без него газ по 15грв.за литр.
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Это не шут это умелый фсбшный актёр . Он озвучивает мысли и планы на будущее самого х.йла .
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всё что говорил этот дурак есть в Ютьюбе.Уникальный долбодятел.
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Вся Россия источает ненависть ко всему цивилизованному.
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А якого чорта вони і досі не позакривали ці кацапські канали,політкоректні наші сусіди-прибалти?
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Сожалею, но этот м...ак жить будет долго и достанет нас по-полной. Кстати, он не должен нас так сильно раздражать. Вспомните, о чем открыто и громко говорит наша доморощенная агентура типа Бондаренко, Вилкула, Мураева, Савченко и тп... Приходится только злиться от бессилия.
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Правильно многие рассуждают в отношении Жириновского. У подобных ему людей даже специальная "погремуха" (кличка), есть, ещё с времён Средневековья - "обезьяна Бога". Так в те времена именовали придворных шутов. Часто, если правитель хотел "опустить" кого-либо из знати, или прощупать мнение придворных о своей политике, но не мог это сделать открыто, чтобы не восстановить против себя иных представителей этого сословия, он поручал это шуту. Человека выставляли на посмешище, но сделать ничего не могли - шутам позволялось высказывать такое, за что другим бы снесли голову. Почитайте Вальтера Скотта, "Квентин Дорвард". Там подобная фигура, при дворе герцога Бургундского, представлена - Ле Глорье...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомК российским каналам в Литве хотят применить жесткие санкции за высказывания Жириновского
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