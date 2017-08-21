 К российским каналам в Литве хотят применить жесткие санкции за высказывания Жириновского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, ЛКРТВ установила, что разжигали ненависть высказывания российского парламентария Владимира Жириновского в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "РТР Планета" и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi".
Председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас предупредил, что к этим каналам могут быть применены более жесткие санкции, чем обычный запрет трансляции в Литве на три месяца. "Всему есть предел. Если эти три месяца никак не повлияли и нарушения повторяются, то, на мой взгляд, санкции должны быть строже", - сказал он. "Возможной санкцией (ограничение трансляций в Литве. - ред.) для них было бы от года до полутора лет", - добавил Вайтекунас.
В программе на канале "РТР Планета" Жириновский, в частности, сказал: "Нужно выдвинуть ультиматум прибалтийским государствам, чтобы они отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России, а не отведете - мы примем определенные меры". На вопрос ведущего, какие меры, политик ответил: "А они потом увидят. Утром, ночью прилетят какие-то самолеты".
Российский парламентарий участвовал и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi". Там он говорил об оккупации части Украины и Приднестровья.
Литва начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и стала поддерживать террористов на Востоке Украины.
Из-за нарушений на "РТР Планета" комиссия дважды останавливала трансляцию этого канала в Литве на три месяца и один раз обязала перевести его в пакет платных программ. Трансляция "ТВЦi" была остановлена в Литве один раз.
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пора научить страну скотов отвечать за свои слова.
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