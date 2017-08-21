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 Политика Украины
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Все про:Джемилев (761) загранпаспорт (141) коррупция (7409) Крым (20507)

 Мы получаем информацию об очень негативных явлениях, - Джемилев заявил о коррупции при выдаче загранпаспортов крымчанам

джемилев

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, что располагает информацией о незаконной выдаче украинских загранпаспортов в Херсонской области.

Об этом Джемилев сообщил на брифинге в Херсонской облгосадминистрации 21 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Мы получали информацию об очень негативных явлениях, которые здесь происходят, особенно в области выдачи паспортов. Здесь явные элементы коррупции, а также беззакония в отношении этих лиц. Особый вопрос - деятельность кое-каких депутатов по незаконной добыче мотыля и за полученные средства - обеспечение и содержание кое-каких сепаратистских сил. Ситуация на границе - что там происходит. Одним словом - довольно широкий комплекс вопросов, которые мы потом будем суммировать и представлять СНБО", - сказал Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев добавил, что основная цель его визита - не только выслушать проблемы, но и способствовать их решению.

"Мы (с херсонскими чиновниками - Ред.) рассматривали вопросы получения образования нашими соотечественниками, которые сейчас находятся в условиях оккупации, ситуацию вынужденно перемещенных лиц - наших граждан, которые вынуждены были после оккупации покинуть полуостров, а также ситуацию в приграничных районах", - отметил Джемилев.

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Он добавил, что украинское государство заинтересовано, чтобы люди, которые выезжали из аннексированного Крыма, "попадали в страну демократическую, свободную от хамства и от коррупции".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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