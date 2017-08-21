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 Казанского активиста Сафаргали судят за записи о Путине, Крыме, русских и РПЦ

сафаргали

В России проходит судебный процес над казанским активистом Данисом Сафаргали, которого обвиняют, среди прочего, в экстремизме за 15 постов в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, государственный обвинитель попросил суд приговорить лидера Татарского патриотического фронта "Алтын Урда" Даниса Сафаргали к пяти годам лишения свободы. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев, хулиганстве и экстремизме.

Активист вину не признал. Сторона защиты настаивает на полном его оправдании.

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Сафаргали был помещен в СИЗО по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже после этого ему предъявили обвинения в экстремизме. По версии следствия, в 15 записях в соцсети "ВКонтакте" Сафаргали высказывал свое мнение о русских, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом.
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от так страхом і терором виховують безсловесне бидло
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Цензор, давай поскорей сегодняшние перлы от Зоряна со Шкиряком за *нецензурное слово антигосударственного содержания* на окне ВР.
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Жил бы в русне меня как и большинство коментаторов на Ценцоре давно бы на пожизнкное осудили
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКазанского активиста Сафаргали судят за записи о Путине, Крыме, русских и РПЦ
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