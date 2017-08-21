 Казанского активиста Сафаргали судят за записи о Путине, Крыме, русских и РПЦ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, государственный обвинитель попросил суд приговорить лидера Татарского патриотического фронта "Алтын Урда" Даниса Сафаргали к пяти годам лишения свободы. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев, хулиганстве и экстремизме.
Активист вину не признал. Сторона защиты настаивает на полном его оправдании.
Сафаргали был помещен в СИЗО по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже после этого ему предъявили обвинения в экстремизме. По версии следствия, в 15 записях в соцсети "ВКонтакте" Сафаргали высказывал свое мнение о русских, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом.
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