 Украина создает с Израилем образовательную онлайн-платформу, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении пресс-службы Минобразования.
"Украина рассматривает возможность сотрудничества с Израилем для создания Национальной образовательной онлайн-платформы, на которой будут хранить образовательные материалы для школьников, педагогов и родителей", - отмечается в сообщении.
По словам Л.Гриневич, электронная платформа нужна для полноценного сопровождения реформы образования, чтобы предоставить учителям интерактивные онлайн-материалы, которые помогут качественно использовать компетентностные методики обучения.
"Также эта платформа должна сыграть важную роль в повышении доступа детей из сельских территорий к качественному образованию", - отметила Л.Гриневич.
По словам министра, подобная платформа разработана в Израиле уже давно и сейчас Украина ищет возможности для реализации проекта, в рамках которого израильская сторона поможет перенести готовые решения со своей платформы на украинскую.
В государственный бюджет на 2018 год планируется заложить около 54 млн грн на закупку оборудования для работы платформы и ее сопровождения.
"В ряде стран такие проекты финансировал Мировой банк, но в свое время, во времена министра Табачника (экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника), был провален образовательный проект с этой организацией. Сейчас мы имеем с ними меньший проект, и с большой инвестицией они смогут зайти только в 2019 году", - добавила Л.Гриневич.
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як не як філіал ізраіля.
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