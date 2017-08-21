 "В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
Он приводит вопрос читателя: "Вот вы говорите, что для выхода на пенсию после реформы необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа. Получается, что никто из нас, пятидесятилетних, не сможет выйти на пенсию в 60 лет, потому что страховой стаж начал применяться сравнительно недавно?"
Глава правительства ответил следующим образом: "Действительно, условия расчета стажа, учитываемого для начисления пенсий, менялись. В 2000 году были введены персонифицированные пенсионные счета. С тех пор Пенсионный фонд имеет полную информацию, сколько взносов уплачено каждым работником. В 2004 году вступил в силу закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которым введено понятие "страховой стаж". Это количество лет, которые человек не только работал, но и платил взносы в Пенсионный фонд".
"Если человек оформлен легально, взносы за него в обязательном порядке платит работодатель. Мы не меняем правило: при оформлении пенсий все отработанные годы до 2004 года учитываются как страховой стаж. Различны лишь способы подтверждения наличия страхового стажа. До 2004 года страховой стаж начисляется в соответствии с записями в трудовой книжке. Учитываются и все льготы, которые действовали на тот период. После 2004 года страховой стаж начисляется автоматически на основании данных персонифицированного пенсионного счета. Поэтому, если Вы работаете сейчас и работали смолоду, сможете выйти на пенсию в 60 лет", - добавил премьер.
"В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать. То есть платить взносы в Пенсионный фонд. Это ликвидирует уравниловку, когда почти одинаковые пенсии получают те, кто тяжело работал всю жизнь, и те, кто работал спустя рукава", - подчеркнул он.
Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.
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гроцман,это ты о себе и о своих подельниках ?
хотя нет...пашите вы не покладая рук т.е.по схемам всё себе.
тяжелая работа...не надорвитесь.
Источник: https://censor.net.ua/n452539
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https://www.youtube.com/watch?v=vzJqeyxye_E
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Федя.Операция Ы 1965 год...
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та не...хай они твари барыжные доживают последние дни.
я лично хочу пожить,но не с этой пенсией.
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поставил сумки...кажуть,скiльки ж це зара коштуе синку*?Кажу ,ой мамо сiдайте на стiлець,бо це дуже багато
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Як казав один чоловік,- не головне яка буде в мене пенсія, а головне - скільки раз я встигну її отримати...
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просто вы падлы плоды их труда
мягко говоря присваиваите
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Єнто Лютый Песец!
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Поймать Гройсмана, отобрать у него коллекцию швейцарских часов из его декларации и
продать.
Часики не простые.
Часики стоят по 15 000 000 грн за штуку.
И их у него по декларации 10 штук.
Сколько можно заплатить пенсий укр. пэнсионэрам???
А если еще его недвижимость в Виннице проконтролировать??
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питорасы! не верю ни единому их слову!
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