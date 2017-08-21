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 Общество
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Все про:пенсионная реформа (965) Пенсионный фонд (306) пенсия (1661) Гройсман (3306)

 "В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман

гройсман

В рамках грядущей пенсионной реформы при оформлении пенсий все отработанные годы до 2004 года будут учитываться как страховой стаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

Он приводит вопрос читателя: "Вот вы говорите, что для выхода на пенсию после реформы необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа. Получается, что никто из нас, пятидесятилетних, не сможет выйти на пенсию в 60 лет, потому что страховой стаж начал применяться сравнительно недавно?"

Глава правительства ответил следующим образом: "Действительно, условия расчета стажа, учитываемого для начисления пенсий, менялись. В 2000 году были введены персонифицированные пенсионные счета. С тех пор Пенсионный фонд имеет полную информацию, сколько взносов уплачено каждым работником. В 2004 году вступил в силу закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которым введено понятие "страховой стаж". Это количество лет, которые человек не только работал, но и платил взносы в Пенсионный фонд".

Также читайте: "Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман

"Если человек оформлен легально, взносы за него в обязательном порядке платит работодатель. Мы не меняем правило: при оформлении пенсий все отработанные годы до 2004 года учитываются как страховой стаж. Различны лишь способы подтверждения наличия страхового стажа. До 2004 года страховой стаж начисляется в соответствии с записями в трудовой книжке. Учитываются и все льготы, которые действовали на тот период. После 2004 года страховой стаж начисляется автоматически на основании данных персонифицированного пенсионного счета. Поэтому, если Вы работаете сейчас и работали смолоду, сможете выйти на пенсию в 60 лет", - добавил премьер.

"В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать. То есть платить взносы в Пенсионный фонд. Это ликвидирует уравниловку, когда почти одинаковые пенсии получают те, кто тяжело работал всю жизнь, и те, кто работал спустя рукава", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запомните: пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет", - Гройсман

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.
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а ми з вами шановний до пенсії не доживемо. це реалії.
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Упс ! тоді вибачте- дай Вам боже здоров"я і побільше років щоб вам платили пенсію.
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Рева говорит, что мы все много кушаем, а кто много кушает, тот проживёт 100 лет!
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Это ликвидирует уравниловку, когда почти одинаковые пенсии получают те, кто тяжело работал всю жизнь, и те, кто работал спустя рукава"
гроцман,это ты о себе и о своих подельниках ?
хотя нет...пашите вы не покладая рук т.е.по схемам всё себе.
тяжелая работа...не надорвитесь.
Источник: https://censor.net.ua/n452539
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Арбузы погорели. Даже самая тупая собака об этом знает.
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Кавуни , як кавуни.. Ось кукурудза погоріла - це вже значно гірше..
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щоб отримувати 1500 гривень ? нє ну це правильно і щедро.....для твоїх батьків сука зроби це!
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А как же с пенсиями по 30 или 50 тыщ гривен?
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а це для ізбранних. решта всі -посланні.....
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Сегодня в США величайшее после 11 августа 1999 года солнечное затмение. Вот отличная компьютерная симуляция.

https://www.youtube.com/watch?v=vzJqeyxye_E
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На 3 минутах солнечного затмения предприимчивые американские компании заработают $650 млн. Это больше стоимости завода КамАЗ.
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Кто не работает тот ест,учись студент.
Федя.Операция Ы 1965 год...
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Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию...
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Ну тогда было бы логично не подкармливать ПФ за счёт бюджета. Обдирая в том числе и тех, у кого благодаря реформаторам вроде тя и шокобара, пенсии не будет. Не?
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А шо там с депутатской пенсией,ее ведь тоже надо заработать,а не числится только,а то один раз избрали,штаны попротирал через раз и пожизненная с кучей еще всяких льгот,уравнивайте всех если такие грамотные,кроме конечно вредных и тяжелых условий труда,все должны заработать,значит все
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Так было, есть и будет. Пока люд не определиться, кто слуги.
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Сегодня арбузы --8-9 гр/кг. Сало 80-120гр/кг, свинина --от90 до140гр/кг., а о телятине и говорить нечего.
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Арбузы 4-5 грн. Свинина, крестец - 109 грн., лопатка 95.
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Сегодня арбузы 30сент кг,свинина-4,20евро кг, средняя зарплата- 1500евро.
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ты о чем? где это цены такие? где это телятина дешевле свинины?
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Судя по друзьям этого дебилоида - оно из даунбасса херачит.
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ясно...реформаторы решили что пенсию получать будут и достойны только они..Перемога!
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менше думай про їх хазарську пенсію а сам собі готуй-купи в селі хатину а щоб був близько ліс та пасовище та спокійно доживай а не надійся на це племя маланське...обдурять та так що ще винен їм на тому світі будеш...
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Святослав efcd93d9

та не...хай они твари барыжные доживают последние дни.
я лично хочу пожить,но не с этой пенсией.
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ну не сука а сучониш.... сука це гонтарєва....
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Завтра прийде другий рехформатор ісзнову щось буде міняти а де гарантія що ваші гроші яквсь хвойда типу найкращого банкіра світу не звиздане..краще вкладення це ваші діти таснерухомість та банка шклянна ...
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У меня резонный вопрос,если человеку не светит заработать пенсию от Гроси,имеет ли он право не платить в пенсионный фонд?
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и у меня вопрос, если человеку не хватает даже коммуналку оплатить, откуда ему брать денег на пенсионный фонд.
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Спрашивается куда я и кому плачу налог в пенсионный фонд?
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Получил мамину пенсию...,Кажуть,купи менi синку,всього и дуже багато.Поехал на ринок.Купил арбузов,дынь,персиков,виноград пяти сортов,огурцы,помидоры,баклажаны и прочие вкусности,типа картошечка, перец 4 сортов,не забыл и про её любимую рыбу карп 5 кг.
поставил сумки...кажуть,скiльки ж це зара коштуе синку*?Кажу ,ой мамо сiдайте на стiлець,бо це дуже багато
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В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман
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Як казав один чоловік,- не головне яка буде в мене пенсія, а головне - скільки раз я встигну її отримати...
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Просто интересно - наша влада про эффект сжатия пружины и ее последствия слышала?
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этот шитый из кусочков глупости закон , угробит прослойку населения от 50 лет, и кроме беды и вреда ничего не принесет Украине, поскольку не имеет ничего общего с реальностью.
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ты думаешь что они токо 50 летних гробят а хрен вам по новому закону в этой стране вообще работать нет смысла!! Даже если ты молодой то в твой стаж не учеба не уход за детьми не входит и это при том что после 50 ти хрен найдешь работу а необходимый стаж 35 лет 50-35=15 млять тебе с 15 надо работать и это токо чтобы получить МИНИМУМ!!!
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Пенсию треба заработать!А работать в Польше
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Сучёнок, а где коеффициент 1,35,Спёр мудак четверть пенсии, падла!
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Перше -куди діваються гроші тих хто не дотягнув до пенсії а друге-чи легко знайти легальну роботу тим кому за 50-ть?
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люди работают достаточно
просто вы падлы плоды их труда
мягко говоря присваиваите
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Абсолютно верно.Неравномерное распределение доходов.
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Не баитесь, выход есть.
Поймать Гройсмана, отобрать у него коллекцию швейцарских часов из его декларации и
продать.
Часики не простые.
Часики стоят по 15 000 000 грн за штуку.
И их у него по декларации 10 штук.

Сколько можно заплатить пенсий укр. пэнсионэрам???

А если еще его недвижимость в Виннице проконтролировать??
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мой покойный отец, царство ему небесное, проработав больше чем пол жизни сварщиком, имея стаж 50 лет, получал пенсию-минималку, ровно такую же как и те кто ни дня нигде не работал в жизни! три раза передавал на перерасчет. а ему - "Вам больше не положено."
питорасы! не верю ни единому их слову!
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Пенсию нужно заработать! это он кому сказал? Судьям что развалили судебную систему а может ментам что развалил правоохранительную систему а может депутатам что разваливают страну ЭТО КОМУ ОН СОБРАЛСЯ ПЛАТИТЬ ЗАРАБОТАННУЮ ПЕНСИЮ!!!
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А чи є вже такі дурні що вірять цій хазарській владі злодіїв та бариг та і молодь зникає массово бо не бачить майбутнього .
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман
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