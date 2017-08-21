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 Полиция Каталонии ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

теракт барселона

Полиция Каталонии в ходе спецоперации в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона застрелила мужчину, на теле которого было закреплено устройство, "по виду напоминающее пояс смертника".

Об этом правоохранительные органы сообщили в понедельник, 21 августа, в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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Спецоперация проводилась в рамках мероприятий по задержанию 22-летнего марокканца Юнуса Абуюакуба - выходца из Риполя. Следствие предполагает, что Абуюакуб мог находиться за рулем фургона, врезавшегося в толпу людей в центре Барселоны 17 августа.

Правоохранительные органы пока не уточняют, какое отношение мужчина в Субиратсе имел к нападению в Барселоне.

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Позже полиция Каталонии подтвердила, что человек, ликвидированный в населенном пункте Субиратс, - Юнес Абуякуб, подозреваемый в осуществлении теракта в Барселоне.

Ранее сегодня советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн подтвердил, что за рулем фургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, находился марокканец Юнес Абуякуб.

В результате теракта на пешеходной улице Рамбла и попытки террористической атаки в Камбрильсе погибли 14 человек, еще около 100 были ранены.

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.
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Террорист хорош только в виде трупа. Вне зависимости от вероисповедания.
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от так би в нас- ні плотніцкого ні захарченко......
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бо хуйла повісять або судити будуть в Гаазі.
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жестокие в гейропе менты..
чуть что - мордой в землю или на смерть стрелять .
нет что бы протоколы составлять , выслушать все оскарбления в свой и адрес мам и бабушек , подумать о том , чем ему грозит задержание преступника , вдруг судья брат или кум...
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Ты прав в Европе такого нет как Поляков - хрен положил на всех,но браслет я не одену.
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