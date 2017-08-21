 Российские наемники обстреляли окраины Зайцево - сгорели пять нежилых домов, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Пророссийские наемники опять натворили беды: в результате боевых действий на трех улицах в Жованке (Вернандского, Мануильского и Журавского) произошли пожары. Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на Вернандского. ГСЧС прибыли на место и застали уже 5 сгоревших нежилых домов, в огне - еще три. По состоянию на сейчас, 17:30, огонь уже погасили, но боевики снова начали обстрел", - написал Жебривский.
Напомним, с начала АТО на Донбассе поселок Жованка территориально относилась к Зайцевскому сельсовету, сейчас находится в "серой зоне".
Кроме того, по данным Жебривского, в Водяном Ясиноватского района утром горели 8 нежилых домов и 3 сарая, однако в результате боевых действий или по другой причине - сейчас устанавливают.
"Из Марьинки также сообщают о том, что около 16:00 обстреливают окраины, но жилые кварталы пока что, слава Богу, не пострадали", - добавил председатель Донецкой ВГА.
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