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Все про:Жебривский (581) обстрел (6794) Донецкая область (4607)

 Российские наемники обстреляли окраины Зайцево - сгорели пять нежилых домов, - Жебривский

жебривский

Боевики обстреляли Зайцево Донецкой области, в результате чего начался пожар, в котором сгорело 5 нежилых помещений, огонь охватил еще 3.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Пророссийские наемники опять натворили беды: в результате боевых действий на трех улицах в Жованке (Вернандского, Мануильского и Журавского) произошли пожары. Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на Вернандского. ГСЧС прибыли на место и застали уже 5 сгоревших нежилых домов, в огне - еще три. По состоянию на сейчас, 17:30, огонь уже погасили, но боевики снова начали обстрел", - написал Жебривский.

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Напомним, с начала АТО на Донбассе поселок Жованка территориально относилась к Зайцевскому сельсовету, сейчас находится в "серой зоне".

Кроме того, по данным Жебривского, в Водяном Ясиноватского района утром горели 8 нежилых домов и 3 сарая, однако в результате боевых действий или по другой причине - сейчас устанавливают.

"Из Марьинки также сообщают о том, что около 16:00 обстреливают окраины, но жилые кварталы пока что, слава Богу, не пострадали", - добавил председатель Донецкой ВГА.

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Сейчас Ростов горит. Более 25 домов обьяты огнем. Бог все видит.
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В Ростове на том месте, одни бараки.хотя и жилые.
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Можно подумать что за два АТО в Чечне не сгорел ни один дом ,фишка в том что Приблатнённый педофил действует всегда одинаково...,сценарий расписан давно и не им самим...,100 лет прошло,а ума нет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли окраины Зайцево - сгорели пять нежилых домов, - Жебривский
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