 "Обе стороны предложили свежие идеи", - Сурков о переговорах с Волкером по Донбассу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Interfax.by
Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал полезной и конструктивной свою встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, отметив, что стороны предложили новые идеи в урегулировании на юго-востоке Украины и новаторские подходы по их реализации.
"Встреча была полезной и конструктивной", - сказал В.Сурков в понедельник журналистам по итогам переговоров.
"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию", - отметил помощник президента РФ.
По его словам, дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, без иллюзий и предвзятостей.
В.Сурков отметил, что "обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации".
"Договорились о продолжении совместной работы, определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", - сказал В.Сурков
"Хорошая встреча", - подытожил собеседник журналистов.
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Встреча Волкера и Суркова носила рабочий ознакомительный характер, - источник "Интерфакса"(31)
Волкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ к урегулированию конфликта на Донбассе, - Wall Street Journal(38)
В Минске началась встреча Волкера и Суркова, - МИД Беларуси(56)
Встреча Волкера и Суркова пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме, - МИД Беларуси(61)
Запад постарается дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Сирии, а потом и Кремля – Заводюк(0)
Спецпредставитель США по Донбассу Волкер встретится с представителем России в Минске 21 августа, - Госдеп(47)
Сурков через обмен Сущенко собирается "решить свои, личные, санкционные проблемы", - Фейгин(103)
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21.08.17 16:44Волкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ
к урегулированию конфликта на Донбассе, - Wall Street Journal
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https://utro.ru/articles/2017/08/21/1337348.shtml
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Из-за сокращения персонала США с 23 августа полностью прекращают выдачу неиммиграционных виз на мокшанских регионах.
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(Ричард Ченслер. Книга о Царе Московском (1553).
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Сурок выражается языком Эзопа - говорит что "Болит зопа"...\близко к (с)...\
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И получал от Волкера и в хвост и в рыло.
Теперь чухонь, буряты, чукчи и ерзя
От Волкера узнали: КрымКрыш красть нИзя.
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Украине пора научиться воевать гибридно. Тоесть отвечать тем чем воюет вата.
Кроме этого контратака, максимальное перемалывание ватных военных соединений, откат по усмотрению.
Министерство нападения ваты должно банкротиться оформлениями груза-200.
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К "ударенному сзади" ПУтлерку
Суркову от разбоя отпираться тщетно:
Придётся брать у Штатов "за щеку".
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дальше можно не читать........
Только после заявления Волкера можно что-то обсуждать/комментировать
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интересно послушать, что скажет Волкер....
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во смеху будет
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DDG-177 «Атаго» あたご型護衛艦
Последние несколько статей мы посвятили необходимости срочного и существенного вооружения перед лицом агрессора. Этот духовный, православный и исконно православный противник, не дочитал Ветхий Завет до сюжета об изумрудных скрижалях, а точнее - до шестой заповеди написанной на них. Именно с этого места он перескочил на Новый Завет, а там остановился на сюжете о том, как Спаситель оставил своим последователям заповедь о всепрщении, когда тебя ударили по одной щеке, ты должен подставить другую. Короче говоря, он не дочитал ни одну, ни другую книжку, глотнул стакан боярки и привычным шагом пошел убивать.
Мы, украинцы, имеем куда более давнюю историю, чем 300 лет России или 800 лет московита, а потому не забыли княгиню Ольгу и ее методы выплаты долгов по подлости и вероломству. В свое время древляне вздрогнули, вздрогнет и московит. Но наша нынешняя ситуация может стать неким примером и доказательством правоты княгини киевской, с точки зрения contradictio in contrarium, метода «от противного». Почему-то эти примеры никто не использует, а напрасно.
Сначала возьмем Японию. Наверное вряд ли найдется человек, который сможет уличить японцев в неумении воевать или в непонимании того, для чего это нужно. Века изоляционизма, не были идиллией в самой Японии. Войны шли перманентно, а небольшие сражения стали просто местным фоном, как и вечная гора Фудзи. Как только было принято решение о выходе из патриархального состояния и включение в мировую экономику и политику, Япония ринулась приводить свою армию в соответствие со всеми текущими требованиями. Трудолюбие, усидчивость и природный перфекционизм, дали свои результаты и очень скоро императорский флот показал свои зубы, выдав классический пинок под зад российскому имперскому медведю, разгромив его флот на море, а его армию - на суше. А потом, потихоньку, имперские войска захватили все восточное побережье Азии, вплоть до Австралии, пока не сошлись с куда более матерым и хитрым соперником - Штатами.
Как мы помним, Вторая Мировая Война закончилась не восьмого и даже не девятого мая 1945 года, а фактически - в августе, но формально - в сентябре того же года, в момент капитуляции Японии. По факту, она уже вела свою часть войны еще до 1 сентября 1939 года, но уже к ее войне добавилась война в Европе. Получается, что если отбросить формальности, то большая война началась с агрессии Японии, и закончилась ее капитуляцией. С тех пор, конституция Страны Восходящего Солнца закрепила запрет на армию и флот, а кроме того - на любое применение силы вне Японских островов. Тут надо заметить, что такое решение все же имеет свое силовое плечо. Штаты взяли на себя обязательство защитить Японию от любой внешней агрессии. В этой парадигме и развивалась оборонная доктрина Японии. По мере милитаристских выпадов Китая, Япония вынуждена была создать «силы самообороны», слабый аналог военного ведомства былых времен. Со временем, эти силы увеличивались в размерах и получали качественно более эффективное оружие, а совсем недавно, законодательно был снят запрет на использование сил самообороны Японии за ее территорией. Тем не менее, Япония придерживается искусственных ограничений в области обороны.
Так, японская промышленность выпускает некоторые ключевые боевые корабли не собственной, но американской разработки. В первую очередь это касается ракетных эсминцев класса «Конго» и «Атаго». Всего их на вооружении 6 штук, и они являются основной ударной силой флота самообороны Японии. Но эти эсминцы являются доработанной под возможности японской промышленности и требования японских военных, старый добрый класс эсминцев «Арли Бьорк», состоящих на вооружении ВМФ США. Причем, эсминцы класса «Атаго» - хоть и являются продолжением класса «Кнго», он же «Арли Бьорк», но по своим функциям уже больше соответствует ракетному крейсеру, нежели эсминцу. Кстати, в традиции японских военно-морских сил самообороны, имена эсминцам дают такие, какие были у их одноклассников Второй Мировой Войны. Так вот, новая серия эсминцев, состоящая пока из двух кораблей, получила имена «Атаго» и «Асигара» по именам не эсминцев, а крейсеров императорского флота.
Mitsubishi X-2 Shinshin
Заметим, что японцы строят суда подобного класса и чуть менее массивные эсминцы УРО «Таканами» и «Акидзуки», на верфи Mitsubishi Heavy Industries - Nagasaki shipyards в Нагасаки. То есть, промышленность Японии без проблем выдает корабли такого класса и если надо, строит то, что в Штатах называют «десантный корабль - док», в Франции - вертолетоносец класса «Мистраль», а у них - эсминец класса «Хюга». Причем, строит их уже другая верфь - HI Marine United. Его, с некоторыми оговорками, можно назвать легким авианосцем. Очевидно, что будь на то вол правительства, Япония могла бы настроить таких кораблей столько, что Китай и Россия вздрогнули бы, но она этого не делает, сознательно ограничивая свою военную мощь и надеясь на незыблемость договоренностей со Штатами и на их благоразумие и опыт.
То же самое касается и авиации. Япония выпускает аналоги американских боевых самолетов, например - Mitsubishi F-2, являющий собой адаптацию американского F-16 под возможности и потребности Японии. Это отнюдь не означает, что Токио не может произвести собственный самолет четвертого или даже пятого поколения. Напротив, уже несколько лет существует прототип самолета пятого поколения, оригинальной разработки - X-2 Синсин. Впервые он поднялся в небо год назад, но при наличии заинтересованности и финансирования из бюджета, он мог легко обогнать по срокам, а возможно, и количеству, его одноклассника из США F-35.
Тут важно отметить, что этот прототип - демонстратор уровня технологий Японии. Они создали самолет пятого поколения без перспектив его запуска в серию, что называется - для души. Китай и Россия, с разным успехом, обливаясь потом, гробя гигантские суммы, добывая у конкурентов технологические решения важных узлов и агрегатов, еле заставили свои самолеты летать. Если у китайцев летает более-менее, но самолет пятого поколения, то в РФ летает бандура, без штатных двигателей, авиаоники и прочих вещей, обеспечивающих принадлежность машины к пятому поколению. Короче говоря, там действует принцип «пять пишем, четыре на ум пошло». А японцы просто выпихнули готовое изделие и могут легко запустить его в серию, но не делают этого.
Все это говорит о том, что Япония стоит на позиции минимального милитаризма, но нынешние кондиции в плане технологий и промышленности, позволяют рвануть японцам так быстро и качественно, что за ними не угонится даже Китай, с его более чем десятикратный превышением численности населения и прочими амбициозными показателями.
В этом смысле, крайне важным становится вопрос о том, насколько быстро могла бы Япония выйти уровень, позволяющий наработать оружейного плутония на 3-5 сотен боеголовок в 100 Кт каждая. Наверняка, это могло бы произойти почти мгновенно, в понимании этой технологии. Для этого у Японии есть все, а если каких-то мелочей и не хватает, то она могла бы это легко купить на мировом рынке.
Американские специалисты приводили футуристическое исследование о том, как могли бы выглядеть действия Японии, если бы та вдруг психанула и решила бы поставить на вооружение три десятка боеголовок. Что характерно, американские военные аналитики, более подробно знакомые с возможностями японской военной мысли и промышленности, вообще не обсуждают сам процесс создания ЯО. Судя по их рассуждениям, на этом даже нет смысла останавливаться, ибо эта задача находится настолько ниже уровня возможности Японии, что вопрос упирается исключительно в наличие или отсутствие желания иметь его. Больше всего рассуждений ведется о том, какие средства доставки Япония могла бы выделить, для этой программы.
При этом, буквально все и комментаторы из Японии, исходят из возможностей такого оружия достичь любого места на территории КНР и европейской части РФ. Уже на этой стадии понятно, кто рассматривается в качестве вероятного противник. Отбрасывая возможности наземного и воздушного базирования ЯО, специалисты сходятся на том, что Япония могла бы заимствовать схем ядерного сдерживания, действующие у Великобритании и Франции, то есть 5 ракетных субмарин с 16 ракетами на каждой и в каждой ракете до 10 отдельных боевых частей. При этом, в каждый момент времени, на боевой позиции находится минимум - одна подлодка.
В общем, не только мы, но и наши коллеги из-за океана приходят к выводу о том, что для Японии нет проблем сильно и мощно вступить в ядерный клуб, но она этого не делает исключительно по собственным внутренним убеждениям.
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