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 Экономика, Общество
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 Руководители государственного предприятия закупили оборудование для волынской шахты на оккупированном Донбассе за 25 млн грн, - СБУ

шахта

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили должностных лиц, которые по коррупционным механизмам закупили на временно оккупированных территориях оборудование для государственной шахты в Волынской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, один из руководителей государственного предприятия "Дирекция по строительству объектов" вступил в сговор с участниками тендерных торгов по закупке оборудования для волынской шахты. Чиновник сформировал конкурсные требования непосредственно под конкретного поставщика, несмотря на то, что оборудование технически не соответствовало проекту модернизации шахты.

Чиновник, который является уроженцем временно оккупированных территорий, закупил у предприятия из так называемой "ДНР" оборудование почти на 25 миллионов гривен. Для его адаптации под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено 600 тысяч гривен из государственного бюджета.

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Руководство завода-поставщика, который перерегистрирован в Днепропетровской области, предоставило заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом. При этом владельцем предприятия является гражданин России.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Одному из руководителей государственного предприятия и руководителю конкурсных торгов сообщено о подозрении.
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Заукипь шахта сама не могла , а только министерство.
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Это те шахты которые вы суки по закрывали , где угля бы хватило ещё лет так на 20 ? А может это соевые закупили ?
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Готують відкрити підприємство--"Рошенвугілля"" ))))
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Всю жизнь думал, что на Волыни патриоты Украины, а они продали шахту кацапу
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"При этом владельцем предприятия из так называемой "ДНР" , которое перерегистрировано в Днепропетровской области , у которого чиновник закупил оборудование почти на 25 миллионов гривен ,является гражданин России. Источник:https://censor.net.ua/n452533
Источник:https://censor.net.ua/n452533,является гражданин России. " При чем здесь
Источник:https://censor.net.ua/n452533
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То есть надо так понимать, что при начальнике Лукьяновского СИЗО (2009-2010) Сергее Стареньком, который это интервью дает, который ещё и бывший глава Пенитенциарной службы, общака не было и смотрящие тоже отсутствовали? Что же он тогда молчал в тряпочку про общак и кто туда сколько отстёгивает
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Общак это традиция, которая никогда не прерывалась.
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Пожалуйста, назовите его фамилию... пожалуйста
Можно будет вырезать всех
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Не може такого бути.. Сам Петро очолив блокаду ордло..
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Это те шахты которые вы суки по закрывали , где угля бы хватило ещё лет так на 20 ? А может это соевые закупили ?
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Ну купили и че? В чем проблема? Украина к примеру топливо к атомним станциям у России покупает ....Войни нету.Есть АТО. Торговля не прекращена, безвизовий режим у нас с Россиией и т д. А лугандония - ето Украина.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРуководители государственного предприятия закупили оборудование для волынской шахты на оккупированном Донбассе за 25 млн грн, - СБУ
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