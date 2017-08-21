 Руководители государственного предприятия закупили оборудование для волынской шахты на оккупированном Донбассе за 25 млн грн, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, один из руководителей государственного предприятия "Дирекция по строительству объектов" вступил в сговор с участниками тендерных торгов по закупке оборудования для волынской шахты. Чиновник сформировал конкурсные требования непосредственно под конкретного поставщика, несмотря на то, что оборудование технически не соответствовало проекту модернизации шахты.
Чиновник, который является уроженцем временно оккупированных территорий, закупил у предприятия из так называемой "ДНР" оборудование почти на 25 миллионов гривен. Для его адаптации под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено 600 тысяч гривен из государственного бюджета.
Руководство завода-поставщика, который перерегистрирован в Днепропетровской области, предоставило заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом. При этом владельцем предприятия является гражданин России.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Одному из руководителей государственного предприятия и руководителю конкурсных торгов сообщено о подозрении.
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Источник:https://censor.net.ua/n452533,является гражданин России. " При чем здесь
Источник:https://censor.net.ua/n452533
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у Ромы Лукьяновского (в девичестве Насыров) - все хорошо
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Можно будет вырезать всех
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