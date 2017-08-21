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 Россия погасила последний внешний долг бывшего СССР

ссср

Россия 8 августа погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной, выплатив единовременно $125,2 млн.

Об этом сообщил Минфин РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн была урегулирована соглашением между правительством РФ и советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия (СФРЮ), подписанным в Москве 21 марта 2017 года и вступившим в силу 20 июля 2017 года.

Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или РФ, обязательства перед которым оставались не урегулированными, говорится в сообщении Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Эстонии есть право потребовать от России извинений или компенсаций за "советскую оккупацию", - министр юстиции Рейнсалу

В части государственного внешнего долга РФ перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн. В соответствии с действующим двусторонним межправительственным соглашением указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года.
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Стоимость национального достояния московии и онлайн-кинотеатра (млрд):
Май 2008
Газпром - $345
Netflix - $2
Август 2017
Netflix - $72
Газпром - $46
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Общий долг Газпрома и Роснефти.
01.07.2010: $57 млрд
01.07.2017: $117 млрд
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От тільки грошей в них стільки не буде. Рабами будемо брати? Чи чим?
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эпілeптичками, Саша）
Вуглeводородами звичайно, бо ніщeброди вивeрнуть кишeні ЗВР дужe швидко. А іхньго майна за кордоном нe вистачить..
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ну нам же обіцяли по 10 соток землі і два раба.
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Як на мене- вистачить і пляшки пива... на Красній Площі по 10 гривень!
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нє ну а хто це пиво глазом відкривати вам буде ? як гулять так гулять!
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Я кацапам навіть цього не довірю! Хіба що об зуби...
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це щшутка-юмора була. без гумору ми б не були Українцями. а так таки згоден. і не тільки в зуби.
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Не получается,с краснодара прибыла колонна водовозок,не пожарных машин, поливалок,а воды нет
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Пусть говновозки вызывают. Это так духовно и скрепно на московии. Тем более уже есть примеры.
https://www.youtube.com/watch?v=28yv2vjevgU
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Тем более символично ( сакрально-скрепно даже) тушить район Говнярка из говновозок.
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Бешенной собаке три километра не круг, как говорят.
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Это условно с краснодара,с того региона,лишь бы доколупатся,шо за народ плять
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Я не доколупувався, дійсно подумав що з Краснодара .
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Треба город поджечь с другой стороны.Щоб пожары взамоуничтожили друг друга.
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А скоро и новые долги (обязательные платежи) появятся...
Ау! Пенсионный фонд рф - как дысыс?
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Як СРСР міг мати борг перед Боснією, коли Боснія отримала незалежність в 1992 р.?
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на крысме сегодня:
1. "Мы прожили в Крыму долгую жизнь и только сейчас почувствовали запах репрессий", - Наталья Балух, мать украинского политзаключённого Владимира Балуха, написала открытое письмо путину https://15minut.org/news/173424-my-prozhili-v-krymu-dolguyu-zhizn-i-tolko-sejchas-pochuvstvovali-zapah-repressij-mat-politzaklyuchennogo-baluha
2. У предателей на подкорке живёт страх, что рано или поздно придётся платить по счетам. Прочтите, о чём говорят на севастопольских рынках: "Сегодняшний поход на рынок 5-й километр в Севастополе неприятно порадовал. В прежние времена, накануне начала учебного года, самая бойкая торговля была у продавцов канцелярии и школьного ассортимента, а тут в час дня (обычно разгар торговли) рынок был практически пуст. Продавцы накидывались на редких покупателей в «лучших» традициях восточных рынков, уговаривая купить хотя бы за полцены. Ассортимент безвкусен и беден. А диалоги между продавцами просто потрясающие - они спорят: будет ли Украина возвращать Крым военными действиями или удастся договориться «по-хорошему». И ведь что показательно, это для материковых рашистов «возврат» Крыма - это картинка и пропагандистский навес из телека, где всё по закону, все в едином порыве. А местные-то отлично всё видели своими глазами: и осады военных частей, и махинации с оккупендумом, а потому у них на подкорке живёт страх, что рано или поздно придётся платить по счетам за преступный отжим, который, как они надеялись, обернётся для них выгодным профитом, но не сложилось. И страх этот с каждым днём всё усиливается))))" https://twitter.com/SevcityLackyman/status/899394655271485441 (скрин).
3. Кремлёвский царь посетил Севастополь в рамках своей необъявленной предвыборной кампании. Тем временем севастопольцы возмущены, что городом правят заезжие чиновники, которым до местных проблем дела нет. Нерадивых новых хозяев они обвиняют и в убийственной медицине, и в некачественном ремонте дорог, и в низких зарплатах, и в быстрорастущих ценах. Последней каплей в море стало покушение на собственность горожан. Вождь в своём турне всячески показывает севастопольцам, что не забыл о них, а Москва готова и дальше вкладывать деньги в оккупированный полуостров. Россиянам такой месседж должен в очередной раз продемонстрировать важность аннексии Крыма, которая станет одной из фишек путина в предвыборной кампании - для этого даже день голосования перенесли. Вполне очевидно, что на фоне поражения по всем фронтам лозунг "Крымнаш" остался единственной "победой" россии. Ну а для Крыма российские президентские выборы вполне могут стать лебединой песней, после чего полуостров окончательно утратит статус важного трофея https://ru.krymr.com/a/28687960.html
4. Участок трассы Симферополь - Севастополь, который в начале марте 2017 года был разрушен оползнем, оккупанты, наконец-то, открыли для движения. Напомню, что изначально трассу обещали подлатать к концу апреля 2017 года, а потом сроки каждый раз переносили, давая всё новые обещания и выпиливая очередной миллион фублей из российской казны. Кстати, официально в эксплуатацию этот участок так и не ввели https://ru.krymr.com/a/news/28687798.html
5. Севастопольскую вату кормят очередными сказками. Читал и смеялся: "В Севастополе хотят дорого построить дорогу неизвестно куда. Это будет одна из самых масштабных строек со времён СССР. При этом у властей города есть только желание, нет ни денег, ни проекта: потом мы пойдём за деньгами в федеральный бюджет. Дадут не дадут, такая политическая ситуация в стране, - сообщил глава департамента транспорта Игорь Титов" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/899631649482321920 (скрин).
6. Вчера жители населённых пунктов возле Судака, которые больше всего пострадали от недавней стихии, сообщили, что оккупанты бросили их на произвол судьбы, несмотря на свои бравые отчёты о том, что последствия стихии "полностью устранены" http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/sel_v_kiziltashe/ (фоторепортаж). А сегодня оккупанты неожиданно отрапортовали, что трудились в поте лица, устраняя последствия стихии в этих населённых пунктах. Бумага всё стерпит http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/ne_proshlo_i_polgoda-_krysin_poobeshhal_pomoch_krasnokamenke/
7. Оккупанты предупредили, что в ближайшие дни возможен сход новых селевых потоков. Наибольшую опасность представляют 22 и 23 августа. Странно… О предыдущем селевом сходе не предупреждали. Сюрприз хотели, наверное, сделать http://fresh.org.ua/novosti/136056/v-krymu-vozmoshen-skhod-novykh-selevykh-potokov_2017-08-21
8. Сегодня 20 самолётов оккупантов начали очередные учения по стрельбам и бомбометанию. Курорт развивается http://fresh.org.ua/novosti/136038/20-samoletov-chf-rf-provodyat-v-krymu-strelby-i-bombometanie_2017-08-21
9. Балаклавский район. Знакомые пошли на скалу Тышлар (Храм Солнца). Прошли. А вот в сторону Ильяс-Кая (Святой Илья) над Ласпи - зась. Верёвочка и автоматчик из кустов: "У нас тут учения". Курорт… И обратите внимание на "исконно русские" названия этих мест https://twitter.com/CrimeaUA1/status/899644729020882945 (фото места проведения орковских учений).
10. Вода в скважинах в некоторых степных районах Крыма упала более чем на 5 метров. Крым возвращается в исходное состояние до постройки Украиной Северо-Крымского канала.
11. Оккупанты отчитались, что в Севастополе освоено 90% городского бюджета. Ватники комментируют: "Кто бы сомневался! Подучатся скоро и освоят пилу", "Блажен кто верует!", "Ещё как освоят, болезные. Три года с полтиной, чай уж освояють. И управы на эту сволоту никакой нет. Приезжают-уезжают, а воз и ныне там", "Освоить - не значит качественно построить. Убедилась на строительстве придомовой дороги. Когда поднимается вопрос качества, отвечают типа: скажите спасибо, что хоть так построили" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/899635459617427458 (скрин).
12. 27 августа ФСБшная организация "Украинская община Крыма" проведёт фестиваль "украинской культуры". Пособница оккупантов Анастасия Гридчина зовёт на шабаш. Все пропагандонские каналы покажут, как "счастливы" украинцы Крыма жить в оккупации https://twitter.com/nv_krym/status/899604246139633664 (фото-скрин).
13. Сегодня заглянул в почтовый ящик. А там газета кроваво-красно-чёрная с лицом шизофреника-убийцы миллионов людей Ленина на трёх медальках, и написано "ПРАВДА". Совок и коммуняки вернулись в Крым. Как я вас, суки, ненавижу! Когда вы уже сдохнете, мрази!
14. Общался с "апалчленцем днр" - дончанин, шахтёр (оригинальный, а не путинский). Мои выводы: никакие "особые статусы/амнистии" невозможны. Эти твари "воевали" тупо за бабло. Никакой идеи там нет. Некоторые воевавшие ватники свалили в россию, когда "стали мало платить".
15. Думаю, что после известий о том, что США приостановило выдачу виз для россиян, очереди за паспортами в Херсоне станут ещё длиннее: США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в россии. Белорусов перенаправляют в Киев, Вильнюс и Варшаву https://lb.ua/world/2017/08/21/374450_ssha_priostanavlivayut_vidachu.html
16. Теперь у россии с Америкой "без виз". Осталось перестать выдавать Шенгены и тогда точно встанут с колен.
17. Наконец-то, и в россию пришёл безвиз! Мы без виз ездим, они без виз сидят дома. Ещё бы все старые визы аннулировать. Нечего по "загнивающему" Западу шастать.
18. Ржу с новостей про визы США россиянам. Как всегда, антисанкции Кремля бьют по самим россиянам. Прям мазохизм какой-то.
P.S. Оккупант Медведев поддержал предложение оккупанта Овсянникова сделать часть Севастополя СЕЛОМ! Это настолько эпическая новость, что не мог не вынести её в постскриптум. Это плевок в лицо здешним ватникам, который они заслужили, причём не от ненавистных бандер, а от любимых российских оккупантов. Теперь можно смело любимую ватную фразу "город-герой Севастополь" произносить как "село-герой Севастополь". И не имеет значения, воплотят ли в жизнь это унижение города "педерального" значения. Сам факт этого издевательства над скрепоносцами уже зафиксирован. По-настоящему может понять всю тяжесть этого "камня с неба" только тот, кто хорошо знает ментальность среднестатистического ватостопольца. Вата, скачем, не останавливаемся https://ru.krymr.com/a/news/28688017.html
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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ну..теперь нам по Сбербанку платить будете
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Дурни думкою богатеют!)))
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Все рады. Ну очень "важная" новость для украинцев
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Ага.... Пока Россия выплачивает последние долги- Украина берёт в долг у всех у кого можно.... Самое смешное, что всякие шоколадные и подобные им смоются за бугор, а народу эти долги отдавать.....
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Та хер там! Если кацапня по лендлизу разрахується то вони взагалі без штанів чи підштаників залишаться, або вся підерація горбатитись на дядю сема цілий вік будуть...
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Вот мля вЯликая срана была.... Даже бойнийцам и папуасам на пальмах должны были...
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едрену мать - берём 125 милионов зелёных рублей, делим но140 милионов особеи стада - оля ляаа - меньше доллара ну рильцо, это точно новость?
Если да, тогда с рашкой совсем плохо, значит не за горами, когда за 20 зелённых омериканских рублеи можно на день арендовать такси, место в гостинице и покушать в местном ресторане.
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а когда сдохнет и исчезнет эта пидоРаша сейчас, кто будет её долги раздавать потом?
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Чот какие то маленькие долги у правоприемника. Так быстро закончились? Германия правоприемник рейха ещё не закончила выплачивать компенсации за события 70 летней давности. А тут раз и фсё... Что ни у кого из украинцев не работали их предки как рабы в сибирских лагерях? Кто то заплатил им компенсацию? Можно и голодомор вспомнить.
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Ну все... Тепер черга до Вороніжа бистріше піде...
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вата, не забывайте, что параша паразитировала на бывших республиках и выкачивала из них все добро, поэтому не кидайтесь тут кусками "расеюшки, погасившей за всех долги". Сами грабили, сами влазили в долги - сами и платите.
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Охренеть, это что нам репараций за Крым и Донбасс 25 лет ждать.
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нет. часть долга мы мордвой для рабства возьмем, часть территориями.
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Хмм...
Внешний долг ссср на момент 1991 года составлял 96-97 миллиардов баксов!
У России же на данный момент 530 миллиардов долгов, как у государства и ещё около 120 миллиардов долгов "российских компаний" выданных под государственные обязательства...
Это без учёта проигранных исковых процессов, где только "Юкосу" 50 миллиардов нужно вернуть...
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Размер этого долга - 8 часов качания нефти.
Опять природные ресурсы пустили на пыль в глаза.
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А говорили СССР кормил всю восточную Европу))По ходу обирал
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Через сколько лет Украины начнет выплачивать свои долги, никого не волнует ?
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Пиздеш,русню еше ждет иски за окупацию стран Балтии,это как минимум
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Развал парашки - это и будет последним, долгом.
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