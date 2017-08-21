 Встреча Волкера и Суркова носила рабочий ознакомительный характер, - источник "Интерфакса"

Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга", - сказал источник.
По данным источника, встреча проходила в "Президент-отеле" в центре Минска, где по традиции проводятся встречи контактной группы по Украине.
Как передает корреспондент "Интерфакса", первыми парковку отеля покинули два белых внедорожника Chevrolet Suburban с номерами посольства США, затем черные седаны Volkswagen российского посольства.
В настоящее время в конференц-центре отеля, где предположительно проходила встреча, официанты и сотрудники отеля убирают совещательные комнаты, отключают печатное оборудование. На столах лежат лишь чистые листы бумаги.
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становится понятно, что козломордым мокшам похвастать
совершенно нечем - скорее всего Сурок повез Хуйлу ультиматум...
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И решили станцевать вальс бостона
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700 км платной скоростной магистрали М11 между Москвой и Петербургом не успеют сдать к чемпионату мира по футболу, начав строительство 6 лет назад
Он будет достроен лишь к 2019 году. Об этом заявил сегодня министр транспорта Максим Соколов.
Ранее подрядчики жаловались на массовые невыплаты денег за проделанную работу.
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Грося поляки уже всех достали. Не дешевые ведра должны продаваться, которые ездят до первой поломки, а потом курам на несение яиц, потому что запчасти из германии стоят больше ведер,а наоборот повышать внешторгбалланс и благосостояние, продажи оружия зарубеж и за этот счет для поставок для украинских воинов. Наращивать туристические возможности. Строить свои автомобили с собирательными цехами и линиями производства.
Где своя новая качественная дешевая таврия на базе тойоты(япошки могут помочь таким образом в борьбе с рабсосией) с дешевыми запчастями, а не стократ немецкими запчастями.
Повышаться продажи сельс продукции у мелких фермеров за рубеж для поддержки народа в борьбе с рабсосийскими собирателями болот и нищеты.
НЕ 50 км/час, а наоборот оптимизировать знаки дорожного движения после гаишной безредельщины с их прятанием и двухсмысленностью для штрафования
терпил. Убрать самовольно закрытые дороги(трубами и бетонами) в городах для разгрузки пробок. Улучшить наглядность знаков, проверить все аварийные и многоштрафные места на заметность знаков, убрать половину избыточных двойных сплошных. Страна должна терять минимум на бенз и газ изза рубежа.
Ввести на год в коррупционном киеве наказание за намеренную аварию,когда коррупционно воспитанные хуевляне намеренно делают аварию,когда есть все основания ее избежать для ремонта своего ведра за чужой счет.
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а почему не на Ладе Калина ?
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Волкер ознакомил суркова с тем, какая будет "Камасутра" для экономики роSSии и персонально для каждого из ее власть придержащих включая самого сурова (здесь, возможно, были уже и рабочие моменты)
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