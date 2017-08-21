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 Встреча Волкера и Суркова носила рабочий ознакомительный характер, - источник "Интерфакса"

волкер

Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Минске носила рабочий характер.

Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Волкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ к урегулированию конфликта на Донбассе, - Wall Street Journal

"Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга", - сказал источник.

По данным источника, встреча проходила в "Президент-отеле" в центре Минска, где по традиции проводятся встречи контактной группы по Украине.

Как передает корреспондент "Интерфакса", первыми парковку отеля покинули два белых внедорожника Chevrolet Suburban с номерами посольства США, затем черные седаны Volkswagen российского посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минский процесс превратился в имитацию: не запуская реальные механизмы принятия решений, мы затягиваем процесс, - Безсмертный

В настоящее время в конференц-центре отеля, где предположительно проходила встреча, официанты и сотрудники отеля убирают совещательные комнаты, отключают печатное оборудование. На столах лежат лишь чистые листы бумаги.
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Читая между строк унылое нытье рюззького интерфакса,
становится понятно, что козломордым мокшам похвастать
совершенно нечем - скорее всего Сурок повез Хуйлу ультиматум...
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а ультиматум свёрнут в трубочку и засунут в надёжное место
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таки да , , встреча уолкера и сурка сверх-секретна , , торговаться будут об Украине , , и в тему , , ляшко борзеет не по дням , а по часам , , призвал погранцов пристрелить саакашвили ( а как же субординация / приказы командиров / устав / и какое дело ляшку-скотиняці до границ Украины ,,, ) , в случае перехода михо польской границы ,,,
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до всякой бочки затычка, порохобот. Иди уже отдыхай, а тебя здесь слишком много.
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А тут встретились два гандона
И решили станцевать вальс бостона
Встреча Волкера и Суркова носила рабочий ознакомительный характер, - источник "Интерфакса" - Цензор.НЕТ 3645


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а с кем волкеру из раша-истеблишмента вести переговоры ? , , с каспаровым / боровиком / касьяновым / навальным ?
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А че для суркова лада калина или гранада или ОКА не СКРЕПНЫЙ АВТО ПЕДЕРАЦИИ?
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Волкер під час зустрічі визначив наскільки глибоко потрібно засунути, щоб дурашка отримала оргазм. Чекаємо на реакцію Трампа, у нього величезний досвід проведення конкурсів краси.
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офф топ


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таки да , , весь бердянск , утром там был ( вода в азове восхитительна , отдыхающих навалом ) ,, сейчас в энергодаре ,,, обвешан рекламой перевозчиков , , комфортабельные автобусы с кондиционерами ежедневно везут во все города л/днр , крыма , москву-питер-ростов-воронеж , , , в энергодаре на АС стоял большой автобус энергодар - москва , , без комментариев . ))))
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Какие 50км-час?
Грося поляки уже всех достали. Не дешевые ведра должны продаваться, которые ездят до первой поломки, а потом курам на несение яиц, потому что запчасти из германии стоят больше ведер,а наоборот повышать внешторгбалланс и благосостояние, продажи оружия зарубеж и за этот счет для поставок для украинских воинов. Наращивать туристические возможности. Строить свои автомобили с собирательными цехами и линиями производства.

Где своя новая качественная дешевая таврия на базе тойоты(япошки могут помочь таким образом в борьбе с рабсосией) с дешевыми запчастями, а не стократ немецкими запчастями.

Повышаться продажи сельс продукции у мелких фермеров за рубеж для поддержки народа в борьбе с рабсосийскими собирателями болот и нищеты.
НЕ 50 км/час, а наоборот оптимизировать знаки дорожного движения после гаишной безредельщины с их прятанием и двухсмысленностью для штрафования
терпил. Убрать самовольно закрытые дороги(трубами и бетонами) в городах для разгрузки пробок. Улучшить наглядность знаков, проверить все аварийные и многоштрафные места на заметность знаков, убрать половину избыточных двойных сплошных. Страна должна терять минимум на бенз и газ изза рубежа.
Ввести на год в коррупционном киеве наказание за намеренную аварию,когда коррупционно воспитанные хуевляне намеренно делают аварию,когда есть все основания ее избежать для ремонта своего ведра за чужой счет.
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Ну то , что гРойсман дэбил это уже все знают и кидалово базарное. Кстатит Вы знаете , что он свою карьеру на базаре строил от продажи трусов и его так и называли труселятником на базаре в Виннице.
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Американцы уехали на шеви- сабербан сделанных в штатах.затем уехали кацапы автостопом на немецких WV.Ну не на калине же им понты колотить. а больше своего и нет ничего.на искандере верхом с метлой
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затем черные седаны Volkswagen российского посольства.

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а почему не на Ладе Калина ?
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Стєсняюсь спрасіть- а кака єнто нє "рабочий" ххарактєр???
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первый вышел из разговора тот кому было что сказать предметно, сурков сглотнул однозначно.... Суркова заждались - черти и Чюркин....
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Именно ознакомительный.
Волкер ознакомил суркова с тем, какая будет "Камасутра" для экономики роSSии и персонально для каждого из ее власть придержащих включая самого сурова (здесь, возможно, были уже и рабочие моменты)
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Если кацапы пишут про цвет машин и Дуню-уборщицу, значит чуют жопой, что вяликая пабеда российской дипломатии не состоялась. А если Волкер уехал раньше, значит послал сурка нахуй и хлопнул дверью.
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Волкер ознакомил, а Сурков ознакомился с длиной и толщиной "рабочего органа",США, а также с регулярностью контактов, частотой фрикций и предпочтительными позами для получения максимального удовольствия от обоюдного общения и плодотворного сотрудничества...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВстреча Волкера и Суркова носила рабочий ознакомительный характер, - источник "Интерфакса"
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