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 Экономика
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Все про:НАБУ (1936) Вовк (89) НКРЭКУ (213)

 Формулы ценообразования для угля и газа идентичны, - Вовк

вовк

Председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк прокомментировал интерес НАБУ к формуле "Роттердам +". По его мнению, правоохранители не разобрались в ситуации.

Об этом Дмитрий Вовк заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Правоохранительные органы не разобрались, не хотят слушать объяснения специалистов, не хотят обращать внимание, что решение комиссией принимаются прозрачно и публично. И эти решения прошли согласование всеми органами государственной власти: Антимонопольным комитетом, Государственной регуляторной службой, Министерством юстиции, Министерством энергетики. Все органы это решение поддержали", - заявил он.

Председатель НКРЭКУ подчеркивает, что принцип ценообразования на энергетический уголь идентичен тому, что используется для формирования стоимости природного газа. "Это решение является идентичным тому, которое используется для природного газа. И все им гордятся. Принципы ценообразования на энергетический уголь и природный газ идентичны ", - подчеркнул глава энергетического регулятора.

Отметим, 27 апреля 2016 года КМУ принял постановление №315, которым уровнял цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.

3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.

Как сообщалось, вчера 17 августа сотрудники НАБУ провели обыски в здании Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по делу, связанному с утверждением формулы "Роттердам+".
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чувак квартал фразу готовил "Формулы ценообразования для угля и газа идентичны" ) это дорого стоит, невепенная аналитика по звонкам.
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так не доготовил же сука-роттердам+ еще "идентично" и для ценообразования на электроэнергию.Короче,я не знаю сколько еще украинцы будут терпилами,если бы не война в виде ато-эти все пейсатые гниды,со своими советами политрука "меньше есть украинцам" уже бы давно сидели в мацква-сити вместе с азиривами и другими 3.14дарами
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Идиоты часто бывают полезны... тем кому надо...
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Подождите - выгнали. Пусть его сначала тетя судья послушает, раз правоохранители не слышат.)
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"тетя судья" слушает только шоколадного смотрящего.
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Это шоколадная -рошеновская голова его не выгонит ни кто
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А кто выводит эти "формулы"...?
Как говорил один мудрец "если бы от законов математики зависели интересы отдельных людей..., то все теоремы были бы пересмотрены в связи с этими интересами"...
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Чья бы корова мычала, а вовк лучше бы закрыл свою пасть, вместо того, чтобы втюхивать украинцам, которые прекрасно разбираются ЧТО ПОЧЕМ и кому в карман.
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Це та тварина, яка хтіла грошей за наші же труби ?
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Не забуваймо й про того пана, зусиллями котрого Україні втюхали цього молодого "рішучого і потужного реформатора"..
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Газ на заправке 14-30 , ты пАдаль волчара вообще о чём говоришь ?
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Кажуть що газ по всій Європі трохи піднявся .
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Маю на увазі що ціна піднялась в порівнянні з ціною що була місяць назад, зарплата за останній місяць не піднімалась .
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Правоохоронцям треба в першу чергу займатися не формулою, а членами НКРЕКУ, починаючи з Вовка. Я думаю, що за час головування його статки дуже добре підросли
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а тут и думать не надо - где-то на цензоре уже была инфа, что его соска себе дом купила за лям зелени...
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пипец просто, в Украине угля много, газа нет, но формулы ценообразования идентичны, причем все выстроено так, чтобы на цены угля польских бирж было наплевать, главное подороже купить, и они этим... гордятся. Такое впечатление, что их туда гадить поставили, отсюда и сам предмет такой гордости
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Их туда не гадить поставили, а зарабатывать сверхприбыли для боссов за счет народа Украины.
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В Украине сейчас больше газа чем угля.
Вы наверно забыли что весь уголь отжали.
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Львовско-Волынский каменноугольный бассейн никто не отжимал, да и с остальным идет срок разобраться, недолго уже осталось
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правильно он гордится - зря вы на шакаленка наехали - что ему говнокомандующий поручил, то оно в точности и исполнило, потому и законно гордится
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Замена в ап райнина,днепрова,в.кононенка, мойсеева и пр.
ИЛИ ДАЕШЬ 37 год мафии у корыта.


Усиляйте присмотр за властью,потому что она запустила на конвеер "зрадоботство" и тестирует дно, где еще можно воровать.
Произошел пробный отжим предприятия спецмашин у ОБОРОНПРОМА - вообще крысы акуели. Тест на то что заслуживает народ на воровскую власть или нет.
Если народу похер, значит можно больше грабить. Народ сам заслуживает на ту власть, которая их проверяет на их дно.


Даешь новую технику танки, ракеты, пво и зрк в армию.
Воюя новой техникой в ато, раша вынужденна будет выступать тоже новой, тут все документировать и отправлять материалы в гаагу.
Новая техника и новые разработки в АТО. КБ каждому предприятию с курированием от южмаша и морозова с привязкой к очередному политеху. Если продолжают гибнуть воины от обстрелов,значит политехнические институты не работают и пора менять ректоров на воинов АТО.
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Бо навіть Сашку важко щось добре сказати про цього трутня .
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А ведь всё дело не в этом плюшевом, он всего лишь кукла...
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"И эти решения прошли согласование всеми органами государственной власти: Антимонопольным комитетом, Государственной регуляторной службой, Министерством юстиции, Министерством энергетики. Все органы это решение поддержали", - заявил он.
Всіх здав! :D

Источник: https://censor.net.ua/n452527
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він не здав - це і так відомо.
так він розділяє відповідальність, вірніше - персональної відповідальності немає.
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Стара совкова мулька.
ПС. Поки не дочитав-на Цензор заліз. Та підіймав схоже тему у новині про побиття в Одеському СІЗО.
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такими вовками треба зони забивати,акі шпротами, і срока давати не менше 10 з конфіскацією, гляди, поубавиться приті молодєцкой, сучонок
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чет не понял. А по какой цене должны закупать угол для ТЭС из США, ЮАР?
Они то знают что должны продавать его за дешево?
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Раньше Украина платила столько же.
Тольк о через субсидии и все это вешалось на долги страны.
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Ну а зараз з газу зробили засіб збільшення податкового пресу, ріст поборів - афігєнний рецепт подолання кризи
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странно, что экономика растет, а зарплаты - так вообще на 30% за год.
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Забуло розповісти як український газ "попав" в Дюсельдорф, що його доводиться звідти "качати" до українсько-словацького кордону
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Користуючись особливим статусом і негласними привілеями, найближче оточення президента заробляє сотні мільйонів на держзакупівлі палива
http://ua1.com.ua/publications/pid-dahom-prezidenta-yak-vedut-biznes-druzi-petra-poroshenka-33720.html
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малолетний подонок обслуживающий интересы бандформирования олигархов.
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А вовк всё ещё на своём месте, а не в суде. Имеем рошеновское иго
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решение комиссией принимаются прозрачно и публично. И эти решения прошли согласование всеми органами .Цинично, не стесняясь, перетерев с кем надо!
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Еще в 60-х годах нам в КПИ преподавали курс экономика и организация производства. В лекциях нам объясняли, из чего состоит себестоимость продукции, что такое рентабельность и прибыль. Позже, работая в разных должностях на предприятиях, жизнь заставила меня более детально научиться разбираться в этих вопросах.

И вот это сопливое рыжее несчастье Вовк, продвигавшее схемы Пецы в Кацапии, причем настолько бездарно, что руководство корпорации РОШЕН погнало его с должности, пытается людям втереть какую-то дурню про роттертам+ не только с углем, но и с газом! Видать Пеца Липецкий знал, кого он ставит на должность руководителя НКРЕ КП, когда избрал для этих целей конченного ублюдка, на котором поставило крест руководство его собственной корпорации.
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пэця - экономный и рачительный собственник, который не позволит, чтобы в его корпорации работали бездарности, из-за которых он может три копейки недополучить, а вот ставить их на высшие госдолжности для исполнения своих незаконных хотелок - для этого они как раз и пригодились...
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Верните 17 миллиардов гривен народу,украденых на вротердаме+ и искуствено накрученомтарифе на э/э,мразота рошеновская.
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Не надо верить болтовне о всяких "экономически обоснованных формулах"...
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Добавят по десятке к пенсии перед выборами и стадо с благодарностью проголосует...
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Думаю, что уже не проголосует. Но баланс может (хотя большинство украинцев против) сойтись в Петину пользу, пока раздолбанным и прогнившим корытом ЦВК рулит Оху--ендовский.
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Схемы ценообразования для угля и газа идентичны,-альфонс гонтаревой.
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Т.е. ручной "вовк" барыги подтвердил то, что было и так известно - цена на импортируемый газ искусственно завышена. Ну, а вкачестве вишенки на торт - цена на газ отечественной добычи установлена на уровне импортного, что обеспечивает сверхприбыли еще и на этом.
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порошенка и ахметов выдвинули клоуна для отвлечения быдломассы от какой-то
темы ?
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Идентичны не значит законны. "Железная" логика понятна. Пропихнули газовую формулу, она стала законна и является прецедентом. Отсюда всё, что идентично, то законно. Не с того края нужно разбираться.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФормулы ценообразования для угля и газа идентичны, - Вовк
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