 Формулы ценообразования для угля и газа идентичны, - Вовк

Об этом Дмитрий Вовк заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Правоохранительные органы не разобрались, не хотят слушать объяснения специалистов, не хотят обращать внимание, что решение комиссией принимаются прозрачно и публично. И эти решения прошли согласование всеми органами государственной власти: Антимонопольным комитетом, Государственной регуляторной службой, Министерством юстиции, Министерством энергетики. Все органы это решение поддержали", - заявил он.
Председатель НКРЭКУ подчеркивает, что принцип ценообразования на энергетический уголь идентичен тому, что используется для формирования стоимости природного газа. "Это решение является идентичным тому, которое используется для природного газа. И все им гордятся. Принципы ценообразования на энергетический уголь и природный газ идентичны ", - подчеркнул глава энергетического регулятора.
Отметим, 27 апреля 2016 года КМУ принял постановление №315, которым уровнял цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.
3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.
Как сообщалось, вчера 17 августа сотрудники НАБУ провели обыски в здании Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по делу, связанному с утверждением формулы "Роттердам+".
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Как говорил один мудрец "если бы от законов математики зависели интересы отдельных людей..., то все теоремы были бы пересмотрены в связи с этими интересами"...
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Вы наверно забыли что весь уголь отжали.
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ИЛИ ДАЕШЬ 37 год мафии у корыта.
Усиляйте присмотр за властью,потому что она запустила на конвеер "зрадоботство" и тестирует дно, где еще можно воровать.
Произошел пробный отжим предприятия спецмашин у ОБОРОНПРОМА - вообще крысы акуели. Тест на то что заслуживает народ на воровскую власть или нет.
Если народу похер, значит можно больше грабить. Народ сам заслуживает на ту власть, которая их проверяет на их дно.
Даешь новую технику танки, ракеты, пво и зрк в армию.
Воюя новой техникой в ато, раша вынужденна будет выступать тоже новой, тут все документировать и отправлять материалы в гаагу.
Новая техника и новые разработки в АТО. КБ каждому предприятию с курированием от южмаша и морозова с привязкой к очередному политеху. Если продолжают гибнуть воины от обстрелов,значит политехнические институты не работают и пора менять ректоров на воинов АТО.
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Всіх здав! :D
Источник: https://censor.net.ua/n452527
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так він розділяє відповідальність, вірніше - персональної відповідальності немає.
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ПС. Поки не дочитав-на Цензор заліз. Та підіймав схоже тему у новині про побиття в Одеському СІЗО.
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Они то знают что должны продавать его за дешево?
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Тольк о через субсидии и все это вешалось на долги страны.
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http://ua1.com.ua/publications/pid-dahom-prezidenta-yak-vedut-biznes-druzi-petra-poroshenka-33720.html
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И вот это сопливое рыжее несчастье Вовк, продвигавшее схемы Пецы в Кацапии, причем настолько бездарно, что руководство корпорации РОШЕН погнало его с должности, пытается людям втереть какую-то дурню про роттертам+ не только с углем, но и с газом! Видать Пеца Липецкий знал, кого он ставит на должность руководителя НКРЕ КП, когда избрал для этих целей конченного ублюдка, на котором поставило крест руководство его собственной корпорации.
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темы ?
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