 Главный дипломат Ватикана Паролин прибыл в Россию с четырехдневным визитом

Как сообщил председатель ватиканского дипломатического ведомства накануне визита, в воскресенье, в ходе визита он встретится с главой РПЦ, патриархом Московским Кириллом, а также во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а в среду с президентом Владимиром Путиным, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
Ранее в этом месяце в другом интервью, для итальянской прессы, Паролин выразил надежду, что его визит в Москву может заложить основы для посещения России также папой Римским Франциском.
Как сказал госсекретарь Ватикана, этот визит не имеет целью готовить прибытия папы, но он надеется, что сможет сделать определенный вклад для достижения этой цели.
Папа Франциск пытается преодолеть давние разногласия между католической и православной ветвями христианства и уже встречался в феврале 2016 с патриархом Кириллом, когда оба находились с визитом на Кубе.
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https://www.youtube.com/watch?v=eEQIg9vN4Ek
https://www.youtube.com/watch?v=dPLc5KP9eV8
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Кто основал - тех имя и носит.
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бартер: йде розслідування по останньому закону США щодо грошей, але Ватікан може показати, може не показати. Але на взаєм хоче якихось преференцій - ще більше грошей, і візит Папи до Москви, розширення представлення католицизму в Росії.
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Тимур Шаов.
Если водку пить печально,
Можно тихо ошизеть,
Но все не так суицидально,
Если в корень посмотреть:
Денег нет - так и не будет,
Что ж печалиться о том.
Ты дыши, брат, полной грудью,
Жуй морковку полным ртом.
Вот об этом от папы человек весточку притаранил.
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КАРТЕЛИ.
Если при зарплатах, меньшими в европейских в 10 раз, цены на не вкусную(уровень жратвы ватных свиней украинцев не интересует) украинскую жратву остаются как в ес, значит антикоррупционные и антимонопольные органы страны не работают.
Если при падении цен на нефть, на заправках цены не падают, значит пора менять антимонопольные комитеты.
Коррупция и монополизм рынка зашкаливает.
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По чем пост нынче?
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10 веще за что стыдно ватикану но по ходу еще одна вещь будет
http://fishki.net/1840921-10-vewej-za-kotorye-dolzhno-byt-stydno-katolicheskoj-cerkvi.html
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А по сути - в адвокаты дьявола нанялись
Неплохо бы в данном случае материальный интерес поискать, и при наличии такового ткнуть носом
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В данном случае недолго ждать - совместные заявления по итогам визита нас рассудят, а обнимашки докажут мою правоту.
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Это ли не наивность, вялiкi хлопчык?!
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А сколько дивизий у Папы Римского ? (с)
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и избавляться от этой никейской ереси
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18.08.2017 10:16
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18.08.2017 20:32
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Прикупленные Газпромом гондоны из ЕС и США кричат в одну дудку, шо если у путлера забирут под санкции наворованные у кацапского народа деньги, то "весь мир погрязнет в самом страшном мировом кризисе"
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