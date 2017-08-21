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Все про:Ватикан (114) дипломатия (1010) Россия (71928) РПЦ (407)

 Главный дипломат Ватикана Паролин прибыл в Россию с четырехдневным визитом

паролин

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин прибыл в столицу России Москву с официальным четырехдневным визитом, в ходе которого он должен встретиться с главенствующим руководством России и Русской православной церкви.

Как сообщил председатель ватиканского дипломатического ведомства накануне визита, в воскресенье, в ходе визита он встретится с главой РПЦ, патриархом Московским Кириллом, а также во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а в среду с президентом Владимиром Путиным, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее в этом месяце в другом интервью, для итальянской прессы, Паролин выразил надежду, что его визит в Москву может заложить основы для посещения России также папой Римским Франциском.

Как сказал госсекретарь Ватикана, этот визит не имеет целью готовить прибытия папы, но он надеется, что сможет сделать определенный вклад для достижения этой цели.

Папа Франциск пытается преодолеть давние разногласия между католической и православной ветвями христианства и уже встречался в феврале 2016 с патриархом Кириллом, когда оба находились с визитом на Кубе.

Смотрите также: Спикер Парубий провел встречу с госсекретарем Ватикана Паролином. ФОТО
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Название верное. Говнярка и есть. Улица там будет Говнищенская, наверное.
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Старейший район города.

Кто основал - тех имя и носит.
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Не, это названо по основному продукту питания местного населения.
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Сейчас, по идее, пуйло должно вывести на улицы своих холопов с плакатами - "Ватикан - фошисды"
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Прятать бабло РАБссии прибыл служивый...Санкции они ведь Стагнации Ыканомики...
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І який сенс зустрічатися з такою кількістю КДБ- ешників?
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Приїхав сказати, що касабам нічого не "світить"
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Версія.
бартер: йде розслідування по останньому закону США щодо грошей, але Ватікан може показати, може не показати. Але на взаєм хоче якихось преференцій - ще більше грошей, і візит Папи до Москви, розширення представлення католицизму в Росії.
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Доповню- папа має велике бажання об'єднати церкви, католицьку та православну, перед лицем ісламу.
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Папа ніде такого не казав, більше того, молився в мечетях.
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Єдина релігія християнство/іслам- фантастика. Та я люблю фантастику.
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Наверняка ему ху--й--ло обещал на "свечной заводик", чтобы свои грехи перед всем миром замолить.
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Назад может вернуться одержимым , да таким ,что всем Ватиканом бесов изгнать не получится .
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А знаете, кто первым всесторонне описал сложившуюся ситуацию?
Тимур Шаов.

Если водку пить печально,
Можно тихо ошизеть,
Но все не так суицидально,
Если в корень посмотреть:
Денег нет - так и не будет,
Что ж печалиться о том.
Ты дыши, брат, полной грудью,
Жуй морковку полным ртом.

Вот об этом от папы человек весточку притаранил.
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Согласно новых санкций, в течении 180 дней все хуйловское бабло должно всплыть на поверхность,будут думать куда перепрятывать,наверное таки в антарктиду придется перепрятывать,там надежно
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Сгорит наф не покидая атмасферы,слишком рисковано,без хунты космические корабли перестали бороздить просторы вселленной
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Та да. Они были тяжелее воздуха. Тогда копать, прикопать сразу за танками для впопучленцев.
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ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ЖРАТВА ДОРОЖЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ?

КАРТЕЛИ.
Если при зарплатах, меньшими в европейских в 10 раз, цены на не вкусную(уровень жратвы ватных свиней украинцев не интересует) украинскую жратву остаются как в ес, значит антикоррупционные и антимонопольные органы страны не работают.
Если при падении цен на нефть, на заправках цены не падают, значит пора менять антимонопольные комитеты.
Коррупция и монополизм рынка зашкаливает.
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Як і завжди- один гвіздок у кришку труни хУЙЛА.
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всем миром говорим - лишнехромосомные ватники остепенитесь иначе вам жопа!(хотя процесс запущен им жопа однозначно...) вот и Ватикан подключился, но их верой не возьмёш, они гундяевцы это особая религия фсбшнобаблоприносящяя....
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Будет проводить очистительный ритуал экзорцизма. Только четырех дней будет мало...
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10 веще за что стыдно ватикану но по ходу еще одна вещь будет

http://fishki.net/1840921-10-vewej-za-kotorye-dolzhno-byt-stydno-katolicheskoj-cerkvi.html
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11 вещь за что стыдно Ватикану будет Общение с россяинскиеми чиновниками
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Взагалі то паплюження Пія це операція КДБ, читайте книгу румунського розвідника Почепи, Читать онлайн "Дезинформация [Тайная стратегия абсолютной
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У Ватикана хорошая отмазка на все времена - "не должны, мол бросать ни одну из заблудших душ"
А по сути - в адвокаты дьявола нанялись
Неплохо бы в данном случае материальный интерес поискать, и при наличии такового ткнуть носом
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Вы преувеличиваете их влияние , не от хорошей жизни ввязываются в такие сомнительные мероприятия - раньше Лукашенко обеливали, теперь Путина
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А ви вираховуєте їх вплив судячи по пострадянському простору, що відрізняється від реалій . Чому відбілюють, може вони проводять заходи екзорцизму .
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Быть может немного пессимистически, но я как раз исхожу из реалий
В данном случае недолго ждать - совместные заявления по итогам визита нас рассудят, а обнимашки докажут мою правоту.
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Я вже великий хлопчик вірити заявам, подивимось на дії .
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Он по вашему ультиматум в Москву повез :D
Это ли не наивность, вялiкi хлопчык?!
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без лыж и летом, а не зимой, но все-таки с миссией пастора Шлага, кто выступит посредником при капитуляции гарантировано обогатится.
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це поганий знак для рф в день сонячного затемнення...я так думаю
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пора восстанавливать арианство
и избавляться от этой никейской ереси
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решать будут, что с денюжками Хула, спрятанными в Ватикане, делать будут....
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С 260 000 000 000 миллиардами евро бабла от ленинградского фуйла шо делать. на Западе думают.
Прикупленные Газпромом гондоны из ЕС и США кричат в одну дудку, шо если у путлера забирут под санкции наворованные у кацапского народа деньги, то "весь мир погрязнет в самом страшном мировом кризисе"
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Взялись за Пуйла всем миром. И Папа подключился.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлавный дипломат Ватикана Паролин прибыл в Россию с четырехдневным визитом
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