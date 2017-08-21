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Все про:националисты (390) Перемышль (30) Польша (4029) суд (21449)

 Польский суд вынес приговор 20 националистам, напавшим на украинскую процессию греко-католиков и православных в Перемышле

польша нападение перемышль

Суд Перемышля решил ограничить свободу 20 лицам, которые в июне 2016 года препятствовали в Перемышле проведению церковного шествия украинцев.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

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"Районный суд в Перемышле приговорил обвиняемых к наказанию от 4 до 10 месяцев ограничения свободы, заключающемуся во взыскании 20% от заработной платы или привлечении к неоплачиваемому общественно полезному труду", - говорится в сообщении.

Так, обвиняемым, которые работают, суд установил штрафные санкции, которые заключаются во взыскании 20% от их месячной зарплаты в пользу Фонда помощи пострадавшим и постпенитенциарной помощи. Тех, кто не работает, суд распорядился привлечь к 30-часовому ежемесячному неоплачиваемому, контролируемому общественно полезному труду.

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Напомним, что 26 июня в городе Перемышль во время процессии верующих к военному кладбищу группа из 20 человек пыталась помешать шествию, приуроченному к чествованию сечевых стрельцов. По данным очевидцев, нападавшие начали толкотню с несколькими участниками процессии, одного травмировали. У мужчин в руках были транспаранты с надписями "Бандеровцы и их сторонники - вон из Польши" и плакаты с надписями про Волынскую трагедию. Часть из них была задержана полицией.
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Служив у нас поляк! Дуже гарний хлопець!
Він був поранений! Не знаю його судьбу!
Були й росіяни! Не важливо хто ти,важливо який ти є!
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У нас тоже служили и поляки и русские...
Всё в купе и психи и песни разговоры о правде.
В общем - все положительные персонажи, свыкшиеся и сроднившиеся друг с другом.
Но на счёт именно русских парней, служивших в добробате - они везде лезли, надо - не надо.
Вроде как доказать чё-то хотели.
Это слегка выводило из себя, потому как тебе же потом их от туда выковыривить назад, чуть шо, но потом как-то пообтёрлось, попривыклось...
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Не знаю! У нас служили з Кірова і з Курська! Такі ж хлопці,як і украінці! Також були з Ічкєрії,Беларусі,Польші,Латвії!,
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А що, є факти, що га процесію польських римокатоликів в Україні нападала "Свобода", або ОУН, або "Правий сектор"?
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Замена в ап райнина,днепрова,в.кононенка, мойсеева и пр.
Усиляйте присмотр за властью,потому что она запустила на конвеер "зрадоботство" и тестирует дно, где еще можно воровать.
Произошел пробный отжим предприятия спецмашин у оборонпрома. Тест на то что заслуживает народ на воровскую власть или нет.
Если народу похер, значит можно больше грабить. Народ сам заслуживает на ту власть, которая их проверяет на их дно.


Даешь новую технику танки, ракеты, пво и зрк в армию.
Воюя новой техникой в ато, раша вынужденна будет выступать тоже новой, тут все документировать и отправлять материалы в гаагу.
Новая техника и новые разработки в АТО. КБ каждому предприятию с курированием от южмаша и морозова с привязкой к очередному политеху. Если продолжают гибнуть воины от обстрелов,значит политехнические институты не работают и пора менять ректоров на воинов АТО.
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Вот это достойно... Не посмотрел суд, что они "свои", "поляце", а посмотрел на них, как на правонарушителей... "Нех жие Польска!"
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Ростов пылает...
Хорошо!
И, заметьте, туда ещё не прилетали наши снаряды!!!
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террористы подожгли донбасскую степь, но ветер резко сменил направление
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Ростов пылает - новость нулевого масштаба. Да, у врага дерьмо случилось. Но Украине плюсов это не прибавило. Смысл восторгаться? Мне куда приятнее, что я сам бутылку коньяка купил, чем что у соседа-дурачка разбилась.
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Подсказываю: горит город врага, туда уже идут материальные и финансовые ресурсы оккупанта. Это значит, что у врага тупо будет меньше чуток возможностей воевать!!!
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Россия сама приносит в жертву своих, лишь бы устроить кровавую бойню. Для чего были взрывы в Волгодонске, Буйнакске, Волгограде, где подохли свои же? Чтобы объявить чучмеков "врагами России" и направить армию в Чечню, Дагестан и т.д.
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Не совсем правильные выводы. Сосед может и трезвый ломиться в дом. А Россия - такая страна, что ресурс одного сожженного города (целого города, а не квартала), если она задумала воевать - это даже не волосок, упавший с головы. Это песчинка, брошенная в океан в надежде, что поднимется его уровень. ЕЙ ПОБОКУ! Если нужно будет, она сама Ростов сожжет, дай ей только нажраться и поубивать!
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Да плевать сколько паРаша себе может позволить своих Ростовов сжечь и сколько Воронежей разбомбить, любой ущерб врагу нам на пользу, как минимум отвлекает и рассеивает внимание. Совок вон тоже выглядел непоколебимо и щеки надувал и ничего, волосики один за другим повыпадали, от песчинок толчок забился и загнулся совочек бесславно, всем на радость.
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Я не буду спорить. Позволю себе лишь маленькую рекомендацию. Сосредоточьтесь на чем-то лично Вам приятном. Это более помогает чувствовать себя в норме, чем подохшая соседская корова. По себе знаю.
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Можно на том же коньяке. Или виски. Или женщине))))))
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Много радостей в жизни не бывает и подохшая соседская корова одна из них)
Вы так пишете как будто все тут не моргая за паРашей следят, в ожидании какой-то жопы у расеяшек, чтобы тут же устроить национальный праздник. Все живут своей жизнью, иногда заходят новости почитать и новость с очередной сдохшей коровой у мышебратьев лишь повод улыбнуться, закрыть страницу и дальше заниматься своими делами.
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Если у соседа-дурачка бутылка разбилась, то меньше шансов, что этот белочник нажрется и в очередной раз по синьке припрется к тебе ломиться в дом. Так хоть займет себя чем-то, коньяк из разбитой бутылки с асфальта будет слизывать или пустые бутылки собирать на новое бухло, чем хуже идиоту соседу, тем спокойней живется априори.
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Коньяк (5*) с асфальта слизывает кацап. Энто поднимает настроение. Понедельник, тяжёлый рабочий день, затмение итдитп, а тут кацап облизывающий асфальт. Спасибо
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ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ЖРАТВА ДОРОЖЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ?

КАРТЕЛИ.
Если при зарплатах, меньшими в европейских в 10 раз, цены на не вкусную(уровень жратвы ватных свиней украинцев не интересует) украинскую жратву остаются как в ес, значит антикоррупционные и антимонопольные органы страны не работают.
Если при падении цен на нефть, на заправках цены не падают, значит пора менять антимонопольные комитеты.
Коррупция и монополизм рынка зашкаливает.
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Ціни продуктів в ЄС НАБАГАТО вище українських. Єдиний виняток - Польща ( на молочку і свинину трохи дешевше).
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это в какой стране выше? и на сколько %?
колебания +/- 30% не интересуют.
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то, что такое в Польше происходит означает то, что у Польши точно есть светлое будущее
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Какие 50км-час?
Грося поляки уже всех достали. Не дешевые ведра должны продаваться, которые ездят до первой поломки, а потом курам на несение яиц, потому что запчасти из германии стоят больше ведер,а наоборот повышать внешторгбалланс и благосостояние, продажи оружия зарубеж и за этот счет для поставок для украинских воинов. Наращивать туристические возможности. Строить свои автомобили с собирательными цехами и линиями производства. где новая качественная таврия на базе тойоты(япошки могут помочь таким образом в борьбе с рабсосией) с дешевыми запчастями, а не стократ немецкими запчастями.

Повышаться продажи сельс продукции у мелких фермеров за рубеж для поддержки народа в борьбе с рабсосийскими собирателями болот и нищеты.
НЕ 50 км/час, а наоборот оптимизировать знаки дорожного движения после гаишной безредельщины с их прятанием и двухсмысленностью для штрафования
терпил. Убрать самовольно закрытые дороги(трубами и бетонами) в городах для разгрузки пробок. Улучшить наглядность знаков, проверить все аварийные и многоштрафные места на заметность знаков, убрать половину избыточных двойных сплошных. Страна должна терять минимум на бенз и газ изза рубежа.
Ввести на год в коррупционном киеве наказание за намеренную аварию,когда коррупционно воспитанные хуевляне намеренно делают аварию,когда есть все основания ее избежать для ремонта своего ведра за чужой счет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольский суд вынес приговор 20 националистам, напавшим на украинскую процессию греко-католиков и православных в Перемышле
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