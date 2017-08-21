 Польский суд вынес приговор 20 националистам, напавшим на украинскую процессию греко-католиков и православных в Перемышле

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
"Районный суд в Перемышле приговорил обвиняемых к наказанию от 4 до 10 месяцев ограничения свободы, заключающемуся во взыскании 20% от заработной платы или привлечении к неоплачиваемому общественно полезному труду", - говорится в сообщении.
Так, обвиняемым, которые работают, суд установил штрафные санкции, которые заключаются во взыскании 20% от их месячной зарплаты в пользу Фонда помощи пострадавшим и постпенитенциарной помощи. Тех, кто не работает, суд распорядился привлечь к 30-часовому ежемесячному неоплачиваемому, контролируемому общественно полезному труду.
Напомним, что 26 июня в городе Перемышль во время процессии верующих к военному кладбищу группа из 20 человек пыталась помешать шествию, приуроченному к чествованию сечевых стрельцов. По данным очевидцев, нападавшие начали толкотню с несколькими участниками процессии, одного травмировали. У мужчин в руках были транспаранты с надписями "Бандеровцы и их сторонники - вон из Польши" и плакаты с надписями про Волынскую трагедию. Часть из них была задержана полицией.
3115 28
Казанского активиста Сафаргали судят за записи о Путине, Крыме, русских и РПЦ(3)
Два "танкиста" "ДНР" получили по 10 лет лишения свободы(63)
ГПУ допросила в суде по делу "бриллиантовых прокуроров" сотрудника прокуратуры, который ничего не знает о взятке(11)
Центр бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу нового адвоката(58)
Польша запретила въезд всем участникам АТО?(0)
Суд по делу Онищенко можно завершить за два-три месяца, - Сытник(9)
Суд освободил начальника Волынской таможни Кривицкого под личное обязательство(92)
Ответить
Він був поранений! Не знаю його судьбу!
Були й росіяни! Не важливо хто ти,важливо який ти є!
Ответить
Всё в купе и психи и песни разговоры о правде.
В общем - все положительные персонажи, свыкшиеся и сроднившиеся друг с другом.
Но на счёт именно русских парней, служивших в добробате - они везде лезли, надо - не надо.
Вроде как доказать чё-то хотели.
Это слегка выводило из себя, потому как тебе же потом их от туда выковыривить назад, чуть шо, но потом как-то пообтёрлось, попривыклось...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Усиляйте присмотр за властью,потому что она запустила на конвеер "зрадоботство" и тестирует дно, где еще можно воровать.
Произошел пробный отжим предприятия спецмашин у оборонпрома. Тест на то что заслуживает народ на воровскую власть или нет.
Если народу похер, значит можно больше грабить. Народ сам заслуживает на ту власть, которая их проверяет на их дно.
Даешь новую технику танки, ракеты, пво и зрк в армию.
Воюя новой техникой в ато, раша вынужденна будет выступать тоже новой, тут все документировать и отправлять материалы в гаагу.
Новая техника и новые разработки в АТО. КБ каждому предприятию с курированием от южмаша и морозова с привязкой к очередному политеху. Если продолжают гибнуть воины от обстрелов,значит политехнические институты не работают и пора менять ректоров на воинов АТО.
Ответить
Ответить
Хорошо!
И, заметьте, туда ещё не прилетали наши снаряды!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы так пишете как будто все тут не моргая за паРашей следят, в ожидании какой-то жопы у расеяшек, чтобы тут же устроить национальный праздник. Все живут своей жизнью, иногда заходят новости почитать и новость с очередной сдохшей коровой у мышебратьев лишь повод улыбнуться, закрыть страницу и дальше заниматься своими делами.
Ответить
Ответить
Ответить
КАРТЕЛИ.
Если при зарплатах, меньшими в европейских в 10 раз, цены на не вкусную(уровень жратвы ватных свиней украинцев не интересует) украинскую жратву остаются как в ес, значит антикоррупционные и антимонопольные органы страны не работают.
Если при падении цен на нефть, на заправках цены не падают, значит пора менять антимонопольные комитеты.
Коррупция и монополизм рынка зашкаливает.
Ответить
Ответить
колебания +/- 30% не интересуют.
Ответить
Ответить
Грося поляки уже всех достали. Не дешевые ведра должны продаваться, которые ездят до первой поломки, а потом курам на несение яиц, потому что запчасти из германии стоят больше ведер,а наоборот повышать внешторгбалланс и благосостояние, продажи оружия зарубеж и за этот счет для поставок для украинских воинов. Наращивать туристические возможности. Строить свои автомобили с собирательными цехами и линиями производства. где новая качественная таврия на базе тойоты(япошки могут помочь таким образом в борьбе с рабсосией) с дешевыми запчастями, а не стократ немецкими запчастями.
Повышаться продажи сельс продукции у мелких фермеров за рубеж для поддержки народа в борьбе с рабсосийскими собирателями болот и нищеты.
НЕ 50 км/час, а наоборот оптимизировать знаки дорожного движения после гаишной безредельщины с их прятанием и двухсмысленностью для штрафования
терпил. Убрать самовольно закрытые дороги(трубами и бетонами) в городах для разгрузки пробок. Улучшить наглядность знаков, проверить все аварийные и многоштрафные места на заметность знаков, убрать половину избыточных двойных сплошных. Страна должна терять минимум на бенз и газ изза рубежа.
Ввести на год в коррупционном киеве наказание за намеренную аварию,когда коррупционно воспитанные хуевляне намеренно делают аварию,когда есть все основания ее избежать для ремонта своего ведра за чужой счет.
Ответить