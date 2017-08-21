EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  578  37
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6794) Донбасс (15805) Антитеррористическая операция (17318)

 Российские наемники применили минометы под Троицким на Луганщине, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня активность российско-оккупационных группировок несколько уменьшилась. После вчерашних обстрелов с использованием тяжелого вооружения боевики перешли в основном на гранатометы и стрелковое оружие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерей сводке отмечается: "На Донецком направлении под вражеский огонь попали наши позиции вблизи шахты Бутовка, Авдеевки. А в ходе обстрела с вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево, под огнем очередной раз оказались дома мирных жителей.

На данный момент враг только один раз использовал минометы. Около 5 утра бандиты выпустили 9 мин калибра 120 и 82 миллиметра вблизи Троицкого, что на Луганском направлении.

Меньше обстрелов сегодня было и на Мариупольском направлении. Здесь бандиты открывали огонь по нашим позициям на подступах к Богдановка и Марьинки.

В общем, с полуночи, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим перемирия".

Также читайте: Обстановка в зоне АТО серьезно обострилась: враг бил из 122-мм артиллерии, "Града-П" и минометов. За сутки - 47 обстрелов, - штаб
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одним нам не впоратися- тут допомога потрібна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ловили ми ціх дураків! Відпускали! Жалко! Плакали! Россіян не відпускали! Пезди давали добре! Після цього іх здавали владі і.....тішина! Де вони поділись сам бог не знає!
 показать весь комментарий
Ответить
 
До чого тут СБУ? Я служив в обгавканому владою Айдарі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якій владі сдавали?
І не кричи на мене- я тобі не ворог. Мої друзі теж в Айдарі були.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не кричу на тебе! Я читаю твої пости!Ти мєні подобаєшся!
Владі ми здавали українській! Багатьох розстрілювали!Отморозків так. Ті,які були зі зброєю! Але не всіх! Ми теж не звірі! Жалко теж було людей! Війна це не так,що тут ворог,а тут друг! Це дуже складніше! Навіть серед населення! Що ти їм зробиш,як що вони до тебе відносяться вороже? Нічого! Він тебе з гівном мішає, а ти нічого зробити не взмозі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тебе добре розумію. От тільки... не все, що видає себе за владу, є українською владою насправді. А на самому початку АТО її в тих краях майже і не було. Зрозумій-українська влада тільки зараз вибудовується.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ще додам! чотири моїх побратима загинули в цій війні!
Я повернувся до дому, а тут все заіпісь,руське мір правіт,всі за расію,афігеть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Де!? Харківська область!Місто Куп"янськ! 80% населення сєпари! Ждуть руське мір! Добре що молодь за Україну! Але не всі!
Як що прийдуть російські війська, то їх тут будуть квітами зустрічати!
Ось така фігня!
В мене сусід працює в росії на камчатці! Кричить, що я бандерівець!
Сам приїхав з Торецька,бєженєц!
Кажу йому,якого ти йуха приїхав в хунту,то він каже,що це він тут на своєі землі.
Я не довго думаючи йому морду набив!
Пішло це тіло в мєнтовку! Його там на йух послали! Ти данбасянін, ось і звертайся в данбаскю поліцію!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І вірно зробили копи! Душу хоч відвів? :D
А по суті- нам з цим ще не одне покоління жити, бо громадянина треба з пелюшок виховувати. Як нас наші батьки виховували.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Але ж !Дочка в мене за Україну! У дівчат в авторітет,ті,що були в АТО! Це факт!Хлопці йдуть в армію! Це зараз прєстіжно! Ось ,що мені подобається!
Я служив,пішов добровольцем,але тоді ми були як брошені собаки! Не було нічого! Навіть патрони економили!
Про бтри та танки навіть мови не йшло!
Потім пішла вся возня,що Айдар такий поганий,що мародьори,і так далі! Брехня це все!
В Айдарі служили хлопці,які за Украіну голови ложили! А нас з гівном розпочали мішати!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти знаєш тільки те, що було на передовій. А було ще багато чого. І яка тільки наволоч ім'ям Айдара не прикривалася-і таке було.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мельничука я знав особисто! Після того,як він став депутатом,я з ним не зв"язкуюсь!
Він був нормальним мужиком! Не ховався на передовій! Плакав,коли гибли хлопці!
Ми захищали свою країну! Зараз зробили з Айдара мародьорів!
Якби не добробати, то расія була б під Київом"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Честь вам та шана!
А от за ваших командирів ви точно не відповідаєте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не буду тобі брехати! Мені снайперша відстрелила палець! Середній! Я їй показував фак ю! Влучила,зараза! Потім вона підстрелила мене в плече! Вбивати чомусь не стала! Потім хлопці мені казали,що її обложили та викурили з зеленки,вона тікала,її зняли з автоматів!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це не вєсєло! Це сумно! А сумно тому, що сепарське гівно підіймає голову! І за що я сиджу с тобою спілкуюсь ,бо інвалід,,не можу взяти навіть автомат,Ось що боляче!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не сумуй, брате! Завдяки вам вже є кому взяти автомати в руки та захистити неньку!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І це ще не вечір і не ніч...
Сподіваюсь, серед наших втрат немає і не буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С Альфа Центавра скоро прибудет и летальное оружие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ВСУ сразу отправила дырявым ответку и успокоила их навеки!...шо не? не отправили? жаль блин.... а я и забыл что у нас сейчас шоколадно-соевое хлебное перемирие ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти забув, що в АТО не був. А виходячи з тексту- і друзів там не маєш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я тебя удивлю но я был там.еще с 2014-го.....и друзей я имею очень много которые еще там - это лучшие люди которых я встречал в своей жизни...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То подзвони і спитай, що там зараз відбувається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я звоню и так почти каждый день...и что там сейчас происходит я знаю ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили минометы под Троицким на Луганщине, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти