 Российские наемники применили минометы под Троицким на Луганщине, - штаб АТО

На Донецком направлении под вражеский огонь попали наши позиции вблизи шахты Бутовка, Авдеевки. А в ходе обстрела с вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево, под огнем очередной раз оказались дома мирных жителей.

На данный момент враг только один раз использовал минометы. Около 5 утра бандиты выпустили 9 мин калибра 120 и 82 миллиметра вблизи Троицкого, что на Луганском направлении.

Меньше обстрелов сегодня было и на Мариупольском направлении. Здесь бандиты открывали огонь по нашим позициям на подступах к Богдановка и Марьинки.