 Российские наемники применили минометы под Троицким на Луганщине, - штаб АТО

В вечерей сводке отмечается: "На Донецком направлении под вражеский огонь попали наши позиции вблизи шахты Бутовка, Авдеевки. А в ходе обстрела с вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево, под огнем очередной раз оказались дома мирных жителей.
На данный момент враг только один раз использовал минометы. Около 5 утра бандиты выпустили 9 мин калибра 120 и 82 миллиметра вблизи Троицкого, что на Луганском направлении.
Меньше обстрелов сегодня было и на Мариупольском направлении. Здесь бандиты открывали огонь по нашим позициям на подступах к Богдановка и Марьинки.
В общем, с полуночи, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим перемирия".
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І не кричи на мене- я тобі не ворог. Мої друзі теж в Айдарі були.
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Владі ми здавали українській! Багатьох розстрілювали!Отморозків так. Ті,які були зі зброєю! Але не всіх! Ми теж не звірі! Жалко теж було людей! Війна це не так,що тут ворог,а тут друг! Це дуже складніше! Навіть серед населення! Що ти їм зробиш,як що вони до тебе відносяться вороже? Нічого! Він тебе з гівном мішає, а ти нічого зробити не взмозі!
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Я повернувся до дому, а тут все заіпісь,руське мір правіт,всі за расію,афігеть!
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Як що прийдуть російські війська, то їх тут будуть квітами зустрічати!
Ось така фігня!
В мене сусід працює в росії на камчатці! Кричить, що я бандерівець!
Сам приїхав з Торецька,бєженєц!
Кажу йому,якого ти йуха приїхав в хунту,то він каже,що це він тут на своєі землі.
Я не довго думаючи йому морду набив!
Пішло це тіло в мєнтовку! Його там на йух послали! Ти данбасянін, ось і звертайся в данбаскю поліцію!
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А по суті- нам з цим ще не одне покоління жити, бо громадянина треба з пелюшок виховувати. Як нас наші батьки виховували.
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Я служив,пішов добровольцем,але тоді ми були як брошені собаки! Не було нічого! Навіть патрони економили!
Про бтри та танки навіть мови не йшло!
Потім пішла вся возня,що Айдар такий поганий,що мародьори,і так далі! Брехня це все!
В Айдарі служили хлопці,які за Украіну голови ложили! А нас з гівном розпочали мішати!
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Він був нормальним мужиком! Не ховався на передовій! Плакав,коли гибли хлопці!
Ми захищали свою країну! Зараз зробили з Айдара мародьорів!
Якби не добробати, то расія була б під Київом"
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А от за ваших командирів ви точно не відповідаєте.
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Слава Україні!
Смерть ворогам!
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Сподіваюсь, серед наших втрат немає і не буде.
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шоколадно-соевоехлебное перемирие ..
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