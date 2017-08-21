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 Общество
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Все про:Мариуполь (4133) суд (21447)

 Два "танкиста" "ДНР" получили по 10 лет лишения свободы

Октябрьский суд Мариуполя приговорил к 10 годам лишения свободы Александра Зарочинцева и Виктора Колощука, служивших в составе "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 9 августа.

Их осудили за создание непредусмотренных законом вооруженных формирований (ч.2 ст.260 УКУ) и ведение агрессивной войны (ч.2 ст.437 УКУ).

Один из подсудимых рассказал, что он и его товарищ работали на компанию "Щирий кум" и в сентябре 2014 года поехали в Новоазовск Донецкой области, чтобы доставить в магазин продукцию для реализации. Из города их не выпустили и задержали представители "ДНР", которые забрали также служебную машину. Подсудимый утверждает, что их 2 недели держали в подвале какого-то частного дома, где был штаб "ДНР". Время от времени выводили рыть окопы и предложили вступить в вооруженное формирование и воевать против армии Украины.

Командир батальона "Семеновский" предложил одному подсудимому обучиться управлению танком в Ростовской области РФ. Мужчина вспомнил, что в Россию на учебу их, всего около 20 человек, везли КАМАЗом и документы на границе не проверяли. В России его учили разгружать боеприпасы и управлять танком. Видел как в России грузились танки и большое количество техники, но куда везли не знает. Как появились танки на оккупированных территориях ему неизвестно.

После возвращения в Донецкую область был командиром танка Т72а войск "ДНР", находился в с. Октябрьское Новоазовского района, на третьей линии обороны. Ему было присвоено звание сержанта. Всего он служил около 6 месяцев. Им ставилось общее задание держать оборону и в случае наступления украинских войск отстреливаться. Подсудимый сообщил, что под конец у него был командир, который представлялся кадровым офицером из России. По его словам, дальше поменялось руководство, появилось много недовольных людей и все надоело. Вначале апреля 2015 он покинул "ДНР" и выехал в Россию, в Ростовскую область, де жил и работал, а потом вернулся в Украину, в Мариуполь, где был задержан.

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Второй подсудимый утверждает, что в "ДНР" попал при аналогичных обстоятельствах и был стрелком-наводчиком, был членом экипажа танка и отвечал за его боевую готовность. Рассказал, что военных действий не наблюдал, но иногда приезжали командиры из России. Сообщил, что в 2015 вместе с другим подсудимым вышел из "ДНР" и выехал в Ростов, а потом в Мариуполь, где их задержали. Удостоверения от террористов не получал, а был только записан в тетрадку. Он заявил, что вступил в "ДНР", потому что боялся и было давление.

Также нашлись свидетели, которые видели обвиняемых на блокпостах "ДНР" в камуфляже и с оружием.

Оба подсудимых признали свое участие в незаконном вооруженном формировании, но не признали обвинение в ведении войны. В содеянном раскаялись.

Суд признал обвинение доказанным. В частности суд решил, что поддержание танка в боевой готовности для оказания сопротивления украинским военным свидетельствует о ведении обвиняемыми агрессивной войны. Суд отклонил заявления подсудимых о принудительном участии в "ДНР", так как нет доказательств, что их за передвижением осуществлялась охрана, тем более, что они им удалось покинуть оккупированную территорию. Смягчающих обстоятельств суд не установил. Обоих приговорили к 10 годам лишения свободы без конфискации имущества.
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Цей перегній вже нікому не потрібен. Сподіваюсь, що в тюрязі їх "замочуть, як у сортирі".
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В фамилии Александра Зарочинцева пропустили букву "Д"! Внимательнее надо!
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не танкистов, а грактористов...
кстати, а как создать предусмотреные законом вооруженные формирования, в полицаи не хочу, а так охота свое создать, к кому обратится?
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У меня только один вопрос: почему коллаборантов не лишат гражданства Украины?
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Суд признал их в чем виноваты? И на этом основании.
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Например на основании принятия второго гражданства. И участия в НВФ против Украины.
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Шота эта сепарская сволочь врёт! Простые экспедиторы поехали с товаром для реализации, а в итоге один стал командиром танка, а второй стрелком-наводчиком?
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:D
Рыл окоп, вырыл танк... Знааатный "шахтьор-стахановец"...
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было бы за что, а за желание стать смердами манкуртов ордынского улуса москвы... в ордиле точно вменяемых нету, раз такое возможно
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Больше 12 тысяч погибших украинцев и этим мудакам дали по 10 лет...ПОЖИЗНЕНО паскудам !!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДва "танкиста" "ДНР" получили по 10 лет лишения свободы
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