 Сурков и Волкер завершили встречу в Минске, - "Интерфакс"

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
"По предварительным данным, встреча завершилась", - сообщил источник.
Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Сурков и Волкер встречаются в Минске в закрытом режиме.
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В Минске началась встреча Волкера и Суркова, - МИД Беларуси(55)
Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Киев, - Госдеп(67)
Встреча Суркова и Волкера, скорее всего, состоится в Минске. Дата будет согласована в ближайшие дни, - Чеснаков(14)
Сурков через обмен Сущенко собирается "решить свои, личные, санкционные проблемы", - Фейгин(103)
Спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер посетил Донбасс(0)
Спецпредставитель США Волкер посетит Москву для встречи с Сурковым(63)
В Украине сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - Волкер(11)
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В Ростове бушует гигантский пожар.
Горят два десятка частных домов
и огонь очень быстро распространяется
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для тушения пожара - нет воды в гидрантах...
Возят поливальными машинами из Дона...
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Уже несколько недель неизвестные люди пытаются всеми силами выселить жителей частных домов для того, чтобы освободить землю под строительство новых объектов. Как уже отмечалось в расследованииагентства Donnews, земля в этом районе - одна из самых дорогих в городе.
Напомним, что сейчас в Ростове-на-Дону пожарные пытаются потушить серьёзное возгорание, которое охватило уже 20 домов. Известно, что в результате пожара пострадало уже три человека
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Огнеборцы сообщают о семи тысячах квадратных метров, охваченных пламенем [фото, видео, онлайн-трансляция]https://www.rostov.kp.ru/daily/26720.5/3746173/...
касабский источник..они прА ваше токо правду говорят..преуменьшенную,в таких случаях..
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Звучат взрывы.
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Это же ненавистный тебе - УКРАИНСКИЙ сайт!
Вали в свой Кадыровский Гарем зарегистрируйся в сру.нете: укажи девичью фамилию бабушки, жили ли родственники на оккупированных территориях, размер своей обуви - и после этого, смело можешь писать коменты: вивсёврете... никакогопожаранет... и куча покусанных телефизором козломордых будет тебя лайкать. А здесь твою брехню - все равно никто не оценит...
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«Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работают 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек»,
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Львів @lvivingxpress
Тим часом в Ростові масштабна пожежа. Палає понад 7 км2. Наразі відомо про 8 потерпілих. Чи є серед них Віктор Федорович, не повідомляють.
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LifeNews - все!!!
http://rusmonitor.com/lifenews-vse-2.html
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Выводы сделаны на основании того, что Волкер вышел довольный, застёгивая ширинку, а сурков не слишком довольный, вытирая носовичком рот.
Источник:https://censor.net.ua/n452520
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на днях уже одного чинушу рф в Крыму молнией пригвоздило к земле, может и легетивного затронет.....
В центре Ростова-на-Дону горит крупный жилой массив
Огнем охвачены более десятка домов на площади около 6 тысяч квадратных метров.
Пожар начался с небольшого частного дома, затем огонь стремительно перекинулся на соседние одноэтажные постройки. Все произошло стремительно: в микрорайоне, где находится эпицентр возгорания, очень плотная застройка, а в самом городе сейчас сильный ветер.
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(С)
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( ВОЗЛЕ АВТОВОКЗАЛА)
Как там у Маркса - при норме прибыли более 30% капитал идет на любые преступления.
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https://news.rambler.ru/incidents/37699514-vas-legche-szhech-zhiteley-rostova-preduprezhdali-o-podzhogah/
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