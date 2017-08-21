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Все про:США (13258) Сурков (173) Волкер Курт (46)

 Сурков и Волкер завершили встречу в Минске, - "Интерфакс"

волкер

В Минске завершились переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"По предварительным данным, встреча завершилась", - сообщил источник.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Сурков и Волкер встречаются в Минске в закрытом режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ к урегулированию конфликта на Донбассе, - Wall Street Journal
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И какое ватное позорище - в миллионном городе,
для тушения пожара - нет воды в гидрантах...
Возят поливальными машинами из Дона...


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- Месяц назад какие-то люди пришли к тем, кто живёт в самых нижних домах района. Предлагали жителям от 100 до 600 тысяч рублей за сотку земли. Но когда им сказали, что за эти деньги ничего не купишь, ответили: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить", - вспоминает местный житель.
Уже несколько недель неизвестные люди пытаются всеми силами выселить жителей частных домов для того, чтобы освободить землю под строительство новых объектов. Как уже отмечалось в расследованииагентства Donnews, земля в этом районе - одна из самых дорогих в городе.
Напомним, что сейчас в Ростове-на-Дону пожарные пытаются потушить серьёзное возгорание, которое охватило уже 20 домов. Известно, что в результате пожара пострадало уже три человека
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Надо было продавать - пока давали деньги...

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10 тысяч квадратных метров - это всего 1 гектар. Максимум два строения, если они там есть.
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В центре Ростова-на-Дону пожар охватил несколько кварталов жилых домов за Театральной площадью
Огнеборцы сообщают о семи тысячах квадратных метров, охваченных пламенем [фото, видео, онлайн-трансляция]https://www.rostov.kp.ru/daily/26720.5/3746173/...
касабский источник..они прА ваше токо правду говорят..преуменьшенную,в таких случаях..
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Да, только что уточнил. Вот только не пойму, как на 1 гектаре 40 домов поместились))))))
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В Ростове-на-Дону пожар охватил уже 12 домов.
Звучат взрывы.Сурков и Волкер завершили встречу в Минске, - "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 8934
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Мокша, а чего ты здесь трёшься?
Это же ненавистный тебе - УКРАИНСКИЙ сайт!
Вали в свой Кадыровский Гарем зарегистрируйся в сру.нете: укажи девичью фамилию бабушки, жили ли родственники на оккупированных территориях, размер своей обуви - и после этого, смело можешь писать коменты: вивсёврете... никакогопожаранет... и куча покусанных телефизором козломордых будет тебя лайкать. А здесь твою брехню - все равно никто не оценит...
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Повторюсь: ты дурачок. Я киевлянин. Но тебе понять этого не дано с твоей чешской тряпкой на аве)))))
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В МЧС заявили, что около 25 домов горят в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил замглавы областного ведомства Евгений Кондратьев.
«Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работают 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек»,
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))))))))))))))))))

Львів‏ @lvivingxpress

Тим часом в Ростові масштабна пожежа. Палає понад 7 км2. Наразі відомо про 8 потерпілих. Чи є серед них Віктор Федорович, не повідомляють.
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Там хочуть багатоповерхові будинки побудувати. От і "виселяють".
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Главное, что КрымНаш и новоотбросию не отдали на поругание биндеровцам!
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Ну это просто праздник какой-то! (с)
LifeNews - все!!! Сурков и Волкер завершили встречу в Минске, - "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 5607

http://rusmonitor.com/lifenews-vse-2.html
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"По предварительным данным, встреча завершилась", - сообщил источник.

Выводы сделаны на основании того, что Волкер вышел довольный, застёгивая ширинку, а сурков не слишком довольный, вытирая носовичком рот.
Источник:https://censor.net.ua/n452520
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офф топ


на днях уже одного чинушу рф в Крыму молнией пригвоздило к земле, может и легетивного затронет.....

В центре Ростова-на-Дону горит крупный жилой массив
Огнем охвачены более десятка домов на площади около 6 тысяч квадратных метров.
Пожар начался с небольшого частного дома, затем огонь стремительно перекинулся на соседние одноэтажные постройки. Все произошло стремительно: в микрорайоне, где находится эпицентр возгорания, очень плотная застройка, а в самом городе сейчас сильный ветер.
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кремлядь получила инструкции и отправилась выполнять при этом загадочно попу морща, обычай у них такой, со времен предательства Руси москали привыкли из себя нечто стоящее внимания изображать, с этого и жили все это время.
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В Днепре таким же образом освободили площадь отрынка для новых собственников .
( ВОЗЛЕ АВТОВОКЗАЛА)
Как там у Маркса - при норме прибыли более 30% капитал идет на любые преступления.
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финляндскую водку хоть то использовали?
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Что-то напоминает пословицу - без меня, меня женили...
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За "великих" москалей всё кадыровы (сурковы) решают
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСурков и Волкер завершили встречу в Минске, - "Интерфакс"
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