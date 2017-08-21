Суд оставил в силе меру пресечения нардепу Добкину - арест или залог 50 миллионов
Апелляционный суд г.Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина на решение Печерского районного суда г. Киева об избрании ему меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.
Соответствующее решение коллегия судей вынесла на заседании в понедельник.
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Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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Нююю, типа Я америки открыл... счас закупорю...
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https://censor.net.ua/news/448365/za_dobkina_vneseny_vse_50_millionov_griven_zaloga
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"Добкин - Гордону: Я не обрезанный. Могу показать"
https://youtu.be/tdSqcpQkccg
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