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 Политика Украины
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 Суд оставил в силе меру пресечения нардепу Добкину - арест или залог 50 миллионов

добкин

Апелляционный суд г.Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина на решение Печерского районного суда г. Киева об избрании ему меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение коллегия судей вынесла на заседании в понедельник.

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Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

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1918 года Временное Сибирское правительство прекратило своё существование. Однако бело-зелёная символика продолжала использоваться.....
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Фотка Допы классная. Как у побитой собаки морда.
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Миша давай уже садись все ждут этого "феерического шествия" как ты будешь тараканов тапочками хлопать и кушать баланду ...
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в Индии реинкарнация в крыс, а здесь по гуманному
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Судебная система - просто кошмар. И для решения этой проблемы почти ничего не сделано. Напротив, как сообщают многие источники, люди из БПП полностью контролируют правоохранительную и значительную части судебной системы и используют эти полномочия в коммерческих целях.
Нююю, типа Я америки открыл... счас закупорю...
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А вот некто, Клава, за 10 лет правления построил в своей стране такую классную судебную систему, перед которой теперь боится явиться )))
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Почему не долларов? Отжатие земли, рейдерство, сепаратизм, измена Родине... Как-то дёшево отделался
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Бедный Михаил Маркович очень суровый приговор нашего суда отобрали все теперь даже счет на телефон пополнить нечем !
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как же Лукашиха не помогла своему корешу - на морях наверно отдыхает, бросила своего кореша! кроме как на Гужву силенок не хватило.
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у телепня разве есть 50 лямов? снова Гепа поможет?)
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Он, оказывается, православный...

"Добкин - Гордону: Я не обрезанный. Могу показать"

https://youtu.be/tdSqcpQkccg
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оставил в силе меру пресечения нардепу Добкину - арест или залог 50 миллионов
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