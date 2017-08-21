 "Заявление Гауланда вряд ли можно превзойти в цинизме", - посол Украины о высказывании кандидата от "правых" на должность канцлера ФРГ про Крым

Об этом 21 августа сообщает немецкое издание Hamburger Abendblatt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Заявление Гауланда вряд ли можно превзойти в цинизме", - сказал Андрей Мельник в интервью изданию.
Украинский посол подчеркнул, что Украина вернет Крым под свой контроль "гораздо раньше, чем некоторые думают".
Лидер партийного списка от правопопулистской партии "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд заявил в интервью DW, что Россия "уже никогда не вернет Крым", и что санкции не смогут повлиять на это.
В то же время, в правительстве Германии неоднократно подчеркивали, что не признают законной российскую аннексию Крыма.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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а зачем нам Крым,если денех нет и держаться можно только за Сталагмиты...
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2017 год поддержка нацистами германии оккупации крыма кремлевскими фашистами.
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