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 Политика Украины
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 "Заявление Гауланда вряд ли можно превзойти в цинизме", - посол Украины о высказывании кандидата от "правых" на должность канцлера ФРГ про Крым

крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с негодованием отреагировал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ от ультраправой партии "Альтернативы для Германии" Александра Гауланда о российской аннексии Крыма.

Об этом 21 августа сообщает немецкое издание Hamburger Abendblatt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Заявление Гауланда вряд ли можно превзойти в цинизме", - сказал Андрей Мельник в интервью изданию.

Украинский посол подчеркнул, что Украина вернет Крым под свой контроль "гораздо раньше, чем некоторые думают".

Лидер партийного списка от правопопулистской партии "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд заявил в интервью DW, что Россия "уже никогда не вернет Крым", и что санкции не смогут повлиять на это.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лучше бы Линднер молчал": СМИ в Германии раскритиковали заявления лидера немецких либералов о Крыме

В то же время, в правительстве Германии неоднократно подчеркивали, что не признают законной российскую аннексию Крыма.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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Гауланд, как бывший дэдээровец, тупо использует ностальгию по совку у таких же совков из Восточной Германии!
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Політики заради свого рейтингу ще й не таке можуть ляпнути.
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Заявление Гауланда-ещё одна консерва засветилась на 100%.Они думают,что приближенность к карману путена сойдёт им с рук?Кто там ещё с фашистов под дудку путлера пляшет?Теперь проясняется и Минск...
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Димон Ведмедев.
а зачем нам Крым,если денех нет и держаться можно только за Сталагмиты...
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22 сентября 1939 года в Брест- Литовске позорный марш кремлевских и немецких убийц нацистов и с тех пор ничего не изменилось...
2017 год поддержка нацистами германии оккупации крыма кремлевскими фашистами.
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Москалям некуда тратить свои нефтедоллары, раздают их всяким болванам в Европе, вместо строительства дорог, школ и больниц на россии, Крым все-равно вернется в Украину, а денежки Гуаланд уже не вернет
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Уроки первой и особенно второй мировых войн состояли для Германии в том, что противостояние с Россией - это прямой путь к краху. Германия не повторит ошибок и вместе с Россией будет править Европой. Но сначала Россия возьмет, то что ей принадлежит.
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Что Вы так возбудились? Опять социал пособие урезал?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Заявление Гауланда вряд ли можно превзойти в цинизме", - посол Украины о высказывании кандидата от "правых" на должность канцлера ФРГ про Крым
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