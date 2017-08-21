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 Экономика
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Все про:аграрии (165) дотации (57)

 Косюк за полгода получил из бюджета 42% всех дотаций для аграриев, - "Экономическая правда"

За январь-июнь 2017 г. из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд гривен на дотации для аграрных предприятий.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, опубликованные 8 августа, пишет Экономическая правда.

Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний Мироновский хлебопродукт (ЧАО "Мироновская птицефабрика", СООО "Старинская птицефабрика", ЧАО "Орель-Лидер" и ГП "Победа новая").

Вторым крупнейшим получателем дотаций являются компании агрохолдинга Авангард (входят в Укрлендфарминг Олега Бахматюка, - ЭП) с общей суммой дотаций 142 млн гривен.

Косюк за полгода получил из бюджета 42% всех дотаций для аграриев, - Экономическая правда 01

Таким образом, половина всех бюджетных дотаций было предоставлена производителям, специализирующихся на продукции птицеводства.

Другие производители получили существенно меньшие объемы дотаций. Так, на третьем месте по объему полученных дотаций ООО "Даноша" с 33 млн гривен. Предприятие принадлежит датским инвесторам.

Всего бюджетные дотации с начала года получили 1140 различных предприятий.

Напомним, 2016 году Мироновский хлебопродукт завершил с чистой прибылью (к курсовой разницы) 214 млн долл, а маржа чистой прибыли к курсовой разницы составила 19%. Согласно отчету Мироновского хлебопродукта хорошие финансовые результаты возникли в связи со средним ростом цены на мясо на 10% в 2016 году, а также ростом экспорта на 52%.

Предприятие принадлежит бизнесмену Юрию Косюку, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации Президента.

2017 является первым годом в котором начала выплачиваться специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство. Она была введена в конце 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС.

О том, что данная формула выплаты субсидий будет оказывать сильные преимущества именно производителям продукции птицеводства Экономическая правда писала в 2016 году.


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а то, надо ж достраивать дворец под Киевом...
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Какие дотации ? Я ни хрена не понимаю ! Он что нищий ? Вместо того что бы дать крестьянину помощь - они олигархов кормят !
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так ото ж...
Однако, крестьянин не был первым замом главы администрации Первого, а Косюк был.
Так что...
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от так "наші" православні коммуно-семіти розвивають сільське господарство і фермерство ...
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Как это мило ,Украинцам для Касюка ничего не жалко ,пусть купит ещё пару-тройку яхт.
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,,Скромный" однако - даже 51% не взял. Мрази, блядь.
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это не дотации аграриям -это грабежь бюджета ,якобы законным путем.
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чувак работает в таком непопулярном формате, как аграрный сектор. не строительство ТРЦ, а насилие над черноземом. если сортировать гавно - то это гавно самое невонючее, но самое долговечное.
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трохи перепутал с Верёвским, кернелом, но то такое ) сорри, короче, удалять не буду позор.
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Оно и видно - цены на курятину, за наши же деньги, взлетели до космических высот. Спасибо, господа мародёры...
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так 32 тыс. кустов конопли по этой причине дело? Тогда понятно все с этим аграрием и его крышей...
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зато мясо у нас с каждым часом дешевеет... как и все остальное.
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это данные ГФС, ну Косюк может в суд подать на ЭП, деньги на адвокатов есть у него будь уверен в этом.
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Хорошо чувствует себя корефан гидранта Кусюк...я представляю какие там откаты... И это даже не кредиты, а тупой распил бабла... Могли бы крейсер Украина достроить, но порохоботы сейчас обьяснянт почему его нужно в металлолом...
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Друг Порошенко Косюк как-то пришел работать в администрацию президента. Он единственный получил возмещение НДС за себя и за того парня, а потом резко перехотел работать.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКосюк за полгода получил из бюджета 42% всех дотаций для аграриев, - "Экономическая правда"
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