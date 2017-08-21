 Музею Пирогово в Киеве вернули 102 га земель, ранее переданных под застройку, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Благодаря принятым Генеральной прокуратурой Украины мерам реально выполнено вынесенное по ее иску решение хозяйственного суда г. Киева от 25.01.2017, за территориальной общиной города Киева в лице Киевского городского совета зарегистрировано право собственности на земельные участки зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта Украины общей площадью более 102 га, стоимостью 266 млн грн. Указанные земельные участки находятся в пределах исторического ареала города, однако в нарушение земельного законодательства были безвозмездно предоставлены Киевским городским советом жилищному кооперативу "Освитянин" с целью жилищной застройки. Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления Генеральной прокуратурой Украины иска с целью восстановления прав территориальной общины города, который был удовлетворен", - сказано в сообщении.
В ходе осуществления принудительного исполнения судебного решения внесены сведения в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество и зарегистрировано право коммунальной собственности на земельные участки в лице Киевского городского совета.
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Є інформація від представників забудовника,що є дозвіл(!) на забудову цієї території.Тобто якась мразота таки видала його,цей дозвіл.
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Вони видають дозволи на будівництво навіть в зелених зонах та в межах червоних ліній генплану.
Хто знає,що таке червона лінія-зрозуміє,що будувати за нею неможна.Неможна,тому що потім будинки можуть піти під землю,тощо.Але видають(!!!!)
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Таке зараз і на Потехіна,і на моїх Теремках-2.Таке було і в Пироговому.
Перепрошую у адміна-минулого разу отримав бан за розповсюдження петиції в коментарях.
Але тепер просто залишу невеличке посилання для небайдужих громадян.Допоможіть ,підпишіть нашу петицію.
Дякую.
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