EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины, Киевские новости
  834  10
Все про:ГПУ (8850) земля (1552) Киев (17934) застройка (606) землеотвод (57) Пирогово (10)

 Музею Пирогово в Киеве вернули 102 га земель, ранее переданных под застройку, - ГПУ

земля грунт

Территориальной общине города Киева возвращены более 102 га земель зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Благодаря принятым Генеральной прокуратурой Украины мерам реально выполнено вынесенное по ее иску решение хозяйственного суда г. Киева от 25.01.2017, за территориальной общиной города Киева в лице Киевского городского совета зарегистрировано право собственности на земельные участки зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта Украины общей площадью более 102 га, стоимостью 266 млн грн. Указанные земельные участки находятся в пределах исторического ареала города, однако в нарушение земельного законодательства были безвозмездно предоставлены Киевским городским советом жилищному кооперативу "Освитянин" с целью жилищной застройки. Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления Генеральной прокуратурой Украины иска с целью восстановления прав территориальной общины города, который был удовлетворен", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Руки прочь от культурного наследия Украины": активисты протестуют под КГГА против застройки территории вокруг музея в Пирогово. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе осуществления принудительного исполнения судебного решения внесены сведения в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество и зарегистрировано право коммунальной собственности на земельные участки в лице Киевского городского совета.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зрада,гне зрада-але в моєму районі забудовник,колишній регіонал же почав різати дерева та встановив паркан(люди поки розібрали),щоб будувати ще будинки .І це в зеленій зоні,зоні що на генплані з усих боків позначена червоними лініями.
Є інформація від представників забудовника,що є дозвіл(!) на забудову цієї території.Тобто якась мразота таки видала його,цей дозвіл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда Генпрокуратура примет меры по наказанию убийц Небесной Сотни?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто міськрада здійснила спробу нанесення шкоди на 266 млн грн, кто сяде ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ніхто.
Вони видають дозволи на будівництво навіть в зелених зонах та в межах червоних ліній генплану.
Хто знає,що таке червона лінія-зрозуміє,що будувати за нею неможна.Неможна,тому що потім будинки можуть піти під землю,тощо.Але видають(!!!!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Друзі,весь наш Голосіївський район у вогні.Забудовники під патронатом корумпованої міської влади нищать зелені зони,та ліплять будинки.
Таке зараз і на Потехіна,і на моїх Теремках-2.Таке було і в Пироговому.
Перепрошую у адміна-минулого разу отримав бан за розповсюдження петиції в коментарях.
Але тепер просто залишу невеличке посилання для небайдужих громадян.Допоможіть ,підпишіть нашу петицію.
Дякую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Пирогово" - це, напевно, десь у Росіїї. Місцевість має історичну назву - Пирогів, звідси назва села і музею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМузею Пирогово в Киеве вернули 102 га земель, ранее переданных под застройку, - ГПУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти