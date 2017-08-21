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 Редактор газеты на Луганщине получил пять лет тюрьмы за распространение сепаратистских материалов, - прокуратура

прокуратура

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил главного редактора местной газеты к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 2 года за размещение заметок антиукраинского характера и распространение сепаратистских материалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

В сообщении отмечается: "Расследованием установлено, что в мае 2014 редактор одного из печатных изданий в Луганской области получил указание от так называемых "организаторов референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" по размещению заметок антиукраинского характера и публичных призывов к совершению действий, с целью изменения границ территорий или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины в газете "Известия Новоайдарщины".

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Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в умышленном распространении сепаратистских материалов, искренне раскаялся активно сотрудничал со следствием. Учитывая это, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Новоайдарского районного суда Луганской области главного редактора печатного средства массовой информации, признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорен к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 2 года".

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Даже этого посадить не захотели.А надо бы десятку , и от звонка до звонка ,чтоб другим неповадно было.
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-эй мальчик!
-чего?
-хочешь немного сепаратизма?
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У України , як держави, є дві внутрішні реальні загрози, це корумпована олігархична влада і сепарсько-колорадські гниди!!! Це злочин проти державності України, які нах... умовні терміни, від 10 і до пожиттєвого, без застав , амністій та УДЗ !!!))
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Он расскаялся - и кто в это поверит, а суды там тоже сепарские.
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Суди сєпарські у більшій половині України. Я вже не кажу про мєнтів, прокурорів та інших СБУшників.
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херня какая-то!!! как предателя...врага..пропагандиста...открыто призывающего к уничтожению государста Украина ....осудить условно????!!! А какое наказание понесли его подельники-журналюги...сотрудники редакции газеты " Путинское подполье"??? Молчок? До тех пор пока Украина не станет бить врага его же оружием (аресты.сроки.. от 8 до 20 ) враг будет вольготно юродствовать и безнаказано гнобить Украину!!!Даёшь- смерть русофашистким прихвостням!!!
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єдиний з тисяч.. І то не спромоглись покарати як слід.
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вилкул, мураев, абрамович, ну и спонсор этой дури ахметов не сепаратисты, не?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРедактор газеты на Луганщине получил пять лет тюрьмы за распространение сепаратистских материалов, - прокуратура
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