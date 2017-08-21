 Редактор газеты на Луганщине получил пять лет тюрьмы за распространение сепаратистских материалов, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
В сообщении отмечается: "Расследованием установлено, что в мае 2014 редактор одного из печатных изданий в Луганской области получил указание от так называемых "организаторов референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" по размещению заметок антиукраинского характера и публичных призывов к совершению действий, с целью изменения границ территорий или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины в газете "Известия Новоайдарщины".
Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в умышленном распространении сепаратистских материалов, искренне раскаялся активно сотрудничал со следствием. Учитывая это, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
Приговором Новоайдарского районного суда Луганской области главного редактора печатного средства массовой информации, признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорен к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 2 года".
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-чего?
-хочешь немного сепаратизма?
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