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 Киевские новости
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Все про:Киев (17934) трамвай (209) транспорт (1231)

 В столице возобновили работу сразу несколько трамвайных маршрутов.

трамвай

В Киеве возобновили работу трамвайные маршруты №14 и15.

С 21 августа в Киеве возобновилась работа трамвайных маршрутов №14,15 в связи с завершением капремонта путепровода на пер. пр. Комарова и бул. В. Гавела, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

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Напомним, трамвайные маршруты №№14,15 временно закрылись с 12 июля. Изначально предполагалось, что ремонт путепровода завершится в сентябре, но работы закончили раньше.

Также с 15 июля трамвайный маршрут №16 приостановил работу до сентября.


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Трамваи - это лучший городской транспорт.
Узкие дороги, широкие тротуары, хорошие трамвайные сообщения и город становится Европейским
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11 нояб. 2015 г. - В Киев привезли на испытания новый трамвай Electron Т5В64 ("Электрон"), который был сконструирован и собран во Львове ..
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1й маршрут когда до ума доведете? 1 остановку уже второй год сторят... а из предыдущего апгрейда растащили нав. половину шумоизолирующего забора...
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Та да 14-й и 15-й - это несомненно сразу и несколько))))))
А чего не написать : возобновили работу два маршрута?)
А так - классно, конечно.
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Люди уже соскучились за трамвайчиком №16 до птичьего рынка. Не хватает его грохота по рельсам Оболони. Ждем окончания ремонта ...
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Треба в містах здихуватись отіх вонючих, та димних спрінтерів, газЮлек, богданів то що.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ столице возобновили работу сразу несколько трамвайных маршрутов.
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