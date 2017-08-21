 В столице возобновили работу сразу несколько трамвайных маршрутов.

С 21 августа в Киеве возобновилась работа трамвайных маршрутов №14,15 в связи с завершением капремонта путепровода на пер. пр. Комарова и бул. В. Гавела, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".
Напомним, трамвайные маршруты №№14,15 временно закрылись с 12 июля. Изначально предполагалось, что ремонт путепровода завершится в сентябре, но работы закончили раньше.
Также с 15 июля трамвайный маршрут №16 приостановил работу до сентября.
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Узкие дороги, широкие тротуары, хорошие трамвайные сообщения и город становится Европейским
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А чего не написать : возобновили работу два маршрута?)
А так - классно, конечно.
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