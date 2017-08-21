 Волкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ к урегулированию конфликта на Донбассе, - Wall Street Journal

Об этом говорится в статье Джеймса Марсона, политического обозревателя издания The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Когда в понедельник американский посланник Курт Волкер встретится с российским коллегой, чтобы попытаться восстановить мир на востоке Украины, сидеть напротив него будет не обычный дипломат. Владислав Сурков - влиятельный советник Кремля, который, по словам экс-главарей боевиков и чиновников, играл главную роль в поощрении, организации и управлении пророссийскими сепаратистами на Донбассе.
Автор материала напоминает, что за участие в аннексии Крыма топ-советник президента РФ Владимира Путина находится под санкциями США и ЕС.
"Путин - отец сепаратистов, а Сурков - их нянька", - цитирует WSJ экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, который занимал эту должность в первые 15 месяцев агрессии России против Украину.
После российского вторжения в августе 2014-го и первых минских соглашений Сурков отправился в Донецк, чтобы рассказать местным главарям о новых условиях и проверить проделанную работу. На встрече с желающими продолжать боевые действия полевыми командирами Сурков парировал в ответ на критику договоренностей Минска: "Какая альтернатива? Идите и воюйте, если хотите. Посмотрим, как долго вы продержитесь", - передает слова помощника Путина еще один боевик, на то время "глава сил безопасности" Андрей Пинчук.
Еще раз, пишет WSJ, ссылаясь на Пинчука, Сурков приехал в Донецк в феврале 2015 года - после второго минского соглашения, чтобы разрешить проблему с конфликтом двух местных главарей боевиков и посетить передовую.
"Мирные соглашения в значительной степени заморозили фронт, но не остановили столкновения в некоторых точках. Несмотря на затяжные переговоры при посредничестве европейских чиновников, прогресс по части политической реинтеграции региона невелик. В 2016 году Сурков встречался ради прорыва в ситуации с топ-дипломатом Госдепа Викторией Нуланд, и он все еще связан с боевиками. В прошлом ноябре в Москве Сурков был гостем на встрече бывших российских "ополченцев", судя по фото и словам двух главарей сепаратистов. Его переговоры с Нуланд, по словам знакомых с ними людей, похоже, привели к некоторому прогрессу в направлении потенциального возврата контроля над границей Киеву, но все застопорилось, когда Трамп выиграл выборы и Нуланд ушла с должности", - пишет автор.
Россия говорит, что у нее есть влияние на сепаратистов, но отрицает, что может их контролировать, и пытается выдать конфликт на востоке как "гражданскую войну", пишет обозреватель.
"Но многие по обе стороны многолетнего конфликта, как и наблюдатели с Запада, уверены, что цель России намного обширнее. Они говорят, что на самом деле Москва хочет обменять мир в Украине на гарантии Киева о несближении с Западом и ослабление международных санкций", - говорится в статье.
Как пишет WSJ, ссылаясь на слова одного из бывших главарей боевиков Алексея Александрова, который проживает в Крыму и утверждает, что Кремль его "ушел", все сепаратистское движение - это лишь предмет торга в геополитической игре Москвы. И пока Кремль не получит свое, он будет продолжать подливать масла в огонь стагнирующего конфликта для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, добавляет издание со слов Наливайченко.
"Власти США и Европы говорят, что не станут торговаться (с Россией, - ред.) по поводу политических опций Киева. Российское вторжение настроило украинцев против России, что показывают опросы, и это делает любые политические уступки Москве невозможными для Киева", - отмечает автор.
По словам Марсона, Сурков не ответил на вопросы издания, которые были направлены в пресс-службу Кремля.
Когда 21 августа в Минске состоится встреча представителей России и США, Волкер попытается выяснить, готов ли Кремль отойти от нынешнего статус кво и найти решение по конфликту, рассказал WSJ анонимный чиновник в Вашингтоне.
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Але на сьогодні, навіть с Північною Кореєю Сполучені Штати не знають що робити.
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куда слили бабло кацаПсины? правильно,купили Ножки Буша дабы не сдохнуть с голодухи.
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с каждыми 5 долларами заработанными РАБссией, в США возвращаются 4 доллара..Уникальная Ыканомика. :D
ну ржание Демуры в эфире во время лекций думаю видели на Ютьюбе все.
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