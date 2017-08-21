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Все про:Донбасс (15802) Сурков (173) минские соглашения (2273) Волкер Курт (46)

 Волкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ к урегулированию конфликта на Донбассе, - Wall Street Journal

россия сша донбасс

Сегодня на встрече с советником Путина представитель Госдепартамента Курт Волкер посмотрит, готов ли Кремль сдвинуться с мертвой точки.

Об этом говорится в статье Джеймса Марсона, политического обозревателя издания The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

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Когда в понедельник американский посланник Курт Волкер встретится с российским коллегой, чтобы попытаться восстановить мир на востоке Украины, сидеть напротив него будет не обычный дипломат. Владислав Сурков - влиятельный советник Кремля, который, по словам экс-главарей боевиков и чиновников, играл главную роль в поощрении, организации и управлении пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

Автор материала напоминает, что за участие в аннексии Крыма топ-советник президента РФ Владимира Путина находится под санкциями США и ЕС.

"Путин - отец сепаратистов, а Сурков - их нянька", - цитирует WSJ экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, который занимал эту должность в первые 15 месяцев агрессии России против Украину.

После российского вторжения в августе 2014-го и первых минских соглашений Сурков отправился в Донецк, чтобы рассказать местным главарям о новых условиях и проверить проделанную работу. На встрече с желающими продолжать боевые действия полевыми командирами Сурков парировал в ответ на критику договоренностей Минска: "Какая альтернатива? Идите и воюйте, если хотите. Посмотрим, как долго вы продержитесь", - передает слова помощника Путина еще один боевик, на то время "глава сил безопасности" Андрей Пинчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Киев, - Госдеп

Еще раз, пишет WSJ, ссылаясь на Пинчука, Сурков приехал в Донецк в феврале 2015 года - после второго минского соглашения, чтобы разрешить проблему с конфликтом двух местных главарей боевиков и посетить передовую.

"Мирные соглашения в значительной степени заморозили фронт, но не остановили столкновения в некоторых точках. Несмотря на затяжные переговоры при посредничестве европейских чиновников, прогресс по части политической реинтеграции региона невелик. В 2016 году Сурков встречался ради прорыва в ситуации с топ-дипломатом Госдепа Викторией Нуланд, и он все еще связан с боевиками. В прошлом ноябре в Москве Сурков был гостем на встрече бывших российских "ополченцев", судя по фото и словам двух главарей сепаратистов. Его переговоры с Нуланд, по словам знакомых с ними людей, похоже, привели к некоторому прогрессу в направлении потенциального возврата контроля над границей Киеву, но все застопорилось, когда Трамп выиграл выборы и Нуланд ушла с должности", - пишет автор.

Россия говорит, что у нее есть влияние на сепаратистов, но отрицает, что может их контролировать, и пытается выдать конфликт на востоке как "гражданскую войну", пишет обозреватель.

"Но многие по обе стороны многолетнего конфликта, как и наблюдатели с Запада, уверены, что цель России намного обширнее. Они говорят, что на самом деле Москва хочет обменять мир в Украине на гарантии Киева о несближении с Западом и ослабление международных санкций", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Гопко

Как пишет WSJ, ссылаясь на слова одного из бывших главарей боевиков Алексея Александрова, который проживает в Крыму и утверждает, что Кремль его "ушел", все сепаратистское движение - это лишь предмет торга в геополитической игре Москвы. И пока Кремль не получит свое, он будет продолжать подливать масла в огонь стагнирующего конфликта для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, добавляет издание со слов Наливайченко.

"Власти США и Европы говорят, что не станут торговаться (с Россией, - ред.) по поводу политических опций Киева. Российское вторжение настроило украинцев против России, что показывают опросы, и это делает любые политические уступки Москве невозможными для Киева", - отмечает автор.

По словам Марсона, Сурков не ответил на вопросы издания, которые были направлены в пресс-службу Кремля.

Когда 21 августа в Минске состоится встреча представителей России и США, Волкер попытается выяснить, готов ли Кремль отойти от нынешнего статус кво и найти решение по конфликту, рассказал WSJ анонимный чиновник в Вашингтоне.
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А что до сих пор не ясно ,что пукин не хочет урегулирования ?
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Прочитай им Волкер выдержки из "Будапештского Протокола" хватит козу водить по кругу..
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амерам самим бы тоже не мешало бы в него вчитаться внимательнее
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До "Будапештского Протокола" - жодних запитань , як і до країн-гаранатів його підписання !
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нет , я знал, что ты лишнехромосомный, ну что б так палиться...
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Дивно, чому Черчель і Рузвельт не додумався свого часу перевірити готовність Гітлера зупинити 2-у світову війну?!
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Тому що вони були розумні , а не такі , як теперішні західні боягузи !
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Так у нас війни немає, тому нема чого і зупиняти.
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Россия тут не причем.Это все шахтеры и комбайнеры.(с)Сурков-Дудаев
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Любой договор, подписанный с кацапами не стоит бумаги, на которой он написан.
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А кто сказал что будут о чем то договариваться? Повар с куском мяса на сковороде не договаривается о готовности, а проверяет ее.
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Ваші слова та до бога у вуха.
Але на сьогодні, навіть с Північною Кореєю Сполучені Штати не знають що робити.
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Кацапы с их нетрадиционной морально-логической ориентацией могут что-угодно заявлять.
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Этот Волкер до чего то ,а все таки докопается,и если его результаты будут опубликованы,то кое кому придётся ретироваться в ближайшее время.
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Для начала Курт Волкер спросит: -Чей Крым?
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то понятно всему миру чей Крым, только же кацапы наркоманы, не догоняют, что краденое надо отдать.
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Думаю там ЦРУ просветит перед встречей -и даже что во сне говорит!-вся подноготная будет изучена.Очень редко эту скользкую амебу вытаскивают на свет Божий...Но Волкер справится!
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переговоры проходят нормально - Портер бороздит просторы Черного моря, Boeing OC-135B рассекает воздушные потоки над кацапстаном, дежурный медбрат всегда готов сделать укольчик....
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..."проверит готовность". Чушь собачья! Готовности там нет никакой и она может появиться лишь усилиями мировых лидеров как вынужденная готовность идти на уступки.
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Саме той випадок, коли "перевіряти" має Парасюк з ноги.
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Странная формулировочка. Что на словах можно проверить? РФ недоговороспособна. Говорят одно, делают совсем другое.
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не анекдот.США заплатили Ельцину 4 миллиарда долларов за украинский ядерный потенциал.
куда слили бабло кацаПсины? правильно,купили Ножки Буша дабы не сдохнуть с голодухи.
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Потыкает палочкой в Суркова, проверит дошел ли пациент до кондиции.
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да известен метод-то... спрашиваешь москаля "чей Крым?" и если эта бухая касапская рожа не может выдавить из себя "украинский", то тут же делаешь вывод - не готов. Ну а раз не готов, то пусть и дальше стоит в позе подсанкционного манкурта, как при ордынских хозяевах стоял
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Степан Демура.
с каждыми 5 долларами заработанными РАБссией, в США возвращаются 4 доллара..Уникальная Ыканомика. :D
ну ржание Демуры в эфире во время лекций думаю видели на Ютьюбе все.
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В Ростові сильна пожежа Горить 2 десятки прив будинків Пожежники з Таганрогу і довколишніх селищ Сильний вітер Вогонь швидко розповсюджується
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Красноярск полностью в воде,про жертвы как всегда нет ничего.КцПсины не горят и не тонут..
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"Волкер на зустрічі із Сурковим перевірить готовність РФ до врегулювання конфлікту на Донбасі" -- нічого перевіряти не треба, четвертий рік перевіряєте. Сказати коротко: SWIFT на горизонті... -- і все пучком.
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Банк "Югра" сдох,на подходе еще 5 банков РАБссии,первый из них банк "Возрождение".500 служащих уже выгнали.По оценкам специалистов в 2017 году могут лопнуть 50 банков РАБссии...,это кипец,но Нагибулина не виноВАТА..
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Немного истории.Сегодня 21 августа 1939 года британская переговорная миссия а также французская покинули Москву.Нулевой результат мирных с марта месяца переговоров означал одно.Мировая война уже на пороге...На 23 августа в Москву был срочно вызван Йоахим фон Риббентроп для подписания братского Договора,который был уже готов к ПОЗОРНОМУ подписанию...,ну а далее вы знаете,нападение Гитлера на Польшу 1 сентября,Сралин напал через 17 дней для поддержки Гитлерских штанов...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВолкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ к урегулированию конфликта на Донбассе, - Wall Street Journal
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