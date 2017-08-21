 С начала года в Донецкой области 156 наемников РФ задержаны, 26 - объявлены в розыск, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"В течение года полицейские разоблачили 182 террориста. Из них 156 - задержаны, еще 26 - установлены и объявлены в розыск, по закону им сообщено о подозрении заочно", - рассказали в ведомстве.
В полиции также отмечают, что данные о разыскиваемых наемниках РФ всех звеньев террористической организации собраны на сайте "Стоптерроризм". "В результате сотрудничества с неравнодушными гражданами, в том числе и с оккупированной территории, только за последние 2 месяца полицейские добавили на сайт "Стоптерроризм" более 250 человек - боевиков военизированных формирований и сотрудников вневедомственной охраны "ДНР", - пояснили в ведомстве.
Также в полиции рассказали, что за минувшую неделю на блокпостах области попались 15 наемников РФ.
"На прошлой неделе через совместные блокпосты региона прошло более 41 тысяч физических лиц, более 20 000 легкового и 1500 грузового транспорта. В результате тщательных проверок граждан и транспортных средств были остановлены 94 правонарушения. Работниками Центрального отдела полиции были задокументированы 12 фактов, среди них 4 - выявления лиц, которые по базами данных принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Всего за неделю на блокпостах полицейские обнаружили 15 человек, участвовавших в НВФ, и 18, которые поддерживают с ними связь. Установлены три человека, которые разыскивались полицией за совершение преступлений, - кражи и мошенничество, и еще три человека, которые разыскивались как без вести пропавшие. 10 раз полицейские выявляли у граждан наркотические вещества. Кроме того, выявлены 9 человек, незаконно находящихся на территории Украины, 13 фактов подделки документов и 3 грузовика, которые перевозили груз без соответствующих документов (в том числе, 1,6 т металлолома)", - добавили в полиции.
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157 выпущены обратно !!!!!!!!!!!!!!
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