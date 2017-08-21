 Украинский пловец Говоров выиграл "золото", установив рекорд Всемирной Универсиады

Говоров с результатом 20,90 секунды победил в финале 50-метровки баттерфляем, побив 8-летний рекорд Всемирных Универсиад кенийца Джейсона Дунфорда (23,02), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Серебро" досталось россиянину Андрею Жилкину (23,40), "бронза" - украинцу Андрею Хлопцову и бразильцу Энрике де Соуза Мартинсу, которые показали одинаковое время (23.54).
В активе сборной Украины уже 7 наград - 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.
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Говоров проплыл любимую дистанцию с рекордом Универсиады - 22,90 с.
Спорт.юа
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