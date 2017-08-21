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 Украинский пловец Говоров выиграл "золото", установив рекорд Всемирной Универсиады

спорт говоров плаванье

Призер чемпионата мира по плаванию Андрей Говоров принес Украине второе "золото" на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань).

Говоров с результатом 20,90 секунды победил в финале 50-метровки баттерфляем, побив 8-летний рекорд Всемирных Универсиад кенийца Джейсона Дунфорда (23,02), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Серебро" досталось россиянину Андрею Жилкину (23,40), "бронза" - украинцу Андрею Хлопцову и бразильцу Энрике де Соуза Мартинсу, которые показали одинаковое время (23.54).

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В активе сборной Украины уже 7 наград - 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.
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Поздравляем! Молодец!!! А то, мельдоний.мельдоний. понимаешь
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Молодчина !!! Можуть коли захочуть !!! ( шкода що футболістів це не стосується)
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Это все что осталось от когда-то славного украинского плавания.
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Ребята, тщательнЕе надо.
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Говоров проплыл любимую дистанцию с рекордом Универсиады - 22,90 с.

Спорт.юа
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