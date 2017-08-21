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Все про:дипломатия (1009) Македония (27) Сербия (182) спецслужбы (354) дипломаты (222)

 Сербия отозвала всех дипломатов из Македонии из-за данных разведки о готовящихся спецоперациях против госорганов, - Вучич

вучич

Президент Сербии Александр Вуйчич пояснил, что государство отозвало всех дипломатов из столицы Македонии Скопье из-за наличия данных разведки о готовящихся операциях спецслужб против отдельных органов и институций Сербии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает телерадиокомпания РТС.

"От нас зависит, насколько наши люди будут готовы. Возможно, будут изменения в составе посольства. Это нужно для защиты дружбы между сербами и македонцами, чтобы приспособиться к другим условиям, о которых мы не знали еще несколько месяцев назад", - отметил Вуйчич.

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Президент отметил, что власти получили от компетентных разведывательных служб "достаточные доказательства того, что против отдельных органов и институций Сербии готовится разведывательная операция".

По словам президента, ситуация с сербскими дипломатами прояснится в ближайшие десять дней.

Представители прессы уточнили у главы государсвта, связан ли кризис в отношениях с Македонией с вопросом членства Косово в ЮНЕСКО. Вучич ответил, что "Сербия будет защищать собственные интересы и строить добрые отношения со Скопье. Но эти отношения должны основываться на взаимоуважении".

"Посмотрим, как албанцы начнут присоединения Косово в ЮНЕСКО, а затем подождем что на это скажут Подгорица и Скопье. Нам следует подготовить свой ответ", - добавил он.
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изображая бой с тенью главное на нокаут от собственной тени не нарваться, а то мало ли что
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ох уж эта контрразведка, не дают сербам спокойно диверсии с куйлом готовить
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Кацапизм, конечно, болезнь не смертельная, иногда успешно лечится, но нужно избегать укусов.
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Хуйло так и непоняло,что ничего у него не выйдет! А Крым прийдется отдавать!
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То, видно, сербы под руководством "старшего брата" готовили "македонский вариант" Черногории, но поняли, что назревает, после черногорского провала, "жопа" для их резидентуры в Македонии и даже диппаспорта их не спасут, поэтому решили "перестраховаться", да и "российский хвост" "из-под молотка выдернуть...".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСербия отозвала всех дипломатов из Македонии из-за данных разведки о готовящихся спецоперациях против госорганов, - Вучич
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