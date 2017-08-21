 Сербия отозвала всех дипломатов из Македонии из-за данных разведки о готовящихся спецоперациях против госорганов, - Вучич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает телерадиокомпания РТС.
"От нас зависит, насколько наши люди будут готовы. Возможно, будут изменения в составе посольства. Это нужно для защиты дружбы между сербами и македонцами, чтобы приспособиться к другим условиям, о которых мы не знали еще несколько месяцев назад", - отметил Вуйчич.
Президент отметил, что власти получили от компетентных разведывательных служб "достаточные доказательства того, что против отдельных органов и институций Сербии готовится разведывательная операция".
По словам президента, ситуация с сербскими дипломатами прояснится в ближайшие десять дней.
Представители прессы уточнили у главы государсвта, связан ли кризис в отношениях с Македонией с вопросом членства Косово в ЮНЕСКО. Вучич ответил, что "Сербия будет защищать собственные интересы и строить добрые отношения со Скопье. Но эти отношения должны основываться на взаимоуважении".
"Посмотрим, как албанцы начнут присоединения Косово в ЮНЕСКО, а затем подождем что на это скажут Подгорица и Скопье. Нам следует подготовить свой ответ", - добавил он.
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