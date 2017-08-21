EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  803  13
Все про:визит (2255) Луганщина (4126) Порошенко (13579)

 22 августа Порошенко с рабочей поездкой посетит Луганскую область

порошенко указ подпись подписание

Президент Украины Петр Порошенко о вторник, 22 августа, посетит с рабочей поездкой Луганскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

На сайте главы государства эта поездка пока не анонсируется. Программа поездки пока не известна.

Напомним, в понедельник, Порошенко сегодня посетит Кировоградскую область с рабочим визитом

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Берегите уши. Столько лапши будет вешать. Только держись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так выборы ж на носу.. или просто - есть повод выгулять новый костюмчик. А может,некому рассказать новые "байки из склепа" - окружение-то их наизусть знает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
апять собаки на виртальоты харанта будут гавкать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100% , що там де буде Харант , сєпари (який збіг !) провокацій і обстрілів не влаштовуватимуть !
Совпадєніє ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
через Луганск, в Ростов - под аплодисменты граждан Украины..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины22 августа Порошенко с рабочей поездкой посетит Луганскую область
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти