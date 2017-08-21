 22 августа Порошенко с рабочей поездкой посетит Луганскую область

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.
На сайте главы государства эта поездка пока не анонсируется. Программа поездки пока не известна.
Напомним, в понедельник, Порошенко сегодня посетит Кировоградскую область с рабочим визитом
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