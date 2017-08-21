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Все про:ВР (22903) табак (165)

 Дешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация "Производителей табачных изделий"

Рада может принять закон, который уравняет цены табачных изделий среднего и низкого ценовых сегментов.


Ассоциация "Производителей табачных изделий" утверждает, что Верховной Раде находится законопроект, который уравняет цену табачных изделий среднего и низкого ценовых сегментов, и, тем самым, "уничтожит украинских производителей сигарет и заблокирует рынок для новых игроков". Об этом сообщает "РБК-Украина".

Дешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация Производителей табачных изделий 01

Дешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация Производителей табачных изделий 02

Дешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация Производителей табачных изделий 03
Последствия будут фатальными для государственного бюджета и экономики в целом, а самая дешевая пачка сигарет будет стоить не менее 28 гривен уже с 1 января 2018 года, говорится в письменном обращении ассоциации к народным депутатам.

Табачники пояснили, что речь идет о законопроекте №6683 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий", который зарегистрировали 11 июля 2017 года депутаты Кужель А. В., Загорий Г. В., Писаренко В. В. и Мельничук С. П. В ассоциации считают, что нардепы лоббируют "картельный сговор" компаний "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "В.А.Т. Прилуки". Указанные иностранные производители планируют установить коэффициент, с помощью которого фиксируется минимальная цена табачных изделий на рынке на уровне 1,85 - соответственно цена самой дешевой пачки сигарет будет не менее 28 гривен.

В отраслевой ассоциации объясняют, что законопроект №6683 полностью противоречит нормам действующего европейского законодательства, а именно Директиве Совета ЕС 2011/64 /ЕС от 21 июня 2011 года. В качестве примера также приводят решение Европейского суда - дело №С-221/08 Еврокомиссии против Ирландии (пункт №55) дело №С-197/08 Еврокомиссии против Франции (пункт №53) и Еврокомиссии против Австрии (пункт №43). Данными решениями были признаны противоправными и отменены законодательные акты указанных стран по установлению аналогичных коэффициентов при определении цен на табачные изделия.
"Предлагается увеличение специфической ставки акцизного налога на 33%, повышение адвалорной ставки акцизного налога на 8% (с 12% до 20%) и увеличение минимального акцизного нагрузки с каждой тысячи сигарет в 792,75 гривен., Что обеспечит ориентировочное дополнительное поступление в бюджет 11,8 млрд гривен в год (данные ставки акцизного налога обеспечат установление акциза в цене табачных изделий на уровне не менее 60%, что в свою очередь существенно уменьшит риски роста теневого рынка на территории Украины)", - утверждают в ассоциации "Производителей табачных изделий".


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Ого!!! Реально подняли... Да, куда это мы гребем, с нонешними зарплатами?
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До речі - не забуваєм що Авакян пропонував по 100 ... Отже - скоро вийдуть і на цю цифру !
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Курить и пить вредно конечно. Но с повышением цен на сигареты и алкоголь они таким образом поспособствовали увеличению контрабаса, подпольной выпивки сейчас развелос и табачных изделий тоже кстати! Сами же проблемы и делают.
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Скоро буде 20 р. як я кинув палити. Був би не кинув, вже не жив би. Але кидав довго, років з п'ять. Кину - почну, кину - почну... Ще років з десять снилось, що почав знову палити і прокидавсь у холодному поту. Досі боюсь цигарку у руки брати. Отака вона залежність від табаку...
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У меня был сосед,умер в 96 лет,до последнего дня курил,думаете если бы не курил,до 116 дожил бы?
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Есть люди, которые выживают после падения с 9-го этажа. Вывод: прыгайте, на здоровье, это не опасно.
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он курил табак а не бумагу с жидким никотином! и дожил бы до 116
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Странная логика. Умер, потому что пил шмурдяк, пил бы чистейший разведенный спирт (20 этапов очистки) - жил бы до 100 лет, печень еще бы и спасибо сказала.
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Якби не курив, його в 86 років збила б вантажівка.)
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Уважаемый, у меня аллергия на мед, но я же не кричу, что мед вреден и не отговариваю других. У вас своя история болезни , у других ее нет.
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Доброго дня. Юрий Витальевич, вопрос к Вам как чиновнику занимающему пост Генерального прокурора Украины. Почему после таких громких разоблачений и обвинений табачного монополиста Tedis Ukraine, мы граждане Украины наблюдаем вновь работу этой компании на нашем рынке. Куда же подевались громкие заявления в ее адрес? Все это наводит нас на мысль; о том что это связано с коррупционными действиями некоторых чиновников нашего государства. Знаем всю коррупционную схему этой компании, которая даже после недавних произошедших с ней событий(штраф за нарушения торговли 400000000) вновь "пустилась во все тяжкие". Хотелось бы сообщить то, что руководство Tedis Ukraine решили вновь работать с грубыми нарушениями нашего законодательства. И то что в автомобилях компании Тедис делающих доставку в розничную сеть - оборудованы сейфы, находящиеся в грузовом отсеке за кабиной водителя. В этих сейфах собраны деньги с предпринимателей за товар который они (Тедис) доставляют в магазины розничной торговли. Суммы от продаж сигарет которые там (сейфах авто) находятся -достаточно внушительны. Так вот у меня вопрос: -на каком основании наличные деньги в крупных размерах перевозятся в этих авто? Ответ очевиден; - это накладные на товар которые не ставятся на приход предпринимателями и за них соответственно государство недополучит НДС и 5ти% налог в местный бюджет, а это огромнейшие деньги (в городе с населением 100 000, продажа сигарет составляет около тридцати миллионов гривен в месяц, теперь умножьте на 5% и плюс ндс). При этом дистрибьютор монополист Тедис Украина поощряет такую схему работы с розничной торговли табачной продукции, мало того, есть отдельные фирмы которым он осуществляет продажу сигарет в больших объемах, которые в последующем продают сигареты в розничные точки с наценкой ниже самого Тедиса, потому что они не платят 5ти% налог в местный бюджет могут предлагать торговым точкам табака цену ниже самого Тедиса, затем банкротятся -регистрируют новое ФЛП и тем самым уходят от оплаты налога в местный бюджет. Это фирмы как мы их называем однодневки, они работают короткий срок (месяц два) Суммы не уплаты налога в местный бюджет составляют в (зависимости от города с его населением) крупных городах примерно от 15 000 000 до 50 000 000 в год, а таких по всей стране достаточно. Тедис Украина наносит громадный ущерб нашей стране, создавая коррупционные схемы работы в этом бизнесе, государство обязано решить эту проблему. P.S. так какой резон конечному потребителю (курильщику) платить такие деньги за отраву, если на этой марже получает прибыль не государство а нерадивые бизнесмены???....
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По..уй!що 28-30,головнэ щоб кастрюли не дорожали...
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Мабуть поднимут зарплаты в табачной сфере,за счёт повышения.Чи нi?
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Если человек глупый-он за это платит.Таков закон жизни.Какая необходимость курить? Вред окружающим,в частности семье,плохая генетика,убитое здоровье,и деньги,деньги деньги. ..За жизнь курильщик прокуривает 1-3 машины.Возмущаться ума хватает,а бросить эту глупость-нет.Если человек настолько глуп,что не видит вреда и ущерба самому себе, нет силы воли и желания избавиться от этой ловушки -пусть платит.За свою глупость,за слабохарактерность,за вред окружающим.Это не цены на еду,бензин квартплату. Это цена на глупость.
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У меня знакомый,всю жизнь проработал,в абразивном пыльном цеху.Так вот у него проблемы с лёгкими.Щоб экономить на лекарствах,врач ему посоветовал курить,щоб видхаркивать мокроты.Теперь мабуть помре
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Хватит заливать. Или врач наркоман, купивший диплом, или вы врете. Если у ребенка сухой кашель, то надо дать сигару? Отхаркивающие препараты довольно недорогие и, главное, не вызывают привыкания.
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Зачем мне врать.Кажу,що он мне сказал.Он каже врачу,може бросить курить,щоб поправиться?Той:Нет.Краще курите,довше протягните
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Я редко болел, но когда кашлял мне давали какие-то отвары из трав и отхаркивалось так, что "гай шумел". Не понимаю, при чем здесь курение. Сам курил 17 лет.
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Може дело в болезни.Я не знаю,его диагноз.Но,ему первым делом,все советовали бросить курить,якобы,это должно поспосбствовать выздоровлению.Все из знакомых,я имею ввиду.Так от он так ответил.Що сам врач,сказал не кидати.Можно подумати,що шутка.Але нi
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Если ребенок курит с рождения, то действительно лучше дать сигарету.
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Младец! Талантище! Сразу видно лектора "общества знание".
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Курить та вживать почав ще з 6 років та що інтересно що в свої 50 ть з гаком не став ні алкоголіком ні хворим і майже всі зуби на місці та ще потяг до жінок як у 18-ть. Не пропив ні прокурив ні машину ні ровер бо користуюсь тим що сам пан склепав -самосадом та самогоном..
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А мій покійний дід курив теж з малих років та прожив 97 років а помер в полі на косовиці в літку заснувши після обіду а батькові під 80 ть а він ще і сто грам пьє і теж самосад курить-все гени,гени...
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И к чему это? Рак чего? Посети онко больницу, там в основном женщины и дети никогда не курившие.
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Менше нервуватись,більше працювати на свіжому повітрі,хочаб три рази в тиждень бавитись з жінкою та мати свою пасіку..оце рецепт здоррвья...
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Эти сраные барыжные реформаторы не знают как бюджет наполнить и с бюджета тырить,а здоровье людей им пох#ю

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Ще менше ендорфінів в кровеносній системі. Останнє задоволення забирають.
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З підняттям цін на горілку вихід знайшов і тепер не боюсь отравитись бо маю власну міні-гуральню а цигарки нехай собі дорожчають бо теж знайшов вихід насадивши пару соток бакуна та насолоджуюсь люлькою з горіха та самосадом перед вживанням нарізавши тонко тютюн та набивши глиннянний горшечок та ложку меду ,накривши кришкою та замастив тістом та в духовку на півгодини...затягнешся то душа радіє а сотку наливки під 60 градусів під гарну закусь...житя прекрасне...
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Та й до лампи дим. Смалитимуть менше. Повітря стане чистішим. Бо як вітру немає, то подихати нормально можна тільки в метро. І бичків поменшає.
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- Куме, які цигарки ви палите?
- "Ватру".
- А якщо не буде "Ватри"?
- Буду палити "Гуцульські".
- А якщо і "Гуцульських" не буде?
- Тоді "Приму".
- А якщо і "Прими" не стане?
- Тоді буду палити сільраду.)))
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Підняли ціну на газ-склепав замість газового котел на дрова та ще з функцією готовити на ньому їжу а з газового балона зробив типу титана пропустивши через нього вихідну димову трубу і маєте боллер для миття посуди чи прийняти душ а ліс в 50-ти метрах де сухостою грабчака хватить і мені і моїм ще внукам якщо захочуть тут жити.......
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Бросайте курить сиги, по 200 - 300грн за кило можно купить отличный фермерский табачок Верджиния, Макбарен и тд. 1кг табака - 1000 самокруток. гильзы 70 грн 500шт. классная машинка для набивки atomic 100грн.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация "Производителей табачных изделий"
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