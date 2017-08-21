 Дешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация "Производителей табачных изделий"

Ассоциация "Производителей табачных изделий" утверждает, что Верховной Раде находится законопроект, который уравняет цену табачных изделий среднего и низкого ценовых сегментов, и, тем самым, "уничтожит украинских производителей сигарет и заблокирует рынок для новых игроков". Об этом сообщает "РБК-Украина"

Последствия будут фатальными для государственного бюджета и экономики в целом, а самая дешевая пачка сигарет будет стоить не менее 28 гривен уже с 1 января 2018 года, говорится в письменном обращении ассоциации к народным депутатам.Табачники пояснили, что речь идет о законопроекте №6683 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий", который зарегистрировали 11 июля 2017 года депутаты Кужель А. В., Загорий Г. В., Писаренко В. В. и Мельничук С. П. В ассоциации считают, что нардепы лоббируют "картельный сговор" компаний "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "В.А.Т. Прилуки". Указанные иностранные производители планируют установить коэффициент, с помощью которого фиксируется минимальная цена табачных изделий на рынке на уровне 1,85 - соответственно цена самой дешевой пачки сигарет будет не менее 28 гривен.В отраслевой ассоциации объясняют, что законопроект №6683 полностью противоречит нормам действующего европейского законодательства, а именно Директиве Совета ЕС 2011/64 /ЕС от 21 июня 2011 года. В качестве примера также приводят решение Европейского суда - дело №С-221/08 Еврокомиссии против Ирландии (пункт №55) дело №С-197/08 Еврокомиссии против Франции (пункт №53) и Еврокомиссии против Австрии (пункт №43). Данными решениями были признаны противоправными и отменены законодательные акты указанных стран по установлению аналогичных коэффициентов при определении цен на табачные изделия."Предлагается увеличение специфической ставки акцизного налога на 33%, повышение адвалорной ставки акцизного налога на 8% (с 12% до 20%) и увеличение минимального акцизного нагрузки с каждой тысячи сигарет в 792,75 гривен., Что обеспечит ориентировочное дополнительное поступление в бюджет 11,8 млрд гривен в год (данные ставки акцизного налога обеспечат установление акциза в цене табачных изделий на уровне не менее 60%, что в свою очередь существенно уменьшит риски роста теневого рынка на территории Украины)", - утверждают в ассоциации "Производителей табачных изделий".