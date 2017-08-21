Дешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация "Производителей табачных изделий"
Рада может принять закон, который уравняет цены табачных изделий среднего и низкого ценовых сегментов.
Ассоциация "Производителей табачных изделий" утверждает, что Верховной Раде находится законопроект, который уравняет цену табачных изделий среднего и низкого ценовых сегментов, и, тем самым, "уничтожит украинских производителей сигарет и заблокирует рынок для новых игроков". Об этом сообщает "РБК-Украина".
Последствия будут фатальными для государственного бюджета и экономики в целом, а самая дешевая пачка сигарет будет стоить не менее 28 гривен уже с 1 января 2018 года, говорится в письменном обращении ассоциации к народным депутатам.
Табачники пояснили, что речь идет о законопроекте №6683 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий", который зарегистрировали 11 июля 2017 года депутаты Кужель А. В., Загорий Г. В., Писаренко В. В. и Мельничук С. П. В ассоциации считают, что нардепы лоббируют "картельный сговор" компаний "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "В.А.Т. Прилуки". Указанные иностранные производители планируют установить коэффициент, с помощью которого фиксируется минимальная цена табачных изделий на рынке на уровне 1,85 - соответственно цена самой дешевой пачки сигарет будет не менее 28 гривен.
В отраслевой ассоциации объясняют, что законопроект №6683 полностью противоречит нормам действующего европейского законодательства, а именно Директиве Совета ЕС 2011/64 /ЕС от 21 июня 2011 года. В качестве примера также приводят решение Европейского суда - дело №С-221/08 Еврокомиссии против Ирландии (пункт №55) дело №С-197/08 Еврокомиссии против Франции (пункт №53) и Еврокомиссии против Австрии (пункт №43). Данными решениями были признаны противоправными и отменены законодательные акты указанных стран по установлению аналогичных коэффициентов при определении цен на табачные изделия.
"Предлагается увеличение специфической ставки акцизного налога на 33%, повышение адвалорной ставки акцизного налога на 8% (с 12% до 20%) и увеличение минимального акцизного нагрузки с каждой тысячи сигарет в 792,75 гривен., Что обеспечит ориентировочное дополнительное поступление в бюджет 11,8 млрд гривен в год (данные ставки акцизного налога обеспечат установление акциза в цене табачных изделий на уровне не менее 60%, что в свою очередь существенно уменьшит риски роста теневого рынка на территории Украины)", - утверждают в ассоциации "Производителей табачных изделий".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- "Ватру".
- А якщо не буде "Ватри"?
- Буду палити "Гуцульські".
- А якщо і "Гуцульських" не буде?
- Тоді "Приму".
- А якщо і "Прими" не стане?
- Тоді буду палити сільраду.)))
Ответить
Ответить
Ответить